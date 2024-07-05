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В Таджикистане штрафы за курение увеличены в три раза
09:13 06.07.2024

В Таджикистане штрафы за курение в неположенном месте увеличены почти в три раза

В том числе и за курение электронных сигарет.

За курение, в том числе, употребление электронных сигарет на улицах, стадионах, проспектах, в парках и внутри всех видов общественного транспорта, согласно пункту 1 статьи 463 Кодекса об административных правонарушениях Таджикистана, штрафы увеличены почти в три раза.

В частности, для физических лиц штраф теперь составляет от трех до пяти показателей для расчетов (от 216 до 360 сомони). Ранее штраф составлял от одного до трех показателей (от 72 до 216 сомони).

Эти изменения в КоАП республики в мае были приняты Маджлиси намояндагон и поддержаны Маджлиси Милли 19 июня. Президент Таджикистана подписал изменения и дополнения в ряд законов, включая изменения в Кодекс об административных правонарушениях, 20 июня.

За нарушение КоАП в новой редакции предусмотрены повышенные административные штрафы и для предпринимателей.

Согласно пункту 1 статьи 463 КоАП штрафы за торговлю и реализацию табачных изделий и электронных сигарет в местах, не предназначенных для торговли теперь составляют от пятидесяти до ста показателей (от 3600 до 7200 сомони).

За нарушение требований по размещению наглядной информации или оборудования специальных зон, при розничной реализации табачных изделий и электронных сигарет путем их размещения на улице и их демонстрации, штрафы для физических лиц теперь составляют в соответствии с пунктом 2 части 1 вышеуказанной статьи от 100 до 200 показателей (от 7200 до 14400 сомони).

Для юридических лиц - от 200 до 300 показателей (от 14400 до 21600 сомони). Раньше этот штраф составлял от 10 800 до 18 000 сомони.

В Таджикистане Закон "Об ограничении использования табачных изделий", согласно которому был введен запрет на продажу табака и курение на территориях школ, больниц, в зданиях организаций и предприятий независимо от форм собственности, в аэропортах, вокзалах, санаториях, профилакториях, спортивных и культурных объектах, а также в общественном транспорте был принят в конце 2010 года.

В 2017 году в закон были внесены изменения, которые ужесточили правила потребления и продажи табака.

В частности, согласно закону, курение полностью запрещено в административных зданиях, в рабочих кабинетах государственных и негосударственных предприятий, в подъездах жилых домов, в лифтах, в подземных переходах, в аэропортах, вокзалах, санаториях, общежитиях, кафе, ресторанах и в общественном транспорте.

Кроме того, запрещена продажа табачных изделий не только на территории, но и на расстоянии ближе ста метров к зданиям учреждений здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры, спорта, религиозных организаций.

Лицам, не достигшим 18 лет, нельзя продавать сигареты, запрещена также штучная реализация табачных изделий.

В закон тогда также были внесены дополнения, согласно которым главы организаций и предприятий, независимо от их формы собственности, должны организовать специальные места для курения. Но они не должны находиться внутри зданий.

Источник - Азия-Плюс
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1720246380


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