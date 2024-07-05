В Узбекистане законодательно запретили иностранные политические партии

09:17 06.07.2024

В закон Узбекистана "О политических партиях" внесено дополнение о запрете создания и деятельности в стране иностранных политических партий. Президент Шавкат Мирзиеев подписал соответствующие изменения 2 июля.



Статья 6 закона дополняется частью 7 о том, что "не допускается создание и осуществление деятельности политических партий зарубежных государств, их подразделений на территории Республики Узбекистан".



Тем же документом увеличен объем выделяемых государством средств для финансирования уставной деятельности политических партий – с 2% до 2,5% от базовой расчетной величины (БРВ), установленной на 1 января года, предшествующего году выделения этих средств, умноженных на количество граждан в списках избирателей. Поправка вносится в статью 7 закона "О финансировании политических партий".



Выделенные госсредства будут распределяться следующим образом: 40% - равными долями между партиями, которые смогли создать фракцию в парламенте, 60% - пропорционально количеству полученных партиями депутатских мест в Законодательной палате Олий Мажлиса (парламента).



Подписанные Мирзиеевым поправки предусматривают также новые меры воздействия на депутатов всех уровней и сенаторов. В частности, их полномочия теперь можно прекратить досрочно, если они:



- в течение года свыше 30 дней отсутствовали на заседаниях в кенгашах (местных советах) или в парламенте;



- получили документ, подтверждающий их право проживать в другом государстве на постоянной основе;



- продолжили заниматься другими видами оплачиваемой деятельности (кроме научной, творческой и педагогической деятельности) после получения предупреждения о недопустимости таких занятий;



- перестали быть членами партии, которую они представляли в качестве депутата.



В Узбекистане зарегистрированы пять политических партий: Движение предпринимателей и деловых людей - Либерально-демократическая партия (УзЛиДеП), Демократическая партия "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость"), Народно-демократическая партия и Экологическая партия. Все они представлены в парламенте.



Предыдущие выборы в Олий Мажлис прошли в два тура – в конце декабря 2019 года и начале января 2020-го. Очередные выборы ожидаются в конце 2024 года.