Бишкек. Депутат парламента Ажибаев подрался с охранником ТЦ

09:28 06.07.2024

В Бишкеке депутат Жогорку Кенеша Чынгыз Ажибаев (Лейлексий округ) подрался с охранником на парковке ТРЦ "Азия Mall".



Как сообщили 5 июля в пресс-службе УВД Ленинского района, инцидент произошел 21 июня примерно в 15:50.



Ажибаев обратился в милицию с заявлением на охранника, обвинив его в избиении. Данный факт был зарегистрирован в ЖУИ и началась доследственная проверка.



В свою очередь охранник И.Д. отказался писать заявление на депутата, а также проходить экспертизу.



Затем встречное заявление поступило от Ажибаева с просьбой прекратить разбирательства. Он тоже отказался проходить экспертизу.



В связи с чем было принято постановление об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления.