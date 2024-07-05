США подбираются к Средней Азии: зачем в Баку прибыл "коридорный" из-за океана, - СП

10:02 06.07.2024

В американских планах - нагадить России, Китаю и Европе

Станислав Тарасов



США подбираются к Средней Азии: зачем в Баку прибыл "коридорный" из-за океана



В Баку с очередным визитом побывал помощник по делам Европы и Евразии госсекретаря США Джеймс О’Брайен. Провел переговоры с руководством республики. До этого он с аналогичным визитом посетил Армению, встречался с премьер-министром Николом Пашиняном и главой МИД Араратом Мирзояном.



Формальным поводом для челночной дипломатии американца стала заявленная США в одностороннем порядке посредническая миссия с целью нормализации азербайджано-армянских отношений. В действительности О’Брайен презентовал новую инициативу Вашингтона по переформатированию геополитического пространства не только Закавказья, но и Средней Азии.



В Баку на пресс-конференции он повторил то, о чем ранее рассуждал на слушаниях в Конгрессе США: "С президентом Алиевым мы предельно ясны: пришло время установить мир. И это вопрос не только Азербайджана, но и проблема всего региона и Центральной Азии.



Все эти страны сейчас экспортируют только через Китай или Россию. Для того, чтобы у них был выход, они должны работать через Азербайджан. Один маршрут проходит через Грузию к Черному морю, но другой, потенциально гораздо больший трафик, пройдет через Азербайджан, Армению и Турцию".



Конкретнее, речь идет о "Зангезурском коридоре". Он ведет через территорию Армении в Нахичевань и Турцию, то есть вписывается в Транскаспийский международный транспортный маршрут, известный также как "Срединный коридор", пролегающий через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее, имея конечной точкой страны Европы.



Но тут сразу образовалась острая геополитическая интрига.



Дело в том, что после победы во второй карабахской войне президент Ильхам Алиев активно лоббировал "Зангезурский коридор" и начал даже подводить к границе с Арменией транспортные коммуникации. Но Ереван не принял предложение Баку. Против выступал и Вашингтон.



Ранее он также не поддерживал строительство железной дороги Баку - Тбилиси - Карс, нефтепровода Баку - Тбилиси - Джейхан. И вдруг такой разворот, когда, как пишут эксперты, "США стали торопить Армению и Азербайджан с решением этого вопроса", связывая его и с возможностями форсированного достижения мира между сторонами.



При этом в Баку обратили внимание и на то, что 12 июня Европейская комиссия и Казахстан совместно открыли в Астане Координационную платформу Транскаспийского транспортного коридора, созданную для того, чтобы превратить "Срединный коридор" в обход России "в эффективный, конкурентоспособный и устойчивый торговый маршрут".



Причем решение о запуске этой платформы было принято на форуме инвесторов по укреплению транспортных связей между Евросоюзом и Средней Азией, состоявшемся в Брюсселе еще в январе нынешнего года. Западные эксперты указывают на Казахстан как связующее звено между Азией и Европой, соединяя его с транзитной функцией Азербайджана.



Именно связка Казахстан - Азербайджан служит залогом осуществимости каспийского отрезка "Срединного коридора" (через Азербайджан в Грузию ежегодно переправляют более 1 млн контейнеров).



Теперь в игру пытаются вступить США. Они добиваются, чтобы экспорт товаров из Средней Азии шел не через Россию и Китай, а альтернативными путями. И это тогда, когда страны Средней Азии и Закавказья в основном экспортируют свои товары непосредственно в Китай и Россию, а не через территорию этих стран. Да и сам "Срединный коридор" в большей степени предназначен для осуществления торговых связей между Китаем и Европой. Причем тут США?



Прежде всего, они намерены нарушить баланс сил между Россией и Китаем в Средней Азии. Второе: блокировать китайский проект, а через "Срединный коридор" вывозить из Средней Азии только ее природные богатства. Объем торговли Вашингтона со Средней Азией сейчас невелик, но если сработает его проект, то товарооборот между США и этим регионом возрастет, как и значение маршрутной интеграции между Средней Азией и Закавказьем



Поэтому миссия О’Брайена в Закавказье может стать предвестницей жесткой геополитической борьбы за международные торговые коридоры с подключением серьезных внерегиональных игроков. К тому же из-за санкций против России Китаю уже сейчас становится все сложнее переправлять товары в Европу, и он вынужден диверсифицировать риски.



Но и через Закавказье это далеко небезопасно, развитие там событий пока не поддается. прогнозированию. Поэтому для Китая прямой путь к Каспийскому морю с выходом на Грузию или Турцию и на Европу остается проблематичным.



Другими словами, соперничество между торговыми коридорами, проходящими даже в обход России, будет неминуемо нарастать. Конечно, реализация потенциала "Срединного коридора" может трансформировать торговлю по всей Евразии, но и стимулировать большие потрясения, чреватые вспышками военной эскалации.



Поэтому "Срединный коридор" будет оставаться пока всего лишь региональным бумажным планом, хотя он соотносится с транспортной сетью китайского инфраструктурного проекта "Один пояс, один путь".