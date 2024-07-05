Токаев прибыл с рабочим визитом в Азербайджан

10:05 06.07.2024

Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Азербайджан для участия в неформальном саммите Организации тюркских государств, сообщает Zakon.kz.

В аэропорту города Физули нашего президента встретил первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Абдулла оглу Эюбов.



"По итогам саммита в Шуше запланировано подписание ряда документов", – сообщает Акорда.

3 июля 2024 года в Астану для участия на саммите ШОС прилетал президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он отметил весомую роль Казахстана на международной арене.



Мухит Турсынали