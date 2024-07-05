Зачем Россия продолжает продавать уран США? Это трудно объяснить севастопольским детям...

10:09 06.07.2024

США нарастили закупки российского урана до годового максимума

США в мае купили у России обогащенный уран на $209,5 млн



Соединенные Штаты Америки в мае приобрели у России обогащенный уран на $209,5 млн - максимум с марта прошлого года, следует из расчетов по данным статбюро США.



США в мае купили у России обогащенный уран на $209,5 млн

Так, в мае объем экспорта составил 91,1 тонны на $209,5 млн, что стало максимумом с марта 2023 года, когда был поставлен обогащенный уран на $245,9 млн.



В целом США приобрели обогащенный уран на максимальную за все время сумму - $987 млн, впервые с июля 2015 года покупки были у всех основных поставщиков.



Как передавало ИА Регнум, в апреле президент США Джо Байден в ходе выступления в Вашингтоне с агитационной речью заявил о намерении страны выйти из-под зависимости от российского ядерного топлива, обеспечивающего около четверти всего объема потребностей более 90 коммерческих реакторов, что делает Россию главным иностранным поставщиком этого ресурса для США.



В российской госкорпорации "Росатом" заявили, что принятый законопроект о запрете на импорт урана из России носит деструктивный характер для глобального рынка товаров и услуг ядерного топливного цикла, а также имеет выраженный политический подтекст. Кроме того, инициатива окажет негативное влияние на ситуацию в атомной энергетике не только в Соединенных Штатах, но и в других странах, принимающих подобные нерыночные решения.