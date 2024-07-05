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Актауский морской порт получит статус международного
12:42 06.07.2024

Министерство транспорта Казахстана 5 июля разместило на портале "Открытые НПА" проект приказа министра "О придании Актаускому морскому торговому порту статуса морского порта международного значения", сообщает Zakon.kz.

"Придать Актаускому морскому торговому порту статус морского порта международного значения", – говорится в тексте проекта приказа.

При этом в пояснительной записке указывается, что принятие проекта не потребует дополнительных затрат из государственного бюджета.

Ранее стало известно, что Казахстан ратифицировал соглашение с КНР по развитию Транскаспийского транспортного маршрута.

Диана Абдуллаева

Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1720258920


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