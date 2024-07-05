Древний алфавит исчезнувшей цивилизации Тартес обнаружен в Испании

12:49 06.07.2024

На каменной плите были изображены сцены сражений, а также алфавит древней цивилизации.



Археологи в Испании раскопали древнюю каменную плиту с алфавитом, который, по их мнению, принадлежал исчезнувшей цивилизации Тартесс, сообщает Indy100.



Тартессцы – это древний народ, который впервые поселился на Пиренейском полуострове примерно в VIII веке до нашей эры.



Прославился он своими богатствами, как материальными, так и культурными.



В особенности уникальной была их письменность, однако в IV веке до нашей эры они загадочно исчезли.



После них не осталось почти никаких артефактов, и ученые ломали голову, куда мог пропасть целый народ.



И вот недавно группа археологов нашла плиту, которая датируется 600 годами до нашей эры.



Она примерно на 400 лет старше египетского Розеттского камня, об этом сообщает Fox News.



По данным Испанского национального исследовательского совета, камень, обнаруженный на археологическом участке Касас-дель-Турунелло в Испании, представляет собой "последовательность из 21 знака", а также включает изображения сцен тартессийских битв.



Это единственная значимая находка, оставшаяся от цивилизации тартессцев на сегодняшний день.