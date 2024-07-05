 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 06.07.2024
13:32  Что известно о новом президенте Ирана Масуде Пезешкиане
13:06  Большой друг Назарбаева продал активы в Казахстане в 21 раз дешевле их стоимости
13:00  Ближний Восток: Израиль примеряет роль энергетического хаба
12:56  Почему Индия ходит по натянутому канату между США и Россией
12:49  Древний алфавит исчезнувшей цивилизации Тартес обнаружен в Испании
12:42  Актауский морской порт получит статус международного
10:09  Зачем Россия продолжает продавать уран США? Это трудно объяснить севастопольским детям...

10:05  Токаев прибыл с рабочим визитом в Азербайджан
10:02  США подбираются к Средней Азии: зачем в Баку прибыл "коридорный" из-за океана, - СП
09:28  Бишкек. Депутат парламента Ажибаев подрался с охранником ТЦ
09:19  Россия готова спасти Ассанжа. Решение – за ним
09:18  "Третья сила" Глобального Юга, - Вл.Можегов
09:17  В Узбекистане законодательно запретили иностранные политические партии
09:14  Эрдоган не теряет надежды: какая кошка пробежала между Россией и Турцией, - Камран Гасанов
09:13  В Таджикистане штрафы за курение увеличены в три раза
09:09  "Решается судьба битвы за Донбасс". Российская армия освобождает Часов Яр
09:06  Кто сводит счеты с арестованным генералом командармом Поповым?
09:04  Победителем президентских выборов в Иране стал азербайджанец, лидер реформистов Масуд Пезешкиан
01:38  Олег Царев: Русский – это не про национальность, а про самоидентификацию
01:32  Восточный НАТО уже существует и действует, - А.Кошкин
01:29  В США спешат создать ИИ, который может легко уничтожить человечество, - В.Прохватилов
00:44  Казахстан вновь начал задерживать фуры российских грузоперевозчиков
00:35  Группа влиятельных демократов попросила Байдена сняться с выборов
00:22  Запретят ли в Казахстане пропаганду половых девиаций? - Владислав Юрицын
00:08  Иран проверяет себя на консерватизм, - Э.Байназаров
00:01  Том Слейтер: Лейбористская реставрация расколет Британию на лоскуты
Пятница, 05.07.2024
18:28  Сливший переговоры в Стамбуле Мединский продолжает заниматься тем же самым
15:41  Кот Ларри с Даунинг-стрит на прощание насрал в ботинки Сунаку (британский юмор)
15:35  В Киргизии раскрыт очередной антиправительственный заговор
15:31  Венгерский премьер Орбан привез Путину очередной мирный "обман-пиар-план"
15:12  Карл III оперативно рукоположил Кира Стармера в 80-го премьер-министра Велико,британии
15:09  Токаев наделил КНБ новыми функциями
14:33  New York Times: Какой из Стармера британский премьер?..
14:29  Полковник Андерсен: "Красное море стало позором для ВМС США"
14:27  Новое здание правительства Таджикистана готово: показываем и рассказываем, какое оно внутри
14:23  ШОС: рывок в Европу, - Булат Султанов
13:30  У Байдена еще бывают минуты просветления, - П.Бейкер и др.
12:10  Предмет раздора: что такое никаб и можно ли его носить в России
12:01  Запад взахлеб хвалит российских министров. Что здесь не так?, - В.Катасонов
11:59  Глава МИД Германии Бербок вляпалась в очередной скандал с мигрантами
11:48  Данияр Ашимбаев: Как это было… предыстория появления ШОС, ЕАЭС
11:05  Задержан за вымогательство взяток ректор Кыргызской государственной академии физической культуры и спорта Азизбаев
10:53  Астанинская декларация ШОС – "зеркало" внешней политики Кыргызстана, - Исмаил Даиров
10:49  Барыш Эргин: Доллару - конец. Страны БРИКС сделали три важных хода
10:48  Что означает прием Белоруссии в Шанхайскую организацию сотрудничества
10:44  Макрон куда-то пропал..., - "Politico"
10:42  Грядет эскалация противостояния России с Западом, - Дж.Биб
10:00  Москва предложила саммиту ШОС план мира в Украине, - В.Скосырев
09:49  "Мир по-американски" - как ненадолго отложенная война, - Ю.Борисов
09:28  Конец Риши Сунака: выборы в Великобритании закончились катастрофой для правящей партии, - А.Яшлавский
08:55  Белый дом обсуждает возвращение контроля за Афганистаном, - И.Субботин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Древний алфавит исчезнувшей цивилизации Тартес обнаружен в ИспанииДревний алфавит исчезнувшей цивилизации Тартес обнаружен в Испании
12:49 06.07.2024

На каменной плите были изображены сцены сражений, а также алфавит древней цивилизации.

Археологи в Испании раскопали древнюю каменную плиту с алфавитом, который, по их мнению, принадлежал исчезнувшей цивилизации Тартесс, сообщает Indy100.

Тартессцы – это древний народ, который впервые поселился на Пиренейском полуострове примерно в VIII веке до нашей эры.

Прославился он своими богатствами, как материальными, так и культурными.

В особенности уникальной была их письменность, однако в IV веке до нашей эры они загадочно исчезли.

После них не осталось почти никаких артефактов, и ученые ломали голову, куда мог пропасть целый народ.

И вот недавно группа археологов нашла плиту, которая датируется 600 годами до нашей эры.

Она примерно на 400 лет старше египетского Розеттского камня, об этом сообщает Fox News.

По данным Испанского национального исследовательского совета, камень, обнаруженный на археологическом участке Касас-дель-Турунелло в Испании, представляет собой "последовательность из 21 знака", а также включает изображения сцен тартессийских битв.

Это единственная значимая находка, оставшаяся от цивилизации тартессцев на сегодняшний день.

Источник - centralasia.media
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1720259340


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Как создавался ШОС
- Про ШОС и ШОС+
- Маулен Ашимбаев и Гурбангулы Бердымухамедов открыли памятник туркменскому поэту Махтумкули Фраги
- Вопросы развития кормопроизводства обсудили в Правительстве
- Канат Бозумбаев провел совещание по разработке пакета срочных мер развития западных регионов страны
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- Руслан Жаксылыков принял участие в заседании Совета министров обороны СНГ
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  