Почему Индия ходит по натянутому канату между США и Россией

12:56 06.07.2024 Почему Индия ходит по натянутому канату между США и Россией

05.07.2024



После того как Холодная война, начавшаяся в 1950-х годах, расколола мир на два лагеря, новая независимая Индия стала основательницей Движения неприсоединения - группы стран, которые не встали ни на сторону Вашингтона, ни на сторону Москвы.



При премьер-министре Нарендре Моди Индия сохранила некоторые элементы этой политики в неизменном виде, а от других отказалась. В частности, Моди укрепил связи с США, в которых он видит партнера в противостоянии с более напористым Китаем. В то же время он продолжал развивать давние связи своей страны с Россией.



В знак важной роли России для Индии Моди встретится с президентом Владимиром Путиным в 8 июля в ходе своего первого зарубежного визита к коллеге-лидеру после избрания на третий срок. Но и эти отношения становятся все более сложными, поскольку Россия укрепляет связи с Китаем, стремясь заручиться его более широкой поддержкой. А КНР и Индия - точно не союзники.



1. Является ли Индия союзником США?



Индия и США были стратегическими партнерами по меньшей мере два десятилетия, что означает, что они могут строить отношения и сотрудничать в военной области, но не являются официальными союзниками, связанными договорами. Хотя у них много общего - обе страны являются крупными и разнообразными демократическими государствами, - Нью-Дели преследует свои собственные интересы способами, которые иногда вступают в противоречие с интересами США. Например, Индия отказалось осудить Россию в конфликте с Украиной, в то время как предполагаемый заговор наемных убийц на территории США вызвал уголовное расследование, в котором, по словам прокуратуры, замешаны высокопоставленные индийские чиновники.



Основой отношений остается превращение Китая в напористую региональную державу. Китай и Индия - давние соперники, между которыми существует ожесточенный пограничный спор, и США стремятся привлечь Индию в качестве противовеса усилению Пекина. Индия является частью "Четверки", регионального диалога по вопросам безопасности с США, Японией и Австралией. Недавно группа высокопоставленных должностных лиц США посетила Индию с визитом, в ходе которого стороны обсудили сотрудничество в области технологий, безопасности и иностранных инвестиций.



2. Каковы отношения Индии с Россией?



Несмотря на то что во время холодной войны Индия открыто заявляла о своем неприсоединении, она поддерживала теплые отношения с Москвой и с опаской относилась к США, которые были ближе к главному сопернику Индии - Пакистану. Индия и Россия поддерживают прочные связи и по сей день.



Основой этих отношений является статус Индии как надежного покупателя российского оружия и сырой нефти. Сегодня Россия остается крупнейшим поставщиком оружия в Индию, хотя, по данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира, поставки сократились с примерно двух третей индийского импорта оружия более десяти лет назад, до чуть более одной трети сегодня, поскольку Индия стремится диверсифицировать свои источники поставок оружия. Россия также остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию, хотя санкции, введенные в отношении экспорта российской нефти, повлияли на импорт российской нефти в Индию.



Индия также выделяется среди ведущих демократических стран своим нежеланием критиковать Россию и воздержалась при голосовании в Организации Объединенных Наций, которое осуждало РФ за конфликт на Украине.



3. Каковы отношения Индии с Китаем?



Отношения были напряженными в течение многих лет. Источником напряженности был территориальный спор вдоль их общей границы, который длился десятилетия и из-за которого две страны вели войну в 1962 году. Спор вновь разгорелся в 2020 году, вылившись в серию смертельных стычек и побудив Нью-Дели запретить китайские приложения для смартфонов и ограничить китайские инвестиции в Индию.



В последнее время появились слухи о разрядке напряженности. В мае Пекин назначил своего первого посла в Индии за 18 месяцев. После своего прибытия он выразил желание улучшить отношения между двумя странами. Китай также поздравил Моди с победой на выборах в июне, и китайский чиновник заявил, что страны находятся на "здоровом и стабильном пути". Страны договорились о дальнейших переговорах по урегулированию пограничного спора.



4. Как меняются отношения России и Китая?



Россия и Китай были соперниками еще со времен китайско-советского раскола во время холодной войны (соперничество, которое также сблизило Россию и Индию). Но отношения заметно потеплели, поскольку обе страны объединились в своем противостоянии международному порядку, возглавляемому США.



Президент РФ совершил первую зарубежную поездку в Пекин после того, как в марте переизбрался на третий президентский срок. На июльском саммите по безопасности в Казахстане председатель КНР Си Цзиньпин и В. Путин заявили, что отношения между ними являются "лучшими за всю историю", и обе стороны поклялись совместно защищать "спокойствие и стабильность в регионе". Китай стал еще одним крупным покупателем российской нефти, газа и угля, помогая России противостоять западным санкциям.



5. Как США относятся к отношениям Индии и России?



Вашингтон по-прежнему рассматривает Индию как оплот, препятствующий распространению влияния Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. Хотя он время от времени критиковал Индию за предполагаемые нарушения прав человека и обращение с меньшинствами, связи Индии с Москвой обходятся с минимальными политическими издержками. После недавнего визита высокопоставленных должностных лиц США заместитель госсекретаря Курт Кэмпбелл заявил, что американская сторона подняла вопрос о связях Индии с Россией, а также об обвинениях в участии Индии в заговоре с целью убийства по найму. Но он также сказал, что США уверены в своих отношениях с Индией и хотят расширить сотрудничество между двумя странами.



По мнению некоторых аналитиков, США рассматривают Индию как важного союзника в своем стремлении сдержать Китай, поэтому не хотят рисковать вызвать неприязнь официальных лиц в Нью-Дели.



Подготовлено ProFinance.Ru по материалам Блумберг. Источник - ProFinance.Ru

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