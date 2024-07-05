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Ближний Восток: Израиль примеряет роль энергетического хабаБлижний Восток: Израиль примеряет роль энергетического хаба
13:00 06.07.2024

Зачисткой Газы и планируемой войной против Ливана режим Нетаньяху стремится "заменить" Суэцкий канал и не только…

05.07.2024 | АЛЕКСЕЙ ЧИЧКИН

Похоже, перманентная военно-политическая напряженность на стратегическом маршруте Суэцкий канал – Красное море – Баб-эль-Мандебский пролив – Индийский океан в полной мере используется Тель-Авивом, пытающимся "перехватить" грузопотоки (особенно нефтяные) по этому маршруту на транзит через территорию Государства Израиль. Этому способствует ряд обстоятельств, и в частности серьезное сокращение доли "суэцкого" маршрута в общемировых перевозках нефти и нефтепродуктов, многие десятилетия до последнего времени превышавшей 25%.

Примечательно, что с начала июня с. г. офис Неистового Биби Нетаньяху настаивает на смягчении экологических ограничений на разгрузку / перегрузку нефти в южно-израильском Эйлате – важнейшем нефтяном портовом комплексе на перекрестке перевозок между Красным и Средиземным морями. Напомним, с начала 1970-х годов Эйлат состыкован 260-километровым трубопроводом с израильским же средиземноморским портом Ашкелон. Ограничения, введенные министерством охраны окружающей среды в 2021 г., были смягчены осенью 2023 г. в связи с эскалацией военно-политической напряженности в Красном море.

Тем временем управляющая трубопроводом Эйлат – Ашкелон государственная компания Europe Asia Pipeline Co. (EAPC) стремится увеличить объемы нефти, транспортируемой через южный израильский порт на Красном море. С этой целью ЕAPC "планирует увеличивать количество нефтеналивных танкеров, пришвартуемых в этом порту, с целью укрепления энергетической безопасности на фоне эскалации региональных конфликтов", что поддерживается правительством Нетаньяху.

Но планы EAPC, поддерживаемые властями, пока сталкиваются с сопротивлением природоохранных органов и местных экоактивистов, поскольку хорошо известно, что нефтяной порт в Эйлате соседствует с курортами и пляжами, а сам нефтепровод проложен в экологически хрупком регионе, однако пока исправно работает.

В начале мая "Исламское сопротивление Ирака" объявило о нанесении по Эйлату и Ашкелону ударами беспилотников "в поддержку народа в Газе и в ответ на массовые убийства, совершаемые в отношении мирных палестинцев, включая детей, женщин и пожилых людей". Обстрел 11 мая уже из Газы привел к аварии на нефтепроводе Эйлат – Ашкелон в Израиле, сообщила радиостанция Kan, разместив на своем сайте видеокадры крупного пожара, охватившего трубопровод и одно из нефтехранилищ. Соответственно, нынешняя "зачистка" Газы, примыкающей почти ко всей трассе нефтепровода, не в последнюю очередь обусловлена заблаговременным "умиротворением" транзитного региона путем поголовного изгнания неблагонадежного элемента.

Интерес Тель-Авива к транзиту энергетических ресурсов по-прежнему очевиден и в отношении Ливана. Речь идет о давнем стремлении овладеть транзитными нефтепроводами из Садовской Аравии и Ирака, соответственно, к портам Сайда и Триполи (причем трубопровод к Сайде, как и сам этот порт с расположенным вблизи НПЗ, находятся невдалеке от ливано-израильской границы).

По информации израильских источников, в ночь на 19 июня с. г. командование ЦАХАЛ утвердило оперативный план наземной операции на территории Ливана против шиитской военно-политической организации "Хизбалла" и объявило "о продолжении повышенной боеготовности северной группировки войск".

В канун утверждения этого плана министр иностранных дел Исраэль Кац также предупредил о принятии в ближайшем будущем решения "о начале полномасштабной войны" против "Хизбаллы", несмотря на растущее давление со стороны Белого дома. Согласно замыслам стратегов ЦАХАЛ, в тотальной войне боевое крыло ливанских шиитов должно быть уничтожено, а сам Ливан серьезно пострадает. Израилю придется заплатить цену на фронте и в тылу, однако "всей мощью армии мы восстановим безопасность жителей нашего Севера", заявил министр на своей странице в Х.

Под израильским Севером имеется в виду обширный регион Галилея (площадью свыше 21 тыс. кв. км), включенный ООН в 1947 г. в состав арабского государства в Палестине. Однако уже к середине 1949 г. этот регион был оккупирован с последующим выселением оттуда за считаные годы почти 80% местного арабского населения. Похоже, то был первый шаг в долгосрочном плане по овладению в том числе и транзитными трубопроводами в Ливане и особенно в его южной части.

Как известно, к израильскому порту Хайфа еще в 1930-х г. из Иракского Курдистана британцами был проложен нефтепровод через Сирию и Трансиорданию (соответственно, французский протекторат в 1919-43 гг. и британский протекторат в 1919-46 гг.). В период арабо-израильской конфронтации, т. е. с конца 1940-х годов, эта артерия работала периодически и не более чем на четверть своей мощности. Но поныне появляется информация, что "курдская" нефть не первый год, хотя нерегулярно, поступает в Хайфу, причем не только для переработки на местном НПЗ, но и на экспорт…

Немаловажно и то, что азербайджанская и казахстанская нефть течет бесперебойно через Турцию в Израиль, удовлетворяя, согласно имеющимся оценкам, до 40% его потребностей. Частично то же сырье экспортируется в другие страны через Джейхан, затем морем до Ашкелона и далее реверсом по тому же трубопроводу Ашкелон – Эйлат. Требования немалой части турецкого общества пресечь помощь "сионистскому режиму", распространив объявленные правительством Эрдогана антиизраильские санкции и на транзит нефти, недавно вылились в шумные акции протеста и нападения на офис азербайджанской нефтяной компании SOCAR в Стамбуле.

Может ли Турция остановить транспортировку нефти в Израиль? Теоретически да, но ценой весьма высоких издержек. По мнению депутата от оппозиционной НРП, бывшего посла Турции в США и Израиле Намика Тана, "это невозможно ни с политической точки зрения, ни с точки зрения контракта". Примерно такого же мнения придерживается отставной турецкий дипломат и председатель прописанного в Лондоне Босфорского энергетического клуба Мехмет Огутуджу: "Закрытие трубопровода Баку – Тбилиси – Джейхан не только нанесет ущерб нашим коммерческим интересам, но и подорвало бы отношения с Азербайджаном".

Статья 5 подписанного 17 октября 2000 года между правительством Азербайджана, SOCAR и семью нефтяными компаниями (включая British Petroleum и турецкую государственную нефтяную компанию Turkish Petroleum) соглашения запрещает любой из договаривающихся сторон "препятствовать свободе транзита" нефти по территории, через которые проходит трубопровод, под риском судебных разбирательств. Следовательно, в случае нарушения Турцией соглашения, Баку теоретически мог бы подать против нее иск в международный арбитражный суд, примерно по той же схеме, как это сделал Багдад, возражающий против того, что Анкара позволяет Курдскому региональному правительству в Эрбиле продавать добываемую в северном регионе Ирака нефть через специально построенный трубопровод, который также идет в Джейхан и большая часть которой поступает в Израиль. В марте 2023 года, когда базирующаяся в Париже Международная торговая палата оштрафовала турецкое правительство на 1,5 миллиарда долларов по иску Багдада, после чего транзит был временно прекращен. Хорошо известны тесные стратегические связи между Израилем и Азербайджаном, равно как и закулисные контакты Западного Иерусалима с некоторыми столицами нефтеносных монархий Персидского залива. Как отмечало наше издание ранее, прагматичное энергетическое сотрудничество в самых разных форматах, остается как минимум не менее важным фактором региональной политики, нежели идеологически, религиозно или внутриполитически мотивированные заявления тех или иных лидеров в защиту "палестинского дела".

Подробнее
https://fondsk.ru/news/2024/07/05/blizhniy-vostok-izrail-primeryaet-rol-energeticheskogo-khaba.html

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1720260000


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