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Большой друг Назарбаева продал активы в Казахстане в 21 раз дешевле их стоимости
13:06 06.07.2024

Никита Дробны
05 июля 2024

Высокий суд Манчестера рассмотрел иск, который компания UconInvest LLC подавала против Рона Вахида - американского инвестора бангладешского происхождения. Вахид в прошлом был директором компании Jusan Technologies, связанной с Нурсултаном Назарбаевым, сообщает Orda.kz.

Согласно судебному решению, основные обвинения в адрес Вахида заключались в том, что принадлежащие ему компании незаконно получили контракты и кредиты на миллионы долларов, а самому инвестору и его коллегам-директорам выплачивали необоснованно высокие зарплаты и бонусы. Кроме того, при увольнении Вахиду предоставили завышенное выходное пособие и компенсации.

Также Рону Вахиду ставили в вину то, что его компания Jusan Technologies продала активы в Казахстане, реальная стоимость которых составляла 1,6 млрд долларов, всего за 75 млн долларов, - и тем самым допустила мошеннические действия в отношении миноритарных акционеров.

В чем суть иска?

Бывший директор Jusan Technologies Рон Вахид недоволен условиями соглашения, которого достиг с властями Казахстана в прошлом году. Сейчас он судится с директорами фирм, связанных с окружением первого президента Нурсултана Назарбаева, и этот процесс проливает свет на финансовые операции Вахида.

По решению британского суда подконтрольные Вахиду счета в Бангладеш, на которых находились 19 млн долларов, временно заморозили. В судебной документации говорится, что три компании, которые контролировал Рон Вахид, в нарушение положений о конфликте интересов получили выгодные контракты или займы на общую сумму в 6 млн долларов и 1,2 млн фунтов. Вахиду и другим ответчикам по иску также выплачивали необоснованно высокие зарплаты и бонусы.

Рон Вахид продал свои казахстанские активы (стоимость которых оценивают в 1,6 млрд долларов) всего за 75 млн долларов. Таким образом он нарушил интересы миноритарных акционеров, которые недополучили существенную прибыль.

Какие компании были замешаны в деле и при чем здесь Ербол Орынбаев?

Компании, которые контролировал Вахид, создали, чтобы управлять целевыми фондами Назарбаев Университета в США. Через эти фонды приобрели казахстанскую брокерскую компанию First Heartland Securities JSC, выступавшую как инструмент для инвестирования; впоследствии эту фирму купила Pioneer Capital Invest (PCI). Затем на основе проблемных банковских активов, выкупленных подконтрольным Вахиду бизнесом, создали First Heartland Jusan Bank, мажоритарным акционером которого была компания First Heartland Securities. В эту же компанию перевели средства из PCI. В США активами фондов управляла некоммерческая организация NGF (New Generation Foundation).

Бывший вице-премьер Ербол Орынбаев дал показания, что в апреле 2021 года ему предложили приобрести более 12,2 млн акций Jusan Technologies и доли в First Heartland Securities в качестве "вознаграждения" за его роль в создании целевых фондов. После этой сделки он стал владельцем 4,6 % Jusan Technologies. В мае 2022 года долю Орынбаева выкупили обратно - по его собственным словам, в рамках соглашения между сторонами.

После январских событий 2022 года, утверждается в судебном решении, против NGF - компании, управлявшей активами фондов Назарбаев Университета - власти Казахстана начали масштабную кампанию, включавшую расследования, блокировку дивидендов, давление на First Heartland Jusan Bank и другие методы воздействия. Казахстан требовал заблокировать счета Jusan Tehnologies по всему миру, компания ответила встречным иском.

"В попытке решить эту проблему г-на Орынбаева и казахстанского содиректора компании заменили в августе 2022 года. С июня по август директорами назначили ответчиков (включая Рона Вахида) для поддержания более хороших отношений с правительством Казахстана. Г-н Орынбаев ничего не сказал об условиях, на которых его сняли с должности, и о том, был ли он связан с компанией после этого", – сказано в судебной документации.

В ноябре 2022 года Рон Вахид сообщил Орынбаеву, что не получает оплаты за работу директором и поэтому собирается уйти с поста. Сейчас бывший вице-премьер уверен, что это заявление было ложным. Но тогда г-н Орынбаев поверил Вахиду. Опасаясь, что уход Вахида скажется на стоимости принадлежавших ему акций, он предложил передать ему половину своих акций компании в обмен на то, чтобы тот не покидал кресло директора. Делиться активами ему не хотелось, но он счел такое решение наиболее разумным.

"Г-н Орынбаев пояснил, что 23 января 2023 года согласился продать по номиналу половину долей истца компании Magellan, номинальному представителю второго ответчика (Рона Вахида). Он продемонстрировал договор купли-продажи",
сказано в судебной документации.

Какое решение принял суд?

Первоначально суд наложил временный арест на активы Jusan Technologies. Однако сторона истца не раскрыла все важные факты и представила обстоятельства дела однобоко (например, в ходе разбирательства стало известно, что истец участвовал в некоторых сделках и знал о некоторых действиях, которые позже объявил незаконными). Поэтому временный арест с активов Вахида сняли, но иск не отклонили полностью - слушания по основному делу продолжатся, основные обвинения по-прежнему будут рассматривать.

Источник - орда
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1720260360


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