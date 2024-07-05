Что известно о новом президенте Ирана Масуде Пезешкиане

13:32 06.07.2024

Тегеран, 6 июля, ИРНА – Масуд Пезешкиан, ставший избранным президентом иранского народа на втором туре 14-х президентских выборов, ранее был представителем жителей Тебриза в Исламском консультативном совете (парламенте) Ирана.



