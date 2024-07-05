Теннис. Казахстанка Юлия Путинцева вынесла с Уимблдона первую ракетку мира - полячку Швентек

21:28 06.07.2024

ADRIVER

ТЕННИСWTA

Первая ракетка мира Швентек проиграла уроженке Москвы в третьем круге Уимблдона



Первая ракетка мира полька Ига Швентек не сумела выйти в четвертый круг Уимблдонского турнира.



Швентек в третьем раунде уступила Юлии Путинцевой из Казахстана со счетом 6:3, 1:6, 2:6. Встреча продолжалась почти два часа.



Путинцева родилась в Москве, до 2012 года представляла Россию. Следующей ее соперницей будет латвийка Елена Остапенко (13‑й номер посева).



Украинка Элина Свитолина (21) также вышла в четвертый раунд, обыграв в двух сетах Онс Жабер (10) из Туниса.



Турнир Большого шлема. Уимблдон. Лондон. Трава. Призовой фонд - 50 млн фунтов стерлингов

Третий круг. Женщины

Юлия Путинцева (Казахстан) - Ига Швентек (Польша, 1) - 3:6, 6:1, 6:2



Элина Свитолина (Украина, 21) - Онс Жабер (Тунис, 10) - 6:1, 7:6 (7:4)