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Теннис. Казахстанка Юлия Путинцева вынесла с Уимблдона первую ракетку мира - полячку Швентек
21:28 06.07.2024

ADRIVER
ТЕННИСWTA
Первая ракетка мира Швентек проиграла уроженке Москвы в третьем круге Уимблдона

Первая ракетка мира полька Ига Швентек не сумела выйти в четвертый круг Уимблдонского турнира.

Швентек в третьем раунде уступила Юлии Путинцевой из Казахстана со счетом 6:3, 1:6, 2:6. Встреча продолжалась почти два часа.

Путинцева родилась в Москве, до 2012 года представляла Россию. Следующей ее соперницей будет латвийка Елена Остапенко (13‑й номер посева).

Украинка Элина Свитолина (21) также вышла в четвертый раунд, обыграв в двух сетах Онс Жабер (10) из Туниса.

Турнир Большого шлема. Уимблдон. Лондон. Трава. Призовой фонд - 50 млн фунтов стерлингов
Третий круг. Женщины
Юлия Путинцева (Казахстан) - Ига Швентек (Польша, 1) - 3:6, 6:1, 6:2

Элина Свитолина (Украина, 21) - Онс Жабер (Тунис, 10) - 6:1, 7:6 (7:4)

Источник - news.sportbox.ru
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