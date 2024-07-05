Российская генеральша Шевцова нашлась на родине... в Кремле

23:15 06.07.2024

Бывший зам Шойгу опровергла информацию о своем отъезде во Францию

Экс-замминистра обороны Шевцова опровергла сведения о своем отъезде во Францию

Татьяна Шевцова сообщила, что находится в Москве. Ранее "Царьград" писал об ее отъезде во Францию после арестов сотрудников Минобороны. Экс-чиновницу отправили в отставку с поста замминистра обороны 17 июня



Бывший заместитель министра обороны Татьяна Шевцова опровергла информацию о своем отъезде во Францию и рассказала, что находится в Москве, передает ТАСС.



"Я сегодня в Кремле на замечательном танцевальном турнире, где будут выступать замечательные пары, показывать свое мастерство. Конечно, это все [информация об отъезде во Францию] неправда" - сказала она.



Об отъезде Шевцовой во Францию ранее сообщал "Царьград" со ссылкой на источники. Издание отмечало, что это произошло сразу после арестов замминистра обороны Тимура Иванова и начальника кадрового управления ведомства Юрия Кузнецова.



Шевцова занимала должность замминистра обороны с августа 2010 года. До этого она была замглавы Федеральной налоговой службы и советником министра обороны, когда оба ведомства возглавлял Анатолий Сердюков. В последнее время она курировала в Минобороны вопросы социального и жилищного обеспечения военнослужащих. 17 июня президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Шевцовой и еще троих замминистра обороны, которые работали вместе с бывшим главой ведомства Сергеем Шойгу. Последнего сняли с должности 14 мая и назначили секретарем Совета безопасности.



За последние месяцы высокопоставленные военнослужащие становились фигурантами уголовных дел. В частности, Иванова и Кузнецова обвинили во взяточничестве. В Кремле называли последовательной работой правоохранителей противодействие коррупции и указывали на отсутствие "чисток в Минобороны".



Юлия Овчинникова