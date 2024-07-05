Глава ЦБ Ирана анонсировал подписание первого валютного соглашения с Россией

00:44 07.07.2024

Тегеран, 6 июля. ИРНА - Глава Центробанка (ЦБ) Ирана Мохаммад Фарзин сообщил о подписании первого валютного соглашения с Россией, добавив, что вскоре начнется использования офшорного риала в торговых операциях с Россией.



"На двусторонней встрече глав центральных банков Ирана и России на полях финансового конгресса Банка России, который состялся в четверг 4 июля в Санкт-Петербурге было подписано валютное соглашение с целью предоставления (обменной) ликвидности национальным валютам для коммерческих операций", сказал Фарзин.



Он также заявил, что вскоре начнется использования офшорного риала в торговых операциях с Россией.



Глава ЦБ Ирана также сообщил, что Россия и Иран завершили работу над интеграцией российской платежной системы "Мир" с иранской "Шетаб", отметив, что Иранская платежная система "Шетаб" может быть запущена в россии к концу августа.