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Узбекистан планирует запустить платформу для торговли акциями зарубежных компаний
00:50 07.07.2024

НАПП может создать площадку для торговли иностранными акциями

Национальное агентство перспективных проектов (НАПП) Узбекистана планирует запустить платформу для торговли акциями зарубежных компаний. Об этом сообщил первый заместитель директора ведомства Вячеслав Пак.



"Мы отчетливо видим тренд, что граждане хотят вкладываться в акции иностранных компаний. К сожалению, много случаев мошенничества в этой сфере, когда наши граждане переводят деньги на непонятные платформы и становятся жертвами мошенников. Поэтому мы говорим о том, что нужно на нашей фондовой бирже создать площадку, где будут торговаться акции иностранных компаний", – рассказал Пак в интервью YouTube-каналу Alter Ego.

Замдиректора НАПП сообщил, что Узбекистан будет ориентироваться на аналогичную площадку в Казахстане. Он считает, что можно определить перечень компаний, бумаги которых будут разрешены к торговле на площадке.

Также он отметил, что при отсутствии легальных способов по покупке иностранных акций, население может использовать "серые" схемы и стать жертвой мошенников.

В первом квартале текущего года объем торгов на Республиканской фондовой бирже "Ташкент" сократился более чем в 10 раз. В первом квартале этого года на фондовом рынке было заключено 133,6 тыс. сделок, что в 2,78 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Однако объем торгов значительно уменьшился и составил 171,9 млрд сумов.

Источник - kun.uz
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