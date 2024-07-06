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Каталонский проходимец Жозеп Боррель – как зеркало деградации европейского "цветущего сада"? - И.Лисицын
00:55 07.07.2024

Европейский "цветущий сад": прощаясь с Жозепом Боррелем
Каталонский проходимец – как зеркало деградации Старого Света

06.07.2024 | ИВАН ЛИСИЦЫН

По итогам недавних выборов в Европарламент Урсула фон дер Ляйен осталась главой Еврокомиссии, президентом Евросовета вместо Шарля Мишеля станет бывший премьер-министр Португалии Антониу Кошта. Небезызвестная Кайя Каллас переедет из Таллина в Брюссель на пост нового комиссаром ЕС по иностранным делам, сменив воинственного каталонского дедушку Жозепа Борреля, неоднократно грозившего победить Россию на поле боя и называвшего ЕС цветущим садом.

Послесловие совершенно необходимо. С 1 декабря 2019 года Боррель занимал пост верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности (МИД Евросоюза). Половина его срока пришлась на период СВО, когда он отметился лживыми и русофобскими заявлениями. Трудно их перечислить, но еще труднее пробиться сквозь защитную стену выстроенную им и его евроколлегами. Любое опровержение Боррель, впрочем, как и Урсула фон дер Ляйен, встречали одним доводом: все, оправдывающие Россию, или не информированы, или "полезные идиоты Путина". Сам факт открытого военного противостояния требует называть любые заявления противника: ложь, дезинформация, пропагандистское обеспечение войны.

Поэтому объективный уровень честности политиков лучше оценить, уйдя из поля военной логики. Хотя бы хронологически.

Весна 2020-го – два года до начала СВО, разгар пандемии CIVID-19, начавшейся в Европе, напомним, с Италии.

Вот публичное извинение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен за события весны 2020 г.:

"Это правда, мы не смогли ответить, когда Италия нуждалась, чтоб ей протянули руку помощи. Вся Европа приносит свои глубокие извинения. Однако извинения считаются только тогда, когда мы изменили свое поведение".

И в самую пострадавшую итальянскую провинцию Бергамо был направлен российский военный госпиталь. Спасаемые итальянцы благодарны… Тут удвоив стыд Урсулы на сцену выходит Боррель, обвинивший: "Россия использовала сложную эпидемиологическую обстановку в Италии для наращивания собственной геополитической значимости".

Итальянская газета La Stampa ответила тогда Боррелю и еврочиновникам: "Абсолютно голословно пыталась принизить и дискредитировать значение помощи, которую Россия оказывает Италии".

Лавров: "Печальны слова Борреля и отклик на них в западной прессе. Россия оказала помощь Италии по прямому обращению премьер-министра страны господина Конте. Мне кажется, этим сказано все".

Может, сказано все, но, похоже, не всем. Уже после той сцены "кающейся Магдалины", то есть Урсулы, ЕС в виде моральной компенсации снял ролик о страданиях Бергамо (12-14 января Euronews его крутил особенно часто). И среди всех сюжетов о борьбе с COVID в Бергамо ни звука, ни буквы о российском госпитале, работу которого итальянцы признали героической. Господин Конте! А не трудно ли повторить те Ваши слова 2020 года – благодарности России, спасавшей Бергамо?

Жозеповы слова о "России, наращивании геополитической значимости" надо поместить в правильный контекст, вне которого они могут выглядеть невинно ("кавалер пытался нарастить свою… значимость в глазах дамы"). Ведь тот же Жозеп-испанский стыд официально припечатал: "Наш старый враг, Россия, снова говорит: Я здесь!"

МИД России тогда требовал объяснений. Извинялся Жозеп не через Урсулу – лично, в интервью El Periodico: "Русские неправильно поняли. Я не говорил, что Россия – враг Испании, я имел в виду Европу. Я сказал, что Европа видит, как ее бывший защитник США перестает защищать ее и как вновь появляется ее старый соперник, или враг, имея в виду СССР". Так, путаясь в извинениях, примешал и СССР, и "экс-защитника США" – испанский стыд!

Здесь стоит напомнить: популярное выражение "испанский стыд" – не слэнг, "Википедия" строго его определяет: "Заместительное смущение, вызванное действиями другого человека, осознание себя свидетелем неловкого положения, в котором оказались другие".

Хотя вообще-то каталонец Жозеп мог быть половчее, ведь извинения – его любимый жанр, дежурное блюдо. Официальное заявление главы европейского внешнеполитического ведомства – это уже действие.

…Евроиздания тиражируют трогательную историю: сын каталонского булочника, Боррель "мальчиком развозил на ослике (уже знаменитом) испеченный отцом хлеб". В 1974г вступил в Испанскую социалистическую рабочую партию. Потом вторым браком женился на Кристине Нарбоне – президенте испанской социалистической партии (другая соцпартия).

Образовавшийся "семейный социалистический фронт" и действия его выдвиженца напомнили и английского социалиста, лейбориста Тони Блэра. Будучи премьером, тот получил (не от России! – от международного пула журналистов) знаменитую кличку Пудель Буша. Верно служил тому в Ираке, в антироссийских кампаниях, поддержал вранье в ООН про оружие массового поражения у Саддама…

Прошел Боррель и суровую школу Европарламента, был его председателем, хотя и не в тот год, когда они приняли резолюцию, приравнявшую СССР к гитлеровской Германии.

О тенденции, стремлении социалистов выслужиться было еще в популярной "Азбуке" Маяковского. На букву "Л" шло:

Лакеи подают на блюде.

Лойд-Джордж служил и вышел в люди.

Подмеченное стремление "служить и выйти в люди" у Жозепа приняло… испанский стыд! – форму даже упредительную.

Еще до начала полномочий "хозяина" (инаугурации) Боррель стремился в "пудели Байдена". После штурма Капитолия демонстрантами, заявившими о краже выборов, реакция мира самая различная. Но "кандидат в пудели" уже служит: "То, что произошло в среду, стало кульминацией тревожных событий в мире в последние годы. Это должно стать сигналом для всех защитников демократии. Необходимо преодолевать разобщенность в наших обществах, не только в США. События в Вашингтоне подтвердили: дезинформация представляет реальную угрозу для демократий"…

Я остерегаюсь лишний раз назвать Жозепа Борреля каталонцем. Да, по происхождению он таков, но в европрессе его называют "испанский политик", но в свете референдума о независимости Каталонии и последовавших репрессий – Жозеп "ходит по струнке".

По словам европолитиков (если кроме слов там было что-то еще, например какие-нибудь доказательства, прошу меня поправить!) "русские хакеры" и к организации каталонского референдума причастны.

Так что, тс-с! сидим тихо... Громко можно только болеть в дни Эль-Классико (матчи Реал-Барса). Понятно за кого: одно слово похвалы команде Лионеля Месси будет доказательством (недостовавшим!) причастности к каталонскому сепаратизму.

Прощаясь, еще раз посмотрим на эту… еврообразину. Нет, объективно! Сравните с его предшественницей на посту МИД ЕС итальяночкой Федерикой Могерини… Правда, теперь на смену уже Боррелю, как было отмечено выше, идет эстонка Кая Каллас. Тут… если попрекнут: "Не политкорректно высказываться о внешностях, даже о таких!" – останется прибегнуть к жанру Борреля: "Меня не так поняли"… И вновь – испанский стыд!

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1720302900


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