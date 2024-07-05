Израиль истребляет лидеров "Хезболлы" - в Баальбеке убит главком ПВО Мустафа Альтаар

01:48 07.07.2024

Израильские ВВС ликвидировали одного из командиров сил воздушной обороны организации "Хезболла" в районе города Баальбек на востоке Ливана, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.



"Некоторое время назад ВВС нанесли удар в районе Баальбека и уничтожили террориста Мейтама Мустафу Альтаара, который являлся командиром подразделения воздушной обороны "Хезболлы". Мейтам руководил многими видами деятельности подразделения и принимал участие в планировании и проведении многочисленных атак против государства Израиль", - говорится в заявлении.



"Мейтам несколько раз летал в Иран, где получал задания", - продолжили в пресс-службе, отметив, что "его устранение наносит существенный ущерб возможностям воздушной обороны "Хезболлы".