Эрдоган предложил Путину открыть "зерновой коридор" через Турцию

05:22 07.07.2024

По словам президента Турции, его российский коллега поддержал эту инициативу



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил на переговорах с главой российского государства Владимиром Путиным идею нового "зернового коридора" через Турцию, Об этом сообщает РИА Новости.



"Мы сделали очень хороший старт, особенно в черноморском зерновом коридоре. Как вы знаете, по этому коридору мы перевезли 30 миллионов тонн зерна. Я спросил их (российскую сторону – TRUD.RU), как они относятся к идее начать новый процесс, отказавшись от поставок зерна на Запад, на чем они настаивают, и создав коридор через Турцию в Африку и другие регионы, нуждающиеся в продовольственной безопасности", - рассказал Эрдоган журналистам по возвращении с саммита Шанхайской организации сотрудничества, прошедшем в столице Казахстана Астане.



"Господин Путин ответил: "Я поддерживаю цель стамбульской зерновой инициативы в этом отношении. Это полезно развивать", - добавил турецкий лидер.



В июле 2022 года Россия, Украина, Турция и ООН подписали в Стамбуле Инициативу по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из украинских портов – так называемую "зерновую сделку". Россия обязалась обеспечить безопасность судоходства в обмен на снятие санкций на экспорт российского зерна и удобрений.



Однако Запад, как не раз подчеркивали российские официальные лица, игнорировал исполнение этой части соглашения. Более того – российское зерно поставлялось не беднейшим странам, а в Европу. А правящий на Украине политический режим использовал суда для перевозки зерна как прикрытие для перевозок оружия и ударных безэкипажных катеров-"камикадзе".



В итоге в июле 2023 года "зерновая сделка" прекратила свое существование.