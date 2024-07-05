 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Суббота, 06.07.2024
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"Спроси Зеленского, где деньги": Карлсона посылают в Киев
10:17 07.07.2024

Из переписки в соцсети Х.

4 июля 2024 Такер Карлсон анонсировал интервью с Зеленским

Американский журналист Такер Карлсон анонсировал интервью с Владимиром Зеленским.

Карлсон отметил, что хочет донести до американцев необходимую информацию о конфликте, который полностью меняет положение их страны в мире.

При этом точной даты выхода интервью журналист пока не назвал.

4 июля 2024 Конгрессвумен Грин попросила Карлсона спросить Зеленского о деньгах американцев

Член палаты представителей конгресса США республиканка Марджори Тейлор Грин заявила, что телеведущий Такер Карлсон должен спросить в интервью у Владимира Зеленского, куда делись выделенные Киеву деньги американцев.

"Спроси Зеленского, где наши деньги... От лица американского народа", - сказала Грин.

Источник - RT
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