"Спроси Зеленского, где деньги": Карлсона посылают в Киев

10:17 07.07.2024

Из переписки в соцсети Х.



4 июля 2024 Такер Карлсон анонсировал интервью с Зеленским



Американский журналист Такер Карлсон анонсировал интервью с Владимиром Зеленским.



Карлсон отметил, что хочет донести до американцев необходимую информацию о конфликте, который полностью меняет положение их страны в мире.



При этом точной даты выхода интервью журналист пока не назвал.



4 июля 2024 Конгрессвумен Грин попросила Карлсона спросить Зеленского о деньгах американцев



Член палаты представителей конгресса США республиканка Марджори Тейлор Грин заявила, что телеведущий Такер Карлсон должен спросить в интервью у Владимира Зеленского, куда делись выделенные Киеву деньги американцев.



"Спроси Зеленского, где наши деньги... От лица американского народа", - сказала Грин.