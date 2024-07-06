"Патриоты за Европу" поднимают голову, - Е.Пустовойтова

10:20 07.07.2024 Выборы в Европе: Берлемон уже сдается в аренду?

"Патриоты за Европу" поднимают голову



06.07.2024 | ЕЛЕНА ПУСТОВОЙТОВА



Все дни после выборов нового руководства Евросоюза его, Евросоюз, то подергивает, то поеживает от повеявшего живого, а не трансатлантического ветерка. И он уже шевелит не только страницы местных СМИ, торопливо оценивающих итоги выборов, показавших, что объединенная Европа сдвинулась не туда, куда усиленно направляет ее Берлемон. Официальный рупор ЕС Еuractiv предупреждает об этом: "Лидер австрийских ультраправых Герберт Кикль (FPÖ), премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (Фидес) и бывший чешский лидер Андрей Бабиш (ANO) 30 июня представили новый политический альянс под названием "Патриоты за Европу", целью которого является реформирование институтов ЕС и изменение подхода ЕС к миграции, зеленой политике и войне в Украине". То есть свидетельствует, что все три направления деятельности ЕС не устраивают европейцев.



Для брюссельского Еuractiv это, конечно же, "альянс, основанный на популистских партиях из трех стран, который стремится сформировать новую политическую группу в Европейском парламенте к 15 июля", перед встречей избирателей в Страсбурге. Одно из главных требований для создания в Европейском парламенте группы депутатов, способных влиять на принимаемые решения, она должна включать не менее 23 человек. И то, что "несогласные с Урсулой", несмотря на все прямые и косвенные ловушки для проникновения "миноритариев" к власти в ЕС, все-таки такую группу создали, факт красноречивый. На выборах эти три партии-учредителя получили в общей сложности 24 мандата. Но радоваться им рано, так как есть и другое условие: депутаты Европарламента должны представлять как минимум семь разных государств – членов. То есть несогласным необходимо еще убедить партии как минимум из четырех других европейских стран поддержать их, чтобы оказывать влияние на формирование политики ЕС.



Гвоздем в программе действий "Патриотов за Европу" объявлена защита национального суверенитета их стран, а значит борьба против гипертрофированных полномочий, которыми оснастила себя Еврокомиссия – единственный орган ЕС, обладающий законодательной инициативой. "Мы должны укреплять суверенитет каждого государства - члена, – заявил представитель Чехии Бабиш, протестуя против стремления к централизации и созданию федеральной структуры, в которой доминирует Брюссель. – Каждая страна должна иметь право самостоятельно решать, кто может в ней жить и работать". Герберт Кикл тоже за возвращение властных полномочий из Брюсселя государствам – членам и сокращение централизованной власти ЕС. Это означает сокращение администрации, парламента и числа комиссаров по крайней мере на треть – в нынешнем Европарламенте 720 мест, тогда как, к примеру, в палате представителей США всего 435 членов. Сказал свое веское слово и Виктор Орбан: "Брюссельская элита сопротивляется. Они не хотят перемен, они хотят сохранить статус-кво. Это неприемлемо".



Сопротивляется – не совсем подходящее для Брюсселя слово. Там кожей чувствуют, что заявленные "троицей" перемены неминуемо ведут евробюрократию к потере власти над старушкой Европой. Если даже сегодня частые вето Виктора Орбана в вопросах внешней политики блокируют антироссийский "содом", то завтра "Патриоты за Европу" могут вообще выставить чиновников из Берлемона за дверь.



Новой политической коалиции нужны в Европе мир, обуздание миграции и добрые отношения с соседями – понятное дело, и с Россией. На первый взгляд, только умалишенный может ответить на это "нет". Но это уже вопрос к Брюсселю... Там не хотят понимать, что возвращение мира на континент невозможно без освобождения от американского ошейника, без жестких мер для обеспечения безопасности внешних границ ЕС, без ликвидации сетей контрабанды и ускорения высылки тех, кто не имеет права оставаться в Европе.



Собственно говоря, пойди сейчас ЕС за "Патриотами", и прекращение "чужой войны на Украине", и пересмотр "Зеленого соглашения", за который Европа расплачивается деиндустриализацией, и санкционная "пляска святого Витта" под дудочку США – все это станет невозможно. Как считает Герберт Кикл, "вместо этого нам нужна Европа, которая отдает должное первоначальным целям европейского сотрудничества, которая их оживляет". Вот только будет ли способна единая Европа так резко поменять свой макияж?



29 июня начался съезд "Альтернативы для Германии" (AfD), на котором партия объявила о своем стремлении прийти к власти в Германии. Немцы-евроинтеграторы встретили съезд стычками демонстрантов в капюшонах с полицией. Около 1000 полицейских потребовались в городе Эссене, где 50 000 протестующих прошли маршем протеста к месту проведения съезда. А ведь AfD только что показала лучший результат на выборах в Европейский союз с момента своего создания в 2013 году, заняв второе место, уступив оппозиционному блоку ХДС/ХСС, но опередил социал-демократов (СДПГ) канцлера Олафа Шольца. И примкни AfD к "троице", чаша весов решительно потянет к смене парадигмы движения всего Евросоюза.



Навстречу AfD движутся и европейские южане: уже через несколько часов после объявления о создании новой политической группы "Патриоты за Европу" Лига (ID) Маттео Сальвини, которая входит в европейскую группу Марин Ле Пен, приветствовала эту инициативу как новую альтернативу в борьбе с "губительными левыми" (читай: евроцентристами). "Мы хотим расширить сферу деятельности сильной, патриотичной, сплоченной группы, которая выступает против закулисных сделок (имеются в виду назначения генералитета ЕС). Мы очень положительно оцениваем заявления других лидеров, которые выразили свою готовность сегодня. Созыв большой группы европейских патриотов больше не подлежит откладыванию", – говорится в сообщении ID. Лига, действительно, в течение многих лет старалась привлечь как можно больше партий, которые "стремятся построить другой ЕС, без левых, которые разрушили Европу в последние годы и не желают поддерживать Урсулу фон дер Ляйен. Партия, входящая в правящую коалицию с "Братьями Италии" (ECR) и "За Италию" (EPP), недовольна "высокомерием Брюсселя, который ведет себя так, как будто ничего не произошло после голосования граждан, и не ждет результатов выборов во Франции... Сейчас как никогда необходимо объединить силы тех, кто хочет изменить Европу и предложить альтернативу гибельным левым".



Если отсеять партийные симпатии и антипатии у итальянцев, они тоже дозрели в понимании того, что Брюссель, ослепший от жажды всеевропейского подчинения, вошел в тупик, выйти из которого можно будет только обрушив евросоюзные "стены". Как хотите, назовите это – реформами или изменением статуса и властных полномочий ЕС, но без разрушения формулы власти "от Урсулы" уже никак не обойтись. И если "три кита", на которых был построен ЕС – Германия, Франция и Италия, – "нырнут" в объятия "Патриотов за Европу", уже на следующий день на здании штаб-квартиры Еврокомиссии появится табличка: "Сдается в аренду".



В качестве десерта можно добавить, что на вопрос, означает ли заявление Лиги, что она может присоединиться к "патриотам", источник в Риме сказал Euractiv: "Если Сальвини одобрит", намекая, что Сальвини был осведомлен о планах тройки инициаторов. А чешский журнал Novinky сообщил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо также может быть заинтересован. И Euractiv даже не сомневается, что "Патриоты" будут тесно сотрудничать с партией Марин Ле Пен "Идентичность и демократия" (ID).



Европа, при всем том, что никогда не будет искренна в отношениях с Россией, тем не менее на пороге изменений, которые должны очень изменить ее искаженное санкционными гримасами лицо. Уже одно это помогло бы погасить зуд не только у "прибалтийских карликов", питающихся с вашингтонского стола и, как польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш на встрече Веймарского треугольника камлающих, что "поддержка Восточного фронта ЕС необходима, это не подлежит обсуждению", но и натовских генералов, вместе с оружейниками в Штатах ежедневно празднующих победу... над Европой. Источник - Фонд стратегической культуры

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