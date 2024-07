ИИ на войне. Часть II, - Е.Ларина, В.Овчинский

10:41 07.07.2024 Ближний Восток стал ключевым рубежом в борьбе сверхдержав за технологическое превосходство

Елена Ларина Владимир Овчинский



IV. Дью Томпсон в статье на сайте Military Embedded Systems (21.06.2024) "Эволюция политики Министерства обороны и роль ИИ в современной войне" пишет:



"Интеграция ИИ в военные приложения представляет собой сложную и многогранную задачу, охватывающую технологические достижения, политические рамки, стратегические соображения и этические проблемы. Чтобы идти в ногу с быстрыми темпами, с которыми технологии ИИ продолжают совершенствоваться и развиваться, Министерство обороны США (DoD) разработало единую стратегию внедрения, направленную на улучшение организационной среды, в которой руководители Министерства обороны и военнослужащие смогут принимать быстрые и обоснованные решения, умело используя высококачественные данные, расширенную аналитику и ИИ для получения долгосрочного преимущества в принятии решений.



Использование ИИ в военных и боевых целях является относительно новым явлением, но ограниченное использование технологии уже приносит пользу бойцам. В этой зарождающейся форме ИИ в основном используется для сбора и обработки информации. Например, ИИ гораздо эффективнее, чем люди, просеивает большие объемы данных и изображений или отслеживает ленты в поисках значимой информации.



Одним из наиболее важных современных применений является идентификация и распознавание угроз, особенно в воздушном бою. Это может быть достигнуто путем обнаружения уникальных радио- или радиолокационных сигналов, которые излучаются отдельными самолетами или типами воздушных судов. В прошлом это была огромная задача, требующая широкого спектра датчиков, работающих и записывающих информацию из различных источников и частотных диапазонов. Затем эти данные датчиков были проанализированы специалистами для обнаружения и идентификации различных сигналов, связанных с отдельными самолетами или типами воздушных судов. Сегодня работа по идентификации, выполняемая многими людьми в течение десятков или сотен часов, может быть выполнена системами ИИ за миллисекунды или секунды.



Аппаратное обеспечение, лежащее в основе военного ИИ



Существует несколько различных аппаратных компонентов, используемых в военных приложениях ИИ.



Высокопроизводительные вычисления (HPC). Большинство военных приложений ИИ требуют мощных вычислительных ресурсов для обработки больших объемов данных и выполнения сложных вычислений в режиме реального времени. Системы высокопроизводительных вычислений, включая, помимо прочего, суперкомпьютеры и кластеры высокопроизводительных серверов, обеспечивают необходимую вычислительную мощность.



Было проведено огромное количество дискуссий и исследований по поводу расположения этих ресурсов высокопроизводительных вычислений. Существует одна школа мысли, которая утверждает, что компоненты высокопроизводительных вычислений более уместно размещать в центральной зоне, вдали от поля боя. Альтернативная точка зрения заключается в том, что все вычисления должны быть перенесены на периферию.



Выполнение большей части интенсивных вычислений в центральном месте позволяет использовать гораздо большее количество и гораздо более широкий спектр типов оборудования и компонентов. Это делает сети или "каналы" гораздо более важным компонентом приложений ИИ.



Кроме того, периферийное оборудование, развернутое в полевых условиях, имеет более ограниченные размеры, чем внешнее оборудование. Периферийное оборудование ограничено размером, в то время как внешнее оборудование ограничено безопасностью и прочностью труб.



Графические процессоры (GPU). Графические процессоры не являются строго необходимыми, но часто используются для ускорения вычислений ИИ, особенно при использовании алгоритмов машинного и глубокого обучения. Графические процессоры являются основным преимуществом в приложениях, использующих параллельную обработку. Военные системы ИИ часто используют графические процессоры для таких задач, как распознавание изображений, обнаружение объектов и автономная навигация.



Программное обеспечение для алгоритмов ИИ и пользовательского интерфейса



Алгоритмы и модели ИИ. Военные приложения ИИ полагаются на передовые алгоритмы и модели для выполнения таких задач, как распознавание изображений, обработка естественного языка, принятие решений и прогнозная аналитика.



Программное обеспечение для моделирования/обучения с большими наборами данных. Для обучения систем ИИ и моделирования различных сценариев используются специализированные программные платформы, которые позволяют реалистично моделировать военную обстановку, тактику и технику. Чтобы наилучшим образом обучить военный ИИ, эти симуляции требуют применения огромных наборов данных - чем больше данных, тем лучше.



Интеграционное программное обеспечение. Военные системы ИИ должны интегрироваться с существующей инфраструктурой и взаимодействовать с другими системами бесшовно и интуитивно. Нельзя ожидать, что солдаты в полевых условиях будут ориентироваться в сложных пользовательских интерфейсах на программных платформах.



Политика Министерства обороны США в отношении ИИ



В течение последних нескольких лет Министерство обороны США стратегически внедряет технологии ИИ и машинного обучения (ML) в различные политики и стратегические документы. Опубликованная Министерством обороны "Стратегия МО США в области искусственного интеллекта на 2018 год" заложила основу для развития централизованной инфраструктуры, интеграции новых технологий и достижения международного лидерства в области этики и безопасности ИИ. В последующих стратегиях, таких как "Стратегия МО США в области данных на 2020 год" и создание Главного управления по цифровым технологиям и искусственному интеллекту (CDAO), еще больше подчеркивалась важность подходов, ориентированных на данные, и оптимизации возможностей ИИ в Министерстве обороны.



Нынешняя руководящая политика, изложенная в "Стратегии внедрения данных, аналитики и искусственного интеллекта Министерства обороны США на 2023 год", основана на предыдущих программных документах и уделяет большое внимание скорости, гибкости, обучению и ответственности. В ней подчеркивается децентрализация полномочий и создание тесных циклов обратной связи между разработчиками и конечными пользователями, направленных на улучшение процессов принятия решений в Министерстве обороны. В стратегии до 2023 года изложен основополагающий, направляющий подход к ИИ, а не пошаговое руководство.



К ключевым компонентам стратегии до 2023 года относится иерархия потребностей ИИ, в которой приоритет отдается высококачественным данным как основе для глубокой аналитики и ответственной разработки ИИ. Стратегия также подчеркивает потребность в удобной для пользователя инфраструктуре и постоянном совершенствовании политик и процессов для обеспечения ответственного внедрения ИИ.



Развернутые решения на основе искусственного интеллекта



В настоящее время существует множество производителей и подрядчиков, которые внедряют ИИ в военные приложения. Эти производители и подрядчики варьируются от крупных компаний, таких как Boeing, General Dynamics, Lockheed Martin, Raytheon и Northrop Grumman, до небольших структур, таких как Anduril.



Системы обнаружения стрелков. Несмотря на то, что системы обнаружения стрелков не являются строго военным приложением, они разработали решение, интегрированное с ИИ, которое позволяет службам быстрого реагирования точно определять место стрельбы. В системе используется ряд акустических и инфракрасных датчиков обнаружения вспышек, интегрированных в системы видео, контроля доступа и массового оповещения. Данные, собранные сенсорной системой, передаются через модуль ввода-вывода непосредственно в программную платформу на основе ИИ, которая может определить, произошел ли выстрел и когда, определить его точное местоположение, уведомить власти и отправить массовые уведомления в течение 0,5 секунды.



Tactical Intelligence Targeting Access Node (TITAN). TITAN, представляет собой масштабируемую наземную станцию экспедиционной разведки, которая ускорит и упростит способность армии получать доступ и обрабатывать огромные объемы разведывательных данных, данных наблюдения и рекогносцировки (ISR).



Физически TITAN представляет собой мобильный центр обработки данных со встроенными системами питания, отопления и охлаждения, резервной связью и вычислительными платформами, встроенными в большую платформу на базе грузовика. Установленные на транспортных средствах экспедиционные наземные станции будут использовать ИИ для обеспечения возможности глубокого зондирования, что позволит вести высокоточный огонь на большие расстояния в современном боевом пространстве. Используя ИИ, TITAN будет выполнять интеграцию, слияние, обработку и аналитические возможности данных с использованием ИИ и машинного обучения, чтобы автоматизировать и помочь армии сократить время от датчика до стрелка.



Встраиваемый компьютер Sealevel Relio R1 Rugged лежит в основе системы TITAN. Relio R1 Rugged отслеживает общее состояние и производительность TITAN. Компьютер малого форм-фактора содержит множество программных приложений и интерпретирует данные от широкого спектра внутренних датчиков.



ИИ в будущем



Интеграция ИИ в военные приложения представляет собой значительный шаг вперед в современной войне, предлагая расширенные возможности в обработке информации, выявлении угроз и процессах принятия решений. Эволюция технологии ИИ связана с развитием надежной технологической инфраструктуры, руководствуясь стратегическими инициативами и политическими рамками, установленными такими организациями, как CDAO.



Несмотря на то, что ИИ обладает огромным потенциалом для повышения военной эффективности, он также поднимает важные вопросы в отношении ответственной разработки, развертывания и применения автономных систем в сценариях конфликтов.



Постоянное сотрудничество между производителями и разработчиками, политиками и военными будет иметь решающее значение для обеспечения того, чтобы военные приложения ИИ расширяли оперативные возможности и вносили ответственный вклад в глобальную безопасность.



V. Президент Корпорации Paratrade Адриан Кранц в статье в The National Interest (24.06.2024) "Скрытый секрет ИИ - центры обработки данных" пишет:



"Развитие ИИ и криптовалют означает, что центры обработки данных и дешевая и обильная энергия, которая их питает, будут становиться все более важными для национальной безопасности.



В то время как публичная сфера переполнена модными словечками, такими как "ИИ" и "криптовалюта", сообщество национальной безопасности все еще борется с последствиями того, как Соединенные Штаты используют их в качестве инструментов государственного управления".



"ИИ создал новые возможности прогнозирования и раннего предупреждения, такие как прогнозирование выборов, роста урожая, потоков доходов и военных перемещений, и все это имеет значительные стратегические и военные последствия.



Небольшие связанные между собой и интегрированные в ИИ военные подразделения - это будущее эффективной войны, и многие страны начинают обращать на это внимание.



Тем не менее, Министерство обороны США не приложило достаточных усилий для закупки и интеграции ИИ в военные операции США. Это ставит военных в положение, аналогичное тому, что было в первые годы войны с террором, совершенно неподготовленными к борьбе с новым типом врага, который двигался и сражался быстрее, чем предполагало высшее руководство.



Тем не менее, существует серьезное расхождение между воспринимаемым воздействием этих технологий и реальными реалиями их внедрения. Более приземленные вопросы энергопотребления в основном остаются незамеченными как лидерами, так и широкой общественностью при обсуждении этих новых технологий и их влияния на национальную безопасность. В частности, существуют определенные потребности в инфраструктуре для всех, кто хочет использовать эти инструменты.



ИИ готов стать нефтью будущего, а центры обработки данных - нефтяными месторождениями, на которых он будет создаваться.



Мы наблюдаем распространение ИИ почти во всех отраслях, и в ближайшем будущем эти отрасли будут полагаться на ИИ для правильного функционирования.



Чем крупнее дата-центры, тем мощнее модель ИИ.



Тем не менее, в отличие от почти любого другого бизнеса, они требуют только одного основного ресурса: электричества - и в огромных количествах.



Сколько энергии потребуется для этих технологий? В настоящее время деятельность по добыче и поддержке биткойнов потребляет от 67 до 240 тераватт-часов, или от 0,2 до 0,9 процента от всего мирового энергопотребления в год.



Что касается ИИ, то вычислительная мощность, необходимая для его использования, удваивается каждые 100 дней и, по прогнозам, к 2028 году составит 4 процента мирового спроса на электроэнергию. Огромные потребности в электроэнергии будут означать, что дешевая энергия, а не дешевая рабочая сила, станет движущей силой выбора технологическими компаниями своих центров деятельности.



Производство аппаратного обеспечения вряд ли переместится из Восточной Азии, но центры обработки данных, работающие на ИИ и криптовалютах, будут построены в районах с обилием дешевой и надежной энергии. Затраты на землю практически незначительны по сравнению с затратами на электроэнергию и оборудование. Важность этих центров обработки данных часто теряется в гламуре продукта, который они делают.



В будущих конфликтах центры обработки данных будут центральной нервной системой любой объединенной боевой силы, и их защита или уничтожение будут основным фактором, определяющим исход конфликта".



"Данные, собранные каждым солдатом, беспилотником, самолетом, танком и системой наблюдения, должны быть собраны и интерпретированы в единую картину всего поля боя, которую командиры могут использовать для принятия решений. В настоящее время накопители и вычислительные мощности, необходимые для выполнения этих задач для полномасштабных боевых сил, можно найти только в центре обработки данных. Тем не менее, мобильные дата-центры находятся в разработке".



"Страх формирует дискуссию о криптовалютах и ИИ в Вашингтоне, в основном из-за недостатка понимания и образования. Образование должно быть в центре внимания, так как понимание подавит страх перед неизвестным".



VI. Тим Стюарт в статье на сайте Military Embedded Systems "Как ИИ улучшает стратегические решения для современных бойцов" (21.06.2024) пишет:



"Новые технологии, тактики, методы и процедуры становятся все более важными на поле боя. Американские военные прекрасно осознают это и интегрируют уроки, извлеченные из недавних военных операций на Украине, а также других конфликтов, в Объединенное объединенное командование и управление во всех областях (CJADC2), концепцию ведения боевых действий, в которой Министерство обороны США стремится достичь превосходства в принятии решений.



Превосходство в принятии решений имеет решающее значение для победы в сражении: оно укрепляет способность бойца "чувствовать, понимать и действовать" (SMSA, на языке Министерства обороны США) на всех уровнях и фазах войны, во всех областях, а также с партнерами-союзниками для быстрой доставки критически важной информации. Для того, чтобы эта концепция ведения боевых действий была реализована в полной мере, необходим четкий путь к ее реализации. ИИ - это тот путь. ИИ обеспечивает превосходство в принятии решений, помогая значительно снизить определенные риски, встречающиеся в чрезвычайно сложных сценариях боевых действий.



Анализ рисков в современных военных операциях



Знание того, как выявлять, анализировать и устранять критические вызовы и риски, а также разрабатывать потенциальные технические решения, важно в современных военных операциях. Это особенно актуально в связи с тем, что большинство взломов, скорее всего, будут осуществляться с использованием беспилотных или опционально пилотируемых систем. Способность распознавать, а затем использовать эти факторы в качестве стратегического актива поможет продвинуть инициативу CJADC2 и повысить превосходство в принятии решений в военных миссиях.



Для достижения этих целей необходимо будет обеспечить защиту и передачу больших объемов данных по тактическим сетям для синхронизации разведки, безопасности и логистики, а также маневрирования транспортных средств, ведения огня по противнику и оказания помощи в выполнении других боевых функций. В целом, CJADC2 направлен на объединение огромных объемов данных, которые различные военные подразделения собирают с помощью широкого спектра распределенных датчиков, и позволяет обрабатывать их в полезную информацию.



Те, у кого есть стратегические, оперативные и тактические интересы в миссии, должны использовать наиболее актуальную информацию, которую они получают, для выполнения своих миссий. Благодаря надежному набору инициатив по коммуникации и обмену данными, CJADC2 направлен на то, чтобы направить нужную информацию в нужные руки, позволяя организациям достигать более высоких результатов в своих конкретных областях ответственности.



Как данные помогают справиться с рисками



Для применения и оценки технологий в процессе принятия решений необходима модель. Петля OODA – Наблюдай, Ориентируйся, Решай, Действуй – хорошо известна и широко распространена, разработанная полковником ВВС США Джоном Бойдом.



Этот четырехступенчатый процесс внимательно соблюдается в сообществе бойцов и сегодня:



1) Наблюдайте за окружающей средой и собирайте информацию;



2) Ориентируйтесь на эту информацию, анализируя ее и понимая ее значение;



3) Решите, какие действия предпринять, основываясь на своих наблюдениях и ориентации;



4) Действуйте в соответствии со своим решением.



Цикл OODA подчеркивает важность скорости и гибкости в принятии решений и принятии мер. Цель состоит в том, чтобы завершить цикл как можно быстрее и эффективнее, чтобы вы могли адаптироваться к меняющимся обстоятельствам и использовать возможности по мере их возникновения.



Обратите внимание, что цикл OODA и цикл SMSA CJADC2 имеют сходство в принятии решений. Оба делают акцент на быстрой обработке информации, адаптации и действиях. Наблюдение и ориентация OODA отражают "чувство" CJADC2, фокусируясь на сборе и понимании разведданных. Решения и действия OODA согласуются с принципами CJADC2 "осмысление" и "действие", где решения принимаются на основе проанализированных данных и выполняются с высокой гибкостью. И те, и другие отдают приоритет гибкости и адаптивности в принятии решений, чтобы сохранить превосходство в спорных областях.



Роль ИИ в цикле OODA



На этапе наблюдения датчики с ИИ, дроны, спутники и системы наблюдения собирают огромные объемы данных с поля боя. Эти потоки данных предоставляют командирам ситуационную осведомленность в режиме реального времени, предоставляя информацию о передвижениях противника, условиях местности и позициях дружественных сил. Алгоритмы ИИ обрабатывают эти данные, отфильтровывая шум, выявляя соответствующие закономерности и обнаруживая потенциальные угрозы, что позволяет командирам быстро оценивать развивающуюся ситуацию.



На этапе ориентации обработка ИИ облегчает анализ и синтез собранной информации. Алгоритмы машинного обучения анализируют исторические данные, выявляют тенденции и генерируют прогнозные модели для прогнозирования намерений и поведения противника. Используя аналитику на основе ИИ, командиры получают более глубокое понимание оперативной обстановки, что позволяет им формулировать эффективные стратегии и планы действий для достижения целей миссии.



На этапе принятия решения алгоритмы ИИ обеспечивают поддержку принятия решений, оценивая несколько вариантов действий и оценивая их потенциальные результаты. Моделируя различные сценарии и проводя вероятностную оценку рисков, ИИ помогает командирам принимать обоснованные решения в условиях неопределенности. Эти инструменты поддержки принятия решений позволяют командирам взвешивать риски и выгоды различных вариантов и выбирать наиболее оптимальный курс действий для достижения тактических или стратегических целей.



На этапе действия обработка ИИ облегчает выполнение выбранных планов действий, повышая скорость, точность и координацию военных операций. Автономные системы, управляемые алгоритмами ИИ, выполняют такие задачи, как целеуказание, логистика и маневрирование с минимальным вмешательством человека. Автоматизируя рутинные задачи и оптимизируя распределение ресурсов, системы, управляемые ИИ, позволяют вооруженным силам поддерживать оперативный темп и использовать мимолетные возможности на поле боя.



Периферийная обработка для получения более полезных данных



Одно из наиболее важных соображений заключается в том, что решения должны приниматься на периферии, а не удаленно из командного центра. Перемещение на периферию значительно сокращает задержку и повышает гибкость в быстро меняющейся среде, тем самым делая бойца более гибким и готовым ко всему.



Наличие ИИ на периферии (AIAE) позволяет развертывать алгоритмы ИИ на устройствах, физически близких к источнику данных. Подключение датчиков напрямую через AIAE значительно снижает задержку между шагами ориентации на наблюдение в цикле OODA, как отмечалось выше, например.



Обработка AIAE и принятие решений также заметно сокращает задержку между шагами orient-decision, так как нет необходимости передавать большие объемы данных для дополнительных шагов принятия решения во внешний центр, а затем ждать отправки решения обратно. Отправка команды "ACT" с помощью инфраструктуры AIAE уменьшит задержку для шагов "решать-действовать" по тем же причинам.



Использование ИИ в военных операциях



Графические процессоры (GPU) предназначены для параллельной обработки больших объемов данных и широко используются для приложений искусственного интеллекта. Благодаря технологическому прогрессу на рынке появляются высокопроизводительные компьютеры малого форм-фактора с комбинацией графических процессоров общего назначения (GPGPU) и центральных процессоров (CPU), которые можно использовать для приложений AIAE.



Используя параллельную вычислительную мощность графических процессоров, GPGPU могут ускорить работу широкого спектра приложений ИИ.



Что можно использовать?



Семейство модулей NVIDIA Jetson сочетает в себе GPGPU с поддержкой ИИ и многоядерные процессоры для создания тесно связанного, высокопроизводительного суперкомпьютера с низким энергопотреблением, который может поддерживать возможности обработки данных ИИ и прикладное программное обеспечение для принятия решений. Семейство продуктов NVIDIA Jetson включает в себя несколько модулей с различными форм-факторами, производительностью и максимальной мощностью.



Модуль NVIDIA Jetson Xavier NX обеспечивает производительность в шесть триллионов операций с плавающей запятой в секунду (TFLOPS) с максимальной мощностью 15 Вт, что сопоставимо с производительностью рабочей станции мощностью в несколько сотен ватт с процессором и видеокартой.



Такая вычислительная архитектура может обрабатывать и применять алгоритмы ИИ для более чем 20 видеовходов высокой четкости с разрешением 1040p и частотой 30 кадров в секунду. Он обладает достаточной пропускной способностью для запуска приложений ИИ, обслуживающих несколько камер высокой четкости в системе.



С точки зрения размера, веса и мощности (SWaP) и производительности, защищенный модуль NVIDIA Jetson Xavier NX подходит для использования в приложениях AIAE, поскольку устройства могут иметь размеры всего 10 см на 6 см, весить всего 0,6 кг и обеспечивать мощность всего 15 Вт.



Для более требовательных требований к производительности можно использовать более крупные и мощные защищенные решения на основе высокопроизводительных модулей NVIDIA Jetson. Эти типы защищенных устройств на базе GPGPU также могут поддерживать стандартные отраслевые интерфейсы, включая Ethernet (1 GbE и/или 10 GbE), шину CAN, последовательные порты и т. д.). Интерфейс Ethernet может использоваться в качестве канала связи с другими "умными" блоками и компьютерами миссий в системах. Его также можно использовать для взаимодействия с внешним оборудованием через преобразователи беспроводной связи. Если требуется связь Ethernet с низкой задержкой, можно использовать чувствительную ко времени сеть (TSN) или Ethernet с запуском по времени (TTE).



Использование сети Ethernet для внутренней связи позволяет пользователю реализовать несколько уровней резервирования, от физических кабелей до маршрутизаторов и пакетов. Реализация протокола распределения времени IEEE 1588 по сети позволяет синхронизировать все элементы сети с одним источником времени.



Помимо высокоскоростной обработки данных датчиками, блоки GPGPU могут использоваться для обработки данных, поступающих от низкоскоростных датчиков – аналоговых входов/выходов, дискретных вводов/выводов, последовательных портов и т.д. Объединение этих функций в одном блоке AIAE может помочь устранить дополнительные блоки электроники и связанные с ними жгуты проводов в автомобиле, что еще больше уменьшит SWaP электронного оборудования.



ИИ - это преимущество в превосходстве в принятии решений



Для Министерства обороны США реализация концепции CJADC2 начинается с требования, чтобы промышленность могла подключать все существующие датчики, которые могут поддерживать осведомленность о поле боя, а также делать данные датчиков доступными для любого потенциального пользователя на любом уровне эксплуатации. Эта конструкция обмена данными может создать защищенную осведомленность о боевом пространстве, в которой действия в одной части единого, интегрированного, глобального боевого пространства могут быть поняты и использованы для принятия решений в других областях.



Интеграция обработки ИИ в рамках цикла OODA произвела революцию в принятии военных решений, предоставив командирам беспрецедентные возможности для адаптации, реагирования и победы в сложных и оспариваемых условиях.



Используя технологии, основанные на ИИ, вооруженные силы США повысили свою способность поддерживать конкурентное преимущество на современном поле боя, обеспечивая превосходство в эпоху, определяемую быстрыми технологическими инновациями и стратегической конкуренцией.



VII. Breaking Defense (13.06.2024) отмечает, что согласно отчету аналитической компании Govini, Китай опережает Соединенные Штаты в развитии ИИ.



В отчете отмечается, что усиление Китая в сфере ИИ серьезно затруднит выход вооруженных сил США победителем в случае столкновения с Народно-освободительной армией (НОАК).



Ежегодная система показателей национальной безопасности Govini предлагает оценку важнейших технологий, программ и оборонной промышленной базы США.



Система показателей, созданная на базе флагманской платформы Govini Ark, использует уникальные наборы данных, возможности машинного обучения и адаптированные рабочие процессы для сбора стратегической информации.



В "Оценочной карте национальной безопасности 2024 года" представлен углубленный анализ 15 важнейших технологических областей, необходимых для обороны и национальной безопасности США.



Отчет тщательно анализирует тенденции государственных расходов, инновации частного сектора и динамику цепочки поставок, выявляя области инвестиций и выявляя уязвимости и риски.



Цель этого отчета – предоставить детальное понимание процесса оборонных закупок, раскрывая сложное взаимодействие между правительственными учреждениями, подрядчиками и поставщиками.



Генеральный директор Govini Тара Мерфи Догерти подробно остановилась на отчете во время брифинга в июне 2024 года, согласно публикации Breaking Defense.



Догерти говорит, что Министерство обороны США по-прежнему рассматривает ИИ как "проект исследований и разработок".



"Хотя в области исследований и разработок ИИ еще многое предстоит сделать, Министерству обороны давно пора перестать относиться к ИИ так, будто это просто научный проект", - сказала Догерти на брифинге.



Догерти говорит о результате, если разразится конфликт между США и Китаем: "Если вы добавите преимущество ИИ, которого нет у Соединенных Штатов, это потенциально сделает войну невозможной для победы для США".



Догерти далее отметила, что в случае возникновения напряженности в отношениях между двумя странами Китай может навредить США, ворвавшись в их энергетическую сеть и разрушив ее изнутри.



Однако далее она заявила, что, хотя Министерство обороны США не движется достаточно быстро для разработки технологий искусственного интеллекта, у него есть для этого возможности.



Она также посоветовала США идти вперед и немедленно предпринять правильные шаги для улучшения своих возможностей.



"Я считаю, что у департамента есть отличная основа для управления этим и обеспечения надлежащего использования ИИ в военном контексте", - отметила Догерти.



Согласно данным Breaking Defense, в ежегодной системе показателей национальной безопасности упоминается, что Китай имеет больше патентов, чем США, в 13 важнейших технологических областях. Это еще одно доказательство того, как КНР за последние годы продвинулась вперед в развитии ИИ.



Догерти посоветовала Министерству обороны США провести расследование и найти ответы на вопрос, почему оно отстает в области патентов, связанных с ИИ, что является показателем инноваций, а затем добиться успехов в этом отношении.



В отчете за 2024 год также поднимается проблема нехватки комплектующих, от которой страдает оборона США. В нем говорится, что несколько ключевых программ Министерства обороны США могут оказаться под угрозой кризиса в случае возникновения конфликта.



Это происходит главным образом из-за того, что программы полагаются только на одного поставщика запчастей, а детали имеют длительный срок замены.



VII. Ури Инспектор в статье в The National Interest "Как ИИ меняет представление о войне на Ближнем Востоке" (13.06.2024) пишет:



"Поскольку в секторе Газа бушует война, ее визуальное повествование формируется сценами с танками и руинами, знакомыми публике со времен глобальной войны с терроризмом. Однако при более внимательном рассмотрении обнаруживается футуристическое боевое пространство, определяемое как алгоритмами и робототехникой, так и перестрелками и воздушными ударами.



Миниатюрные дроны-самоубийцы Firefly ЦАХАЛа автономно перемещаются по улицам Газы. Бронетранспортеры Namer и Eitan пересекают завалы, используя системы ИИ Edge 360 ​​для алгоритмического обнаружения угроз. Оснащенные "Трофи", первой в мире "системой активной защиты", израильские танки "Меркава" запускают автоматические снаряды, которые перехватывают ракеты и реактивные гранатометы ХАМАС.



Дроны с ИИ пытаются нанести на карту обширную сеть туннелей ХАМАСа, в то время как роботы IRIS и "рободожки" Vision 60 маневрируют через нее, применяя специализированные датчики и камеры, которые обнаруживают объекты и людей. По словам создателей стартапа, пехота ЦАХАЛа вооружена винтовками, усовершенствованными SMASH - оптическим прицелом с поддержкой ИИ, который превращает каждого солдата в снайпера. Тем временем миниатюрный полуавтономный робот по имени Ягуар патрулирует пограничный забор Газы.



Над всем этим находится система ИИ "Fire Weaver", которая соединяет датчики сбора разведывательной информации с оружием в полевых условиях. Системы "Евангелие" и "Лаванда" используют машинное обучение для автоматической генерации целевых рекомендаций, просеивая огромные объемы данных из разросшихся сетей наблюдения. В то время как до 2020 года ЦАХАЛу требовалось десять дней, чтобы обнаружить и утвердить десять целей, автономные системы позволяют поразить в десять раз больше целей за этот период времени.



Геоэкономика военного ИИ



Многие военные аналитики объявили о следующей "революции в военном деле", в которой технологические инновации, в частности ИИ, радикально изменят ведение войны, изменят баланс сил и создадут новые угрозы безопасности. Интеграция технологических систем, способных имитировать и затмевать человеческий интеллект, в военные учреждения изменит процесс принятия решений и стратегию. Аналогичным образом, разработка смертоносных автономных систем вооружения (LAWS), которые выбирают цели или даже атакуют без участия человека, создаст серьезные проблемы как для расчетов по контролю над вооружениями, так и для международного права.



В то время как Вашингтон и Пекин могут оказаться в центре борьбы за технологическое превосходство, Ближний Восток становится инкубатором военной революции. В частности, предприятия и правительства ОАЭ, Саудовской Аравии и Израиля вложили значительные средства в развитие автономных военных технологий. Обильные бюджеты на НИОКР, развитая инфраструктура, стратегические связи и доступ к квалифицированной рабочей силе помогли трем сильно милитаризованным странам получить преимущество в новом ландшафте защиты с помощью ИИ.



EDGE Group, государственный производитель оружия в Эмиратах, фокусируется на "автономном, интеллектуальном оружии и радиоэлектронной борьбе" и на конференции IDEC 2023 года представила одиннадцать новых автономных беспилотных летательных аппаратов, составляющих большую часть из четырнадцати новых систем. EDGE также профинансировала разработку дрона ADASI "Garmousha", первого местного дрона в ОАЭ, работающего с искусственным интеллектом. В Саудовской Аравии Город науки и технологий имени короля Абдулазиза может похвастаться обширными программами по разработке передовых беспилотных летательных аппаратов и робототехники. В 2020 году государственная компания Saudi Arabian Military Industries (SAMI) приобрела компанию Advanced Electronics Company (AEC) в рамках крупнейшей в истории королевства сделки в оборонной промышленности, что свидетельствует о том, что она уделяет приоритетное внимание высокотехнологичному военному потенциалу.



Сосредоточение внимания на местном оборонном производстве является ключевым элементом более широких усилий по экономическому развитию двух монархий Персидского залива, направленных на замену зависимости от углеводородов самодостаточностью, основанной на ИИ, как подчеркивается в "Видении Саудовской Аравии 2030" и "ОАЭ 2031". ИИ рассматривается как необходимый элемент цифровой трансформации во многих секторах по всей Саудовской Аравии, включая здравоохранение, государственные услуги, энергетику, водоснабжение, производство и транспорт. Уникально то, что ОАЭ назначили первого в мире министра по вопросам ИИ, продемонстрировав его важность для управления Эмиратами. Столкнувшись с проблемами человеческого капитала и скудностью неэнергетических промышленных баз, нефтяные государства Персидского залива надеются использовать ИИ в качестве "технологии скачка" в поисках устойчивого экономического роста, поскольку мир сталкивается с энергетическим переходом. По оценкам, к 2030 году расходы на ИИ на Ближнем Востоке потенциально могут достичь 320 миллиардов долларов, причем наиболее известными инвесторами станут Эр-Рияд и Абу-Даби. Почти 40 процентов компаний в ОАЭ и 45 процентов компаний в Саудовской Аравии готовятся к автоматизированной рабочей среде с использованием ИИ.



За последние тридцать лет бурно развивающаяся коммерческая высокотехнологичная промышленность Израиля способствовала росту специализированной оборонной промышленности, чему способствовал уровень государственных инвестиций в гражданские НИОКР в размере 4 процентов ВВП, один из самых высоких в мире. Оборонные инновации Израиля являются продуктом интенсивного взаимодействия военного и гражданского секторов. Его начинающая рабочая сила состоит в основном из ветеранов технологических подразделений ЦАХАЛа, а государственные оборонные предприятия, такие как Rafael и IAI, финансируют университетские исследовательские бюджеты. Благодаря рекордному объему экспорта в 12,6 миллиарда долларов в 2022 году, что на 50 процентов больше, чем за предыдущие три года, высокотехнологичная оборонная промышленность Израиля играет жизненно важную роль в его экономике в целом".



Меняющийся расчет безопасности



"Военизированный ИИ может быть использован в качестве "суррогата" в войне, предоставляя малым государствам "мультипликатор силы" против более густонаселенных соперников с количественными преимуществами в обычных вооружениях и человеческом капитале. Учитывая ограниченный размер вооруженных сил ОАЭ и Саудовской Аравии, а также зависимость Израиля от мобилизации резервов, интеграция ИИ в вооруженные силы теоретически гарантирует высокую эффективность при одновременном снижении экономических и человеческих затрат.



Меняющийся характер угроз региональной безопасности требует быстрых технологических инноваций. Масштабное использование дронов негосударственными субъектами, такими как поддерживаемые Ираном хуситы и "Хезболла", создало беспрецедентные риски для безопасности. В 2019 году нефтеперерабатывающие предприятия Saudi Aramco в Абкайке и Хурайсе подверглись атаке иранских дронов, которым удалось уклониться от обычных радаров. Это стало для Эр-Рияда решающим стимулом для разработки собственных высокотехнологичных средств борьбы с дронами. В январе 2022 года атаки беспилотников хуситов были направлены против трех эмиратских нефтяных танкеров и пристройки к аэропорту, что подчеркнуло опасность асимметричной войны для экономической безопасности ОАЭ и международной репутации стабильности. Аналогичным образом, ХАМАС с переменным успехом применяет против Израиля как автономные подводные дроны, так и беспилотные летательные аппараты.



В стратегической среде, в которой государства больше не обладают монополией на передовые технологии и оружие дальнего действия, скорость и эффективность оборонных возможностей должны быть увеличены для решения новых задач.



Как видно из опыта Саудовской Аравии, обычные радиолокационные системы с трудом обнаруживают дроны в режиме реального времени, часто не отличая БПЛА от птиц или мусора. Многие из дронов хуситов, нацеленных на Абу-Даби, летали на малых высотах, чтобы избежать обнаружения построенными в США перехватчиками Terminal High Altitude Area Defense и Patriot, построенными в ОАЭ. Системы ИИ, использующие передовые датчики, камеры и акустику, обеспечивают более точный и эффективный ответ. Алгоритмы машинного обучения могут распознавать отдельные признаки дронов. Более того, сегодняшние противники представляют собой децентрализованные, чувствительные ко времени цели, требующие немедленного вмешательства, которое могут обеспечить только вычислительные мощности.



Стратеги Израиля и Персидского залива знают о все более изощренной милитаризации Ирана. В январе 2021 года Тегеран поиграл мускулами, проведя учения "Великий пророк 15", в ходе которых были продемонстрированы первые в стране автономные дроны-смертники. Считается, что "Организация джихада сухопутных войск Исламской Республики по исследованию и самодостаточности" играет центральную роль в разработке систем вооружения с поддержкой ИИ, о чем свидетельствует недавняя выставка вооруженного боевого робота Heidar-1. Бригадный генерал Мохаммад Хасан Нами заявил, что к 2024 году Иран будет обладать полностью автономными системами на поле боя.



Поскольку преобладание беспилотников хуситов, "Хезболлы" и ХАМАСа можно объяснить иранской контрабандой и передачей технологий, ось Израиль-Персидский залив столкнулась с устрашающей перспективой появления у своих ворот вооруженных ИИ негосударственных ополченцев".



Новые технологии, новые альянсы



В 2021 году EDGE и израильская IAI договорились о совместной разработке полностью автономной системы борьбы с дронами . На первой на Ближнем Востоке конференции по дронам в Абу-Даби в 2022 году ОАЭ предложили создать "региональный щит" для перехвата дронов. Примечательно, что именно министр ИИ Эмиратов Омар бин Султан Аль-Олама обратился к толпе, предупредив , что "дронные системы стали дешевле и доступнее, чем когда-либо прежде… и эта доступность позволяет этим системам попасть в руки террористических группировок". …" Таким образом, новая парадигма обороны, основанная на ИИ, укрепляет связи между бывшими противниками, поскольку традиционные политические антагонизмы рушатся под тяжестью кризисов национальной безопасности.



Действительно, вскоре после подписания Авраамовских соглашений (АА) Израиль и ОАЭ создали совместное предприятие по коммерческому ИИ и технологиям больших данных. Долгосрочные оборонные последствия сотрудничества, первоначально предназначенного для борьбы с COVID-19, очевидны со стороны участвующих сторон: пионера ИИ Эмиратов Group 42 (G42) и израильских государственных оборонных гигантов IAI и Rafael (последний является производителем Iron ЗРК "Купол" и "Праща Давида"). В сентябре 2022 года Израиль согласился продать Объединенным Арабским Эмиратам передовую систему ПВО вместе с мобильными перехватчиками SPYDER производства Rafael, чтобы усилить их защиту от дронов. Рафаэль и еще одна израильская компания по производству вооружений, Elbit Systems, в 2021 году основали компании, зарегистрированные в ОАЭ, с явной целью долгосрочного сотрудничества с военными Эмиратов. С момента подписания Соглашения об ассоциации Израиль заключил соглашения о поставках оружия с государствами Ближнего Востока на сумму 3 миллиарда долларов, при этом почти четверть его оборонного экспорта в 2022 году будет идти региональным странам, подписавшим соглашение.



Будучи крупнейшим поставщиком оружия и гарантом безопасности в регионе, Соединенные Штаты выразили обеспокоенность по поводу увеличения военного присутствия Китая в Персидском заливе, особенно его продажи и производства автономного оружия и передовой инфраструктуры 5G. В 2017 году Китай открыл в Саудовской Аравии завод по производству беспилотников CH-4, а 300 дронов Wing Loong II были проданы королевству и задействованы в войне в Йемене. Китай даже предложил продать Эр-Рияду Blowfish A3, беспилотный вертолет с ИИ и пулеметом. Между тем, в 25 - летнем соглашении Пекина с Ираном особое внимание уделяется совместному производству оружия с использованием ИИ, что сигнализирует о явном намерении уравновесить влияние США на Ближнем Востоке.



Во времена администрации Трампа, после того как Соединенные Штаты отказались продать ОАЭ свой новейший беспилотник с вооружением, Абу-Даби обратился к Китаю с просьбой закупить 5 беспилотников Wing Loong II. Совсем недавно, в августе 2023 года, Абу-Даби объявил о своих первых совместных учениях с Народно-освободительной армией Китая. В 2022 году Саудовская Аравия провела первый саммит Китай-арабские государства, на котором было обещано расширить " технонаучное " сотрудничество с Китаем.



Растущая привлекательность Пекина как альтернативного поставщика вооружений и технологий для стран Ближнего Востока обусловлена ​​невмешательством КНР в их внутреннюю политику и предложением более дешевого высокотехнологичного оружия. Даже Израиль стремился создать совместные китайско-израильские предприятия по производству дронов Phalcon и Harpy.



В ответ на китайские угрозы господству США в регионе в вооружениях администрация Байдена предложила ОАЭ расширенную сделку по оружию на сумму 2,2 миллиарда долларов, добавив к ней современное вооружение и системы противовоздушной обороны. Однако сделка остается в подвешенном состоянии. Продолжающееся удержание Вашингтоном самолетов F-35 в ОАЭ связано, прежде всего, с присутствием Китая в Эмиратах, поскольку Министерство обороны США обеспокоено тем, что запатентованные возможности малозаметности и сенсорные технологии самолета окажутся в руках Пекина".



Что дальше?



Скептикам можно простить то, что они отвергли так называемую военную революцию как научную фантастику. Действительно, 7 октября 2023 года боевикам ХАМАС, вооруженным архаичным советским и китайским огнестрельным оружием, а также мотоциклами, бульдозерами и парапланами, удалось прорвать одну из самых технологически сложных военных границ в мире".



"Конечно, по мере того, как ИИ медленно меняет все больше аспектов жизни, поле битвы завтрашнего дня появляется постепенно. Тем не менее, эта важнейшая технология все больше определяет экономическую политику, оборонную стратегию, торговлю, дипломатию и соперничество сверхдержав в одном из самых милитаризованных регионов мира. Государства Персидского залива надеются на ИИ и растущую местную высокотехнологичную оборонную промышленность для обеспечения постнефтяного динамизма. В то же время израильская экономика и экспортная база опираются на синергию военных и коммерческих высоких технологий.



Атаки беспилотников со стороны негосударственных воюющих сторон и действия Ирана меняют традиционные представления об угрозах, малые государства региона охотятся за увеличением сил и возможностями высокоточной обороны.



Все более многополярный Ближний Восток стал ключевым рубежом в борьбе сверхдержав за технологическое превосходство". Источник - завтра

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1720338060





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Как создавался ШОС

- Про ШОС и ШОС+

- Маулен Ашимбаев и Гурбангулы Бердымухамедов открыли памятник туркменскому поэту Махтумкули Фраги

- Вопросы развития кормопроизводства обсудили в Правительстве

- Канат Бозумбаев провел совещание по разработке пакета срочных мер развития западных регионов страны

- Как мотивировать ребенка к учебе: 5 полезных советов родителям

- Рабочий график главы государства

- Кадровые перестановки

- Руслан Жаксылыков принял участие в заседании Совета министров обороны СНГ