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В США будет как в СССР, - Д.Косырев
10:51 07.07.2024

В США считают, что у них будет как в СССР
7.07.2024

Дмитрий Косырев

Вообще-то эти тезисы англо-американского публициста заметили и у нас, да и как же могло быть иначе. Нил Фергюсон в серии публикаций говорит, что США сегодня - это как СССР в 1987 году, то есть до катастрофы осталось всего ничего: нам такое читать и интересно, и весьма приятно. И вот сенатор Алексей Пушков добавляет Фергюсону свои тезисы - особо отмечая низкую рождаемость и растущую детскую смертность, "которые служат верным индикатором предсмертного состояния общества", то есть социальной и государственной катастрофы в США.
Но давайте посмотрим на детали спора, который в самой Америке возник вокруг идей Фергюсона, и от приятного перейдем к полезному. То есть будем меньше радоваться по поводу проблем США, а больше думать о том, чтобы у нас в будущем никогда не случались такие кризисы, которые мы видим в Америке сегодня.

Дело в том, что ситуация у них не так уж похожа на СССР конца 80-х, то есть Фергюсон не сильно прав. Вот его пять "советских" признаков деградации США: геронтократия во власти, раздувшийся бюрократический аппарат, отсутствие веры в государственные институты управления, высокий уровень смертности и дикая идеология, которую уже никто не воспринимает.

Это СССР в 1987 году? Да ничего подобного. Насчет идеологии - все точно, но эпохой раньше, а потом атмосфера в нашей стране уже была другой. Перемен устало и безнадежно ожидали до того, а в 1987-м они были наконец объявлены, "геронтократия" начала повсеместно уходить, кипели бешеные споры по идеологии уже новой…
Ну хорошо, Фергюсон перепутал эпохи. И что нам с того? Он вообще человек довольно необычных и резких взглядов, сейчас явно готовит новую книгу на тему, уже им затронутую в 2004 году, когда он - да, еще тогда - писал про взлет и падение американской империи. Но в понимании российских дел точно не был замечен. Не сильно в этом замечены и его критики, однако последние иногда высказывают очень неожиданные и сильные мысли на тему "Нил, ты неправ". То есть говорят, что в Америке другой кризис. И это нам сегодня интереснее.

Вот Элен Эндрюс из журнала "Американский консерватор" выдвигает три причины системной катастрофы своей страны. Первая: раздувшееся жуткое чудище - медицинское лобби. Оно составляет одну шестую экономики США, количество денег, плещущееся между страховщиками и клиниками, просто громадное. При этом (тут Элен цитирует коллег) вся фактура и статистика этого лобби лжива, служит - добавим - запугиванию людей и принуждению их к здоровью и расходам на таковое.

Результат? Нет, речь даже не о президенте, которого медики пытались оживить к дебатам, но не смогли. Дело в общей картине, с довольно средним уровнем медицины при раздутых ценах. Плюс - смотри выше - есть еще высокая детская и взрослая смертность, падающая продолжительность жизни.

В СССР такого точно не было, упадок этой отрасли ощущался разве что среди упадка многого прочего. Медицина не была монстром, душившим все живое. Теперь главный вопрос: может ли медицинское лобби в сегодняшней России повторить подвиги американских собратьев? А кто его знает. Наблюдать за ситуацией - в США и не только там - в любом случае надо.

Монстр номер два - система образования, продолжает Эндрюс. Четыре миллиона занятых в ней, 1,6 триллиона долларов долга у выпускников. Результат - тот же, что у медицинского лобби, то есть катастрофа. Навязывание обществу идей и ценностей за его же деньги. Перед нами машина подавления, работающая автономно даже от политики, то есть она эту политику во многом делает. Это она, а не политики, породила главную правящую идеологию демократов - "разнообразие, равенство и включенность" (DEI). Речь об искусственном создании преимуществ ранее "обездоленным" секс-меньшинствам или, к примеру, неграм. В результате снижается общий уровень человеческого капитала, в том числе по части технологий, и страна производит всяких открытий чудных уже явно меньше Китая и прочих конкурентов. Не говоря об обветшании инфраструктуры.

Про Китай, кстати, у Элен тоже есть: когда американец сегодня едет в эту или другие страны Восточной Азии, то видит, что там все работает - не то что в Америке. А ведь то был один из компонентов нашего советского развала, когда люди ехали (только не на Восток, а на Запад) и видели разницу с тем, что дома.
Ну и третье: главный компонент общего развала США - это, конечно, деньги, несуразные дефициты бюджета и госдолг, который никто и никогда не отдаст. Тут нечто общее с последними годами СССР как-то еще можно выявить. С деньгами тогда происходили, мягко говоря, большие странности.

Американцам можно не понимать, как возникла системная катастрофа СССР. Нам - стыдно и опасно. Пусть Запад продолжает думать и говорить про свой кризис и развал - дело хорошее. А нам было бы неплохо внимательно за этим следить и чисто на всякий случай задумываться: а не забыли ли мы опыт собственной катастрофы, которая развивалась у нас долгие годы - если не десятилетия - и кончилась, возможно, самым большим в мире провалом державы во всем предыдущем веке? Если бы те уроки мы усвоили хорошо, сегодня не оживились бы странные мыслители, которые и сейчас считают, что в СССР был золотой век, вот только кучка иноагентов все испортила, но стоит вернуться в СССР, как будет нам счастье.
Но в любом случае готовиться надо все-таки не к прошлым катастрофам, а к завтрашним - вот как в США или иным. Тогда эти самые катастрофы не будут так страшны.

Источник - РИАН
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