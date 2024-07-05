Как создавался ШОС (история), - Данияр Ашимбаев

11:13 07.07.2024 Как создавался ШОС

Данияр Ашимбаев: Нашествие глав государств и правительств на Астанинский саммит ШОС вызвало в памяти обстоятельства появления и этой международной организации, и ЕАЭС



Данияр Ашимбаев, 4 июля



Нашествие глав государств и правительств на Астанинский саммит ШОС вызвало в памяти обстоятельства появления и этой международной организации, и ЕАЭС.

В конце 1995 г. на выборах в Госдуму победила КПРФ. Второе место заняла ЛДПР. И это в преддверии президентских выборов.

15 марта Госдума денонсировала Беловежские соглашения о создании СНГ. Ельцин хотел пойти на роспуск Думы, но было очевидно, что при его низкой популярности это могло иметь весьма плохие последствия.

К тому времени у Москвы испортились отношения с Западом. Администрация Клинтона, перечеркнув наработки, достигнутые Ельциным и Бушем-старшим, усиленно шла на конфронтацию - ситуация в Югославии и Чечне, расширение НАТО.

Олигархат в виде "семибанкирщины", получившей от государства крупные активы в ходе "залоговых аукционов", был готов профинансировать кампанию БН, но кроме денег был нужен перехват инициативы.

29 марта Россия подписывает договор об углубленной интеграции в экономической и гуманитарной областях с Беларусью, Казахстаном и Кыргызстаном, в рамках которого был создан наднациональный орган - Интеграционный комитет, который возглавил первый вице-премьер Казахстана Нигматжан Исингарин. В основе этого соглашения лежал проект Евразийского союза, озвученный Нурсултаном Назарбаевым весной 1994 г. и актуализированный под российские выборы. Затем из этого соглашения выросло ЕврАзЭС (2001), а потом - нынешнее ЕАЭС (2015).

2 апреля Ельцин и Лукашенко подписывают договор о создании сообщества Беларуси и России (затем - Союз Беларуси и России, потом - Союзное государство).

26 апреля Ельцин, Назарбаев, Аскар Акаев, Эмомали Рахмонов и Цзян Цзэминь ("Шанхайская пятерка") подписывают соглашение об укреплении доверия в военной области в районе границы. Целью документа была демилитаризация района бывшей советско-китайской границы. Китай, становящийся сверхдержавой, искал рычаги влияния на Центральную Азию. И очень важно было первым делом сократить вооруженные силы в регионе - напомню, что после того, как Мао разругался с Хрущевым, СССР и КНР находились в состоянии "холодной войны" с несколькими локальными военными столкновениями. Несколько военных округов СССР, в том числе наш САВО, были насыщены войсками и техникой, включая ядерное оружие, в достаточной степени сокрушить НОАК. Поэтому вопрос появления "шанхайской пятерки" назрел и перезрел. А Москве нужно было показать электорату (и "западным партнерам") новый вектор - в виде развивающегося коммунистического Китая.

Борис Ельцин на встрече с журналистами в те дни сранивал коммунистов - "российские вроде фанатиков, а здесь прагматики". Потом добавил: "Пара Россия и Китай - нет такой пары в мире! И поэтому кое-кому это надо учесть".

Долгое время "пятерка" (или, как писали некоторые СМИ "шанхайские барсы") была политически аморфной структурой. Китай после подписания Шанхайского соглашения начал экспансию в казахстанскую нефть, где активно закрепляется по сей день ("Актобемунайгаз", "ПетроКазахстан", "Мангистаумунайгаз").

Летом 2001 г. в состав "пятерки" вошел Узбекистан, а заодно была учреждена Шанхайская организация сотрудничества (ШОС).

Вернемся в 1996 г. После бурных событий предвыборной кампании Борис Ельцин победил во втором туре, после чего сильно заболел и выпал на какое-то время из процесса.

Сложно сказать, какой эффект оказали интеграционные соглашения на исход выборов (очень многие тогда и потом приписывали себе победу), но, думаю, свою роль они сыграли.

Впрочем, по-настоящему заработали оба союза уже с приходом к власти преемника Ельцина - Владимира Путина, для которого играли и играют не меньшую роль, но уже не в электоральном процесса, а в повседневной политике.

Кстати, и ОДКБ стал полноценной организацией только после 2002 г. через 10 лет после учреждения (ранее из договора вышли Азербайджан, Грузия и Узбекистан, которых Запад вместе с Молдовой втянул в проект ГУАМ). Но это уже немного другая история.



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Про ШОС и ШОС+

Хозяин саммита Касым-Жомарт Токаев сообщил участникам, что в ШОС проживает 3 млрд. человек, а совокупная экономика составляет треть мирового ВВП. По его мнению, "ШОС показала себя как уникальная платформа, где в равной степени учитываются голоса и интересы всех ее стран-участниц"

05.07.2024 / политика и общество



Данияр Ашимбаев, 4 июля



Прошла первая часть саммита - встреча глав государств собственно стран-участников ШОС. Началось мероприятие с давно ожидаемого включения Беларуси в состав организации.

Александр Лукашенко выступил со словами благодарности и рассказал о своем планируемом вкладе в ШОС: "Глубоко убеждены, что в XXI веке необходимо выстраивать подлинную и неделимую глобальную безопасность. При этом инициативу должны взять на себя страны Глобального большинства, поскольку самовлюбленный, эгоистичный Запад на такое оказался не способен. Там сегодня нет лидеров, способных принимать ответственные решения самостоятельно".

Хозяин саммита Касым-Жомарт Токаев сообщил участникам, что в ШОС проживает 3 млрд. человек, а совокупная экономика составляет треть мирового ВВП. По его мнению, "ШОС показала себя как уникальная платформа, где в равной степени учитываются голоса и интересы всех ее стран-участниц". Президент Казахстана рассказал, что в период его председательства "копилка" пополнилась такими проектами, как "Духовные святыни стран ШОС" и музыкальный фестиваль "Шелковый путь ШОС".

Токаев отметил, что Шанхайская организация сотрудничества "имеет исключительные возможности, чтобы выступать в качестве гаранта обеспечения мира и безопасности на всем Евразийском континенте". В связи с чем Казахстаном была предложена реализация инициативы ШОС "О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие", которая была всеми поддержана. Он отметил, что неплохо было бы разработать и принять соглашения о мерах доверия в военной сфере с фокусом на борьбу с "силами трех зол" (терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом).

На саммите был принят "План взаимодействия по вопросам обеспечения международной информационной безопасности".

Токаев призвал координировать инвестиционные проекты, развивать торговлю и технологическое сотрудничество.

Мохаммад Мохбер, и.о. президента Ирана, призвал исключить доллар США из торговых операций стран ШОС, положить конец военной операции Израиля в секторе Газа, создать сеть совместных свободных зон, а также заявил о готовности к реализации программы научно-технического сотрудничества по таким направлениям, как новейшие медицинские технологии, биотехнологии и искусственный интеллект.

Главный гость саммита Си Цзиньпин заявил, что мир вновь стоит на перепутье истории, призвал страны ШОС "защищать право на развитие перед лицом реальных рисков маленького двора и высокого забора", отметил, что они "должны укреплять единство и сообща противостоять внешнему вмешательству перед лицом реальных вызовов вмешательства и раскола".

Садыр Жапаров напомнил, что Кыргызстан вновь и вновь подчеркивает необходимость создания специального института для финансирования проектов (Банк развития ШОС или Фонд развития ШОС). Кроме того, он традиционно вернулся к больной для себя теме "создания благоприятных условий для международных автомобильных перевозок".

Премьер Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что "достижение прочного мира в Афганистане является главным условием обеспечения мира и экономического развития в регионе. Международное сообщество должно осмысленно взаимодействовать с афганским правительством, чтобы удовлетворить его подлинные экономические потребности".

Накануне, на встрече с Путиным, Шариф сказал, что хотел бы развивать бартерную торговлю.

Владимир Путин напомнил о российском предложении заняться созданием в ШОС собственного платежно-расчетного механизма. Он выразил уверенность в том, что ШОС наряду с БРИКС являются "основными опорами нарождающегося нового миропорядка. Именно эти объединения выступают мощным локомотивом процессов глобального развития и утверждения подлинной многополярности".

Он напомнил о своей инициативе о создании в Евразии "новой архитектуры сотрудничества, неделимой безопасности и развития, призванной прийти на смену отжившим евроцентричным и евроатлантическим моделям, которые давали односторонние преимущества только отдельным государством".

Основатель мира и национального единства – Лидер нации, президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон (как его именуют госСМИ) - единственный из участников саммита, участвующий в работе ШОС со дня основания. Он не стал вдаваться в частности, а просто отметил, что "организация должна твердо поддерживать свой статус важного участника международных отношений и адаптироваться к меняющемуся миру в русле текущих тенденций общемирового развития". Он также выразил удовлетворение решением об открытии Антинаркотического центра ШОС в Душанбе.

Шавкат Мирзиеев напомнил о своих предложениях - Самаркандской инициативе солидарности во имя общей безопасности и процветания и Кодексе добрососедства, доверия и трансграничного партнерства ШОС. Президенту Узбекистана также интересны вопросы создания Фонда и Банка развития ШОС, видимо, в связи с тезисом о том, что "многовариантность транспортных коридоров - это важнейшее условие устойчивого развития всего нашего региона". Тут, как известно, у Ташкента есть свои идеи, но нет средств на их реализацию.

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар зачитал выступление своего премьера Нарендры Моди. Индийцы осудили терроризм ("Международное сообщество должно изолировать и разоблачить те страны, которые укрывают террористов, предоставляют им убежище и потворствуют терроризму"), сказали об изменении климата, недискриминационной торговле, развитии искусственного интеллекта. Индия напомнила всем о том, что организовала фестиваль блюд из пшена ШОС, кинофестиваль ШОС, кулинарный фестиваль ШОС и конференцию по общему буддийскому наследию.

В принятой Астанинской декларации было отмечено, что страны ШОС выступают против использования конфронтационного мышления для решения международных и региональных проблем, решительно осуждают действия, приводящие к массовым жертвам среди гражданского населения и гуманитарной катастрофе в Газе, подтверждают приверженность строительству международных отношений нового типа и сообщества единой судьбы человечества. В документе отмечено, что стремление к безопасности за счет безопасности других неприемлемо, а одностороннее, неограниченное наращивание глобальной системы ПРО ставит под угрозу международную безопасность и стабильность.

Принятая по предложению Токаева Инициатива ШОС "О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие" констатировала: Международная система, ядром которой является ООН, сталкивается с многочисленными угрозами и вызовами, беспрецедентными в современной истории. Усиливается геополитическое соперничество и гонка вооружений. Устав ООН, общепризнанные основные принципы и нормы международного права систематически подрываются. Торговые системы и цепочки поставок, создававшиеся десятилетиями, разрушаются. Односторонние санкции нарушают международное право и наносят ущерб интересам развивающихся стран. Существующая архитектура международного мира и безопасности, система международных отношений и глобальной торговли постепенно разрушаются. ШОС призывает страны ООН провести всеобщее, полное разоружение под эффективным международным контролем, укрепить глобальный режим ядерного нераспространения и противостоять гонке вооружений в космическом пространстве. Кроме того, было отмечено, что климатическая повестка дня не должна использоваться в качестве предлога для ограничения торговли, инвестиций и технического сотрудничества.

После чего саммит ШОС закончился и начался саммит ШОС+.

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Два саммита в один день - это испытание не для президентов, а для их спичрайтеров.

На саммите ШОС+, состоявшемся после саммита ШОС, выступили 16 человек, причем 10 из них выступали на утреннем мероприятии.

Касым-Жомарт Токаев заявил: "В такой судьбоносный период на нас возложена огромная ответственность за укрепление мира, стабильности, безопасности путем коллективных усилий на региональном и глобальном уровнях". С учетом присутствия на саммите генсека ООН в его выступлении было акцентировано, что "наша общая задача - усилить роль ООН как основного международного института обеспечения глобальной безопасности, способного эффективно противостоять вызовам XXI века".

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил, что миру нужен мир - от Судана до Сахеля, от Конго до Сомали, от Мьянмы до Гаити. Впрочем, на то он и генсек ООН. Особенно Гутерриш отметил, что нужен мир на Ближнем Востоке, Украине и в Афганистане. Насчет последнего с оговорками - "Нам нужен мир в Афганистане - инклюзивное правительство, которое уважает права человека и интегрировано в мировое сообщество. Все страны должны объединиться, чтобы не допустить, чтобы Афганистан снова не стал рассадником терроризма".

Лукашенко, выступая уже в качестве полноправного участника организации, сообщил: "Люди ждут некой ориентации и определенности. Это может сделать ШОС. Но это надо летать быстро, потому что время спрессовано. Это не то, что было тогда - после Второй мировой войны и холодной войны. Время требует быстрых шагов. Если мы быстро это сделаем, мы будем впереди. И все мировое сообщество нас будет благодарить".

Дал Батька и оценку ситуации в мире: "Колонизируя и нещадно эксплуатируя все остальные страны, Запад таким пиратским способом на протяжении веков создавал фундамент своего богатства, политического, экономического и военного превосходства. Вашингтонско-лондонский гегемон смотрит на мир, как на свою собственность. Многомиллиардное население планеты для него не люди, а средства для достижения личного благополучия. Вот и вся политэкономия".

Мохаммад Мохбер предложил странам ШОС обсудить "создание общей валюты, основанной на прорывных технологиях".

Китайский лидер призвал к "серьезным усилиям по созданию финансовой платформы" и предложил наращивать обмен разведывательной информацией в рамках организации.

Кроме того Си Цзиньпин предложил провести форум политических партий (правящих, видимо), пригласил всех принять участие в строительстве Международной научной лунной станции и приветствует использование всеми сторонами навигационной спутниковой системы "Бэйдоу".

Садыр Жапаров вернулся к созданию Банка развития ШОС и Фонда развития ШОС и предложил потенциальным членам организации принять участие в деятельности этих структур.

Шахбаз Шариф вспомнил, что "страны по всему миру из-за всех сил стараются справится с экономическими последствиями пандемии коронавируса, которая усугубила неравенство внутри государств".

Владимир Путин выразил благодарность странам ШОС за "искренние и конкретные предложения по мирному урегулированию украинского кризиса, возникшего в результате абсолютно бесцеремонной и авантюрной политики США и их сателлитов".

Эмомали Рахмон предложил приступить к "реализации конкретных совместных проектов с вовлечением потенциала государств-наблюдателей и партнеров в сфере высоких технологий, инноваций и искусственного интеллекта, сельском хозяйстве, а также в инвестиционном сотрудничестве". Он отметил большие запасы гидроэнергетических ресурсов Таджикистана и "заявил о готовности к предметному сотрудничеству с партнерами по ШОС по их совместному освоению".

Шавката Мирзиеева, как и Жапарова, очень волнует то, что "в течение длительного времени не достигнут консенсус по вопросу создания Фонда и Банка развития ШОС". Еще он предложил проводить ежегодную ярмарку, то есть - выставку "ЭКСПО ШОС" и открыть в Ташкенте Центр инновационных климатических решений ШОС.

Ухнаагийн Хурэлсух сказал, что его страна хочет стать "транзитной Монголией", центром торговли, туризма, транспортных и логистических сетей, грузовых перевозок и услуг, который, благодаря своему географическому положению, соединяет Азию и Европу.

Ильхам Алиев рассказал о своих достижениях в логистике и конце "тридцатилетней оккупации со стороны Армении". Кроме того, он поделился своим международным опытом: "Азербайджан является активным сторонником многосторонности. Мы успешно председательствовали в Движении неприсоединения в 2019-2023 годах, укрепили его авторитет и влияние на глобальной арене, внесли вклад в институциональное развитие Движения, создав при поддержке государств-членов Парламентскую сеть, Молодежную организацию, а также заложив основу женской платформы Движения".

Национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов предложил "обсудить с ШОС возможности поддержки инициативы Туркменистана о формировании Стратегии глобальной безопасности, выдвинутой президентом Сердаром Бердымухамедовым".

Наконец очередь дошла до Эрдогана. По его словам, "такие вызовы, как терроризм, исламофобия, ксенофобия, нелегальная миграция и изменение климата, а также сбои в продовольственной и энергетической безопасности и цепочках поставок усугубляют интенсивность геополитической турбулентности". Президент Турции гордо отметил, что "в мире также есть принципиальные страны, которые искренне и преданно выступают за глобальную справедливость, не впадая в отчаяние перед лицом всех кризисов, от которых страдает международный порядок".

Выступление правителя эмирата Рас-Эль-Хайма Сауда бен Сакра, к сожалению, найти не удалось.

На этом саммит закончился.

Председательство в ШОС перешло к Китаю, пост генсека достался Казахстану, а пост главы Региональной антитеррористической структуры (РАТС) - Кыргызстану (ранее эти должности занимали представители КНР и Узбекистана).

Всего подписали 25 документов. Источник - номад

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