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"Старые раны". FT узнала о столкновении кланов Байдена, Клинтон и Обамы
13:12 07.07.2024

Ведущие семьи Демократической партии США - нынешнего президента Джо Байдена, бывшего главы государства Барака Обамы и экс-госсекретаря Хиллари Клинтон - находятся в натянутых отношениях, а Байден в условиях этого "столкновения кланов" стал "объединяющей фигурой" сообщила газета Financial Times (FT).

По данным издания, многие демократы надеются, что Обама сумеет "оттеснить Байдена в сторону" после его неудачных дебатов с республиканцем Дональдом Трампом, но приближенные к президенту и его команде предупреждают, что вмешательство Обамы может возыметь противоположный эффект. Один из главных доноров Демпартии заявил FT, что такой сценарий окажется "контрпродуктивным".

"Многие люди не понимают, что у Барака Обамы, Клинтонов и Байдена не очень хорошие отношения", - сказал один из лоббистов Демократической партии.

По данным FT, отношения между тремя "ведущими кланами" демократов никогда не были простыми. В частности, семья Байдена до сих пор недовольна тем, что Обама, при котором он был вице-президентом, в 2015 году не поддержал его выдвижение на пост главы государства, отдав предпочтение Хиллари Клинтон.

Кроме того, хотя Байден с Обамой на протяжении восьми лет "изображали счастливое партнерство" в Белом доме, есть указания на то, что Байден "питал неприязнь" к так называемому партийному крылу "Лиги Плюща" (ассоциация самых престижных американских вузов), пишет FT.

Клинтоны тоже были недовольны Обамой, когда тот в 2008 году "имел наглость" бросить вызов Хиллари Клинтон в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты от демократов.

Отношения Байдена с Клинтонами тоже никогда не были особенно крепкими, рассказал один из источников FT, усомнившись в возможности привлечь Клинтонов к "оттеснению" Байдена от участия в выборах.

По оценке газеты, "старые раны" способствуют недоверию внутри и без того расколотой Демократической партии, которая столкнулась с "историческим кризисом". Четыре года назад Байдену удалось сплотить широкую коалицию и победить Трампа, но теперь его отстранение от выборов "угрожает разрушить все", говорится в статье.

Давний стратег Демпартии Хэнк Шейнкопф заявил, что среди демократов нет единства, поскольку "члены демократической коалиции не разделяют одни и те же ценности".

"Все они представляют разные фракции. Все они думают, что у них есть ответ", - пояснил эксперт.

По его словам, несмотря на разногласия, Байден являлся для демократов "объединяющей фигурой", но сейчас встал вопрос, "кто в следующем поколении сможет его заменить". Что касается Республиканской партии, то она под руководством Трампа стала выглядеть еще более сплоченной, отмечает FT.

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В США 27 июня прошли первые дебаты действующего президента Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа, которые претендуют на участие в выборах главы государства. По оценкам зрителей, Байден провалил дебаты. Cпонсоры Демократической партии призвали его сняться с выборов, но он отказался выходить из предвыборной гонки.

Spiegel ранее писал, что демократы якобы рассчитывают на возможность уговорить бывшую первую леди США Мишель Обаму, рейтинги которой довольно высоки, пойти на выборы вместо президента. Возможность сменить кандидата у Демпартии действительно есть, но это, по словам экспертов, будет сложная и запутанная процедура, сопряженная с серьезными трудностями в передаче собранных Байденом средств.

Арпине Асатрян
7.07.24

Источник - rtvi.com
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