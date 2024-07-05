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Идеология инстасамок должна быть уничтожена, - А.Дугин
13:29 07.07.2024

Идеология инстасамок должна быть уничтожена
либерализм в новой России - это уже лишнее
Александр Дугин

Мы вплотную приблизились к точке невозврата в либерализм. Не только в России, но и глобально. Без катастрофы либеральным элитам удержать власть над человечеством уже не удастся. Провал Байдена на дебатах - важнейший симптом. Равно как и успехи правых популистов в Европе, где Орбан становится масштабной символической фигурой.

В России пока никакой чистки либералов, честно говоря, нет. Практически ни с кого ничего не спросили. Кто сбежал, тот ну и ладно, а так можете вернуться. Где-то на вершине власти в России есть блок, который все еще сдерживает давно назревшие патриотические реформы.

Вовне все выглядит так, как будто они уже состоялись. И все настоящие лидеры мира хотят быть как Путин, равняют себя по нему. Но изнутри - особенно в элитах - у нас все, увы, далеко не так. Здесь сплошное ожидание мира и "за деньги, да". Этот тренд не переломлен, философия инстасамок по прежнему доминирует и дезавуирует традиционные ценности.

В России будто два мира: мир военного кровавого героизма и мир Сити. Две планеты.

Эта пропорция, конечно, меняется - в сторону героизма. Но мощнейший блок на полноценные иллиберальные реформы стоит на высших этажах системы. Это не просто инерция, это полноценный настоящий идеологический цивилизационный саботаж. Эпизод со вставшим на сторону народа в вопросе с мигрантами Бастрыкиным и последовавшие судороги показывают, насколько все запущено.

А уголовные дела против высших чинов МО как бы подтверждают обоснованность некоторых крайних и ошибочных (это вне сомнений) вспышек гнева у партии героев фронта год назад. Методы категорически не те, но пока не начать разбираться с инстасамками в погонах и без, которые за деньги, да, Победы нам не видать. А кровь течет.

Да, и кстати, отменяем ЕГЭ, отменили Болонскую систему. Правильно. А вот кто ее вводил? Кто ее нам силой навязывал, ломая о колено хребты несогласным? Сама вводилась? И почему мы забыли их имена? И какие, интересно, они посты сейчас занимают? И тоже самое со всем-всем остальным.

Нам надо переходить в новый исторический цикл самым серьезным и системным образом. Путин вехи обозначил. Теперь, засучив рукава, надо браться за строительство нового общества и нового государства - на основе традиционных ценностей и миссии Русского Мира. "За деньги, да" следует уничтожить, изжить как установку. Ведь начав с малого, с эскорта или взятки, в какой-то момент придется продать Родину и бессмертную душу. "За деньги, да" - это и есть самая деструктивная идеология, опаснее любой другой. Это и есть суть либерализма, краткое изложение книг Айн Рэнд или формула "невидимой руки рынка". Против этого разворачивается человечество. Беря, кстати, пример с нас. Ведь вовне Путин выглядит как "за деньги, нет", Родина и душа не продаются. А за его плечами Православие, Империя, Достоевский и подвиг советских людей. Так оно и есть. Но инстасамочность, то есть либерализм, в новой России - это уже лишнее. Пожалуйста, снимите последний блок. И мы, конечно, сразу же поймем, когда это будет сделано. Все же поняли, что значит назначение Белоусова. Безошибочно. И следующий шаг поймем. И тогда все и начнется по-настоящему.

Источник - завтра
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1720348140


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