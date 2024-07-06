Боевая часть ракеты Storm Shadow попала в руки к российским специалистам

14:42 07.07.2024

Российские специалисты изучили кумулятивную боевую часть ракеты Storm Shadow



МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Российские специалисты изучили кумулятивную боевую часть европейских ракет Storm Shadow/SCALP и определили глубину пробития и дальность срабатывания над поверхностью земли, рассказал РИА Новости инженер, специалист по работе с вооружением.



"Первичный кумулятивный снаряд ракеты Storm Shadow/SCALP. Головная часть - колпак, потом - первичный заряд и потом - основная боевая часть. Он необходим для первичного пробития препятствия. […] Он проделывает отверстия за счет кумулятивного эффекта, куда проникает инерционная боевая часть, и происходит взрыв. Мы понимаем глубину пробития, дальность срабатывания от поверхности, какие применяются датчики цели и возможную глубину пробития", - сказал специалист.



Кумулятивная часть ракеты Storm Shadow/SCALP представляет собой предмет цилиндрической формы около полуметра в длину с примерно таким же диаметром. Носовая часть - в виде воронки, направленной внутрь корпуса.



По словам собеседника агентства, изучение ракеты российскими специалистами позволит принять контрмеры для защиты от такого оружия, в том числе для создания укрытий с необходимыми характеристиками.



Storm Shadow - малозаметная крылатая ракета воздушного базирования. Запускается с самолетов. Дальность поражения - от 250 до 560 километров в зависимости от модификации. Разработана совместно Францией и Великобританией (во Франции получила наименование SCALP и производится концерном MBDA). ВСУ активно применяют Storm Shadow с прошлого года.



Как сообщал командующий войсками ПВО-ПРО - заместитель главкома Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенант Андрей Семенов, крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP-EG могут скрытно подлетать к объекту удара за счет корректировки по навигационным американским спутникам.



Президент Владимир Путин предупреждал, что Москва может ответить асимметрично на поставки дальнобойного оружия на Украину. Передача Киеву высокоточного вооружения дальнего радиуса - это путь к очень серьезным проблемам, подчеркивал глава государства.