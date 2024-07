Байден несколько ожил, но демократам не легче.., - А.Яшлавский

Миллионы людей в США возлагали свои надежды на Демократическую партию как на последнюю стену защиты, но дебаты Байдена и Трампа изменили это. "Опасаясь за нашу демократию, я не согласна". Так написала на этой неделе судья Верховного суда Соня Сотомайор, выражая мнение, что в условиях, когда Дональд Трамп угрожает "имперским президентством", американская демократия находится в максимальной опасности.



Миллионы американцев возлагают свои надежды на Демократическую партию как на последнюю защитную стену. Они, конечно, верили, что демократы выставят своих лучших представителей во главе с динамичным кандидатом в президенты и убийцей демагогов. А вместо этого ""артия осла" предлагает 81-летнего Джо Байдена и внутреннюю гражданскую войну.



Как пишет The Guardian, худшее в карьере выступление Байдена на дебатах против Трампа в прошлом месяце вызвало недовольство, тревогу и панику среди демократов всего за четыре месяца до дня выборов. Все чаще раздаются призывы к тому, чтобы старейший президент в истории США ушел в отставку в пользу вице-президента Камалы Харрис – или кого-то другого. Но Байден до сих пор держался стойко и клянется продолжать борьбу.



Это было бы чрезвычайно важным решением для любой партии в любой момент, но демократы сходятся в одном: ставки исключительно высоки. Благодаря трем назначенцам Трампа высший суд Америки сместился вправо и может потакать его порывам в случае его избрания. Победа Трампа также будет иметь драматические последствия для Украины и других союзников США, предрекает либеральное издание The Guardian.



"Американская демократия столкнулась с катастрофой пятой категории, - констатирует Чарли Сайкс, консервативный политический обозреватель и критик Трампа. – Не только выборы, но и суд. К сожалению, Демократическая партия чувствует себя парализованной и отказывается признавать реальность".



Зрители дебатов были шокированы, потому что демократы создали пузырь альтернативной реальности, добавил Сайкс. "Это немного напоминает мне то, на что был похож пузырь республиканцев несколько лет назад, когда люди говорили что-то наедине, но не публично. В частном порядке люди знают, что у них реальная проблема с Джо Байденом, что это была катастрофа, что лучше уже не будет, но они не хотят говорить об этом публично, и прямо сейчас это неприемлемое решение".



На этой неделе Америка отпраздновала свой 248-й день рождения традиционными барбекю, фейерверками и размахиванием флагами, но ее демократия уже некоторое время испытывает проблемы, пишетThe Guardian . Уотергейтский скандал, приведший к отставке Ричарда Никсона, и эпоха Рональда Рейгана посеяли недоверие к правительству, в то время как финансовый кризис 2008 года породил ощущение, что система не справляется с поставленными задачами.



Решение Верховного суда, принятое организацией Citizens United в 2010 году, открыло широкие возможности для представителей особых интересов вкладывать деньги в выборы. Республиканцы активизировали усилия по подавлению голосования. Джерримендеринг, процесс, при котором партия перекраивает границы округов для получения преимущества на выборах, усиливает поляризацию и часто приводит к тому, что на партийных праймериз вознаграждаются самые громкие и экстремистские голоса.



Структурные изъяны были жестоко разоблачены. Сенат, в котором штаты имеют равное право голоса независимо от численности населения, стал непредставительным и закостенелым из-за процедурных правил, таких как обструкция. Кандидаты в президенты от республиканской партии выиграли всенародное голосование только один раз за последние 36 лет, однако и Джордж Буш, и Трамп получили Белый дом через коллегию выборщиков.



Это означает, что пять из девяти судей Верховного суда были назначены президентом, который проиграл всенародное голосование, отмечает The Guardian. Доверие к суду в настоящее время находится на рекордно низком уровне. Наряду с коррупционными скандалами, судьи бросили вызов общественному мнению, приняв такие решения, как отмена решения по делу Роу против Уэйда, прецедент, который закрепил конституционное право на аборт.



За последние две недели правое большинство суда нанесло серьезный удар по регулирующим полномочиям федеральных агентств и постановило, что чиновники могут принимать наличные деньги или подарки от людей, которым они помогали: они считаются взятками только в том случае, если они были даны до оказания услуги. Затем, что было самым важным из всех, было принято решение расширить президентскую власть.



В решении 6:3 суд указал, что бывшие президенты обладают абсолютным иммунитетом от расследования или судебного преследования за официальные действия, которые относятся к их основным функциям. Они также предположительно имеют право на иммунитет в отношении всех официальных действий. Они не пользуются иммунитетом в отношении частных действий.



Это решение стало крупной победой Трампа, который обвиняется в организации смертоносного восстания в январе 2021 года, но теперь почти наверняка не предстанет перед судом в Вашингтоне в преддверии ноябрьских выборов. Вынесение приговора по обвинению Трампа в отмывании денег также было отложено как минимум до сентября, поскольку судья согласился взвесить возможные последствия этого решения.



Особое мнение, написанное судьей Сотомайор, было резким, поскольку она размышляла о том, что может сделать президент в настоящее время. "Приказывает 6-й команде морских котиков убить политического соперника? Иммунитет. Организует военный переворот, чтобы удержаться у власти? Иммунитет. Берет взятку в обмен на помилование? Иммунитет. Неуязвимый, неуязвимый, неуязвимый… При любом использовании официальной власти президент теперь стоит выше закона".



Весь политический спектр осудил это решение. Сайкс, автор книги "Как правые сошли с ума", предупредил: "Решение Верховного суда повышает ставки, потому что только представьте, что абсолютно неуязвимый Дональд Трамп обрушивается на нацию, зная, что он может безнаказанно нарушать закон, по крайней мере, в некоторых отношениях. Для меня это самая захватывающая часть происходящего. Это не какая-то абстракция, когда вы говорите о Джимми Картере, Билле Клинтоне или Джордже Буше-старшем. Это Дональд, мать его, Трамп, который, по вашим словам, должен быть выше закона".



Пол Бегала, научный сотрудник Центра политики Университета Вирджинии и бывший советник Билла Клинтона, рассказал в интервью подкасту еженедельника The Guardian Politics Weekly America: "У нас были хорошие результаты. Мы возвращаемся к 15 июня 1215 года: ваша страна подписывает Великую хартию вольностей. Итак, у нас было 809 лет веры в то, что ни король, ни президент не могут быть выше закона, и этому пришел конец. Мне жаль, что это звучит цинично, но это так ужасно, потому что мы собираемся передать эту власть, потенциально, в руки человека, который, как мы знаем из прошлого опыта, может нарушить любое руководство, регламент, и теперь Верховный суд дал ему карт-бланш".



Как отмечает The Guardian, 78-летний Трамп, который проводит кампанию, направленную на отмщение, и выражает восхищение сильными людьми, уже пошутил, что он станет диктатором "в первый же день" на посту президента. Его программа на второй срок более экстремистская, чем на первый, и лучше организована. Кабинет министров, конгресс и суды, скорее всего, будут более лояльными и сговорчивыми, будет меньше барьеров и меньше несогласных, оказывающих сопротивление.



Опираясь на политические документы, такие как "Проект 2025" консервативного аналитического центра Heritage Foundation, Трамп не скрывал своих планов по увольнению из федерального правительства тысяч государственных служащих, считающихся нелояльными, вооружению министерства юстиции против предполагаемых политических противников, введению 10%-ных пошлин на тысячи импортируемых товаров и открытию лагерей временного содержания депортировать миллионы нелегальных иммигрантов.



В этом контексте, бьет тревогу The Guardian, "Байден несет бремя всего мира на своих хрупких плечах: он должен победить на выборах 2024 года". Но, не без досады констатирует пролиберальное британское издание, его выступление на дебатах с хриплым голосом в Атланте - потеря хода мыслей, запинание на словах, неспособность бороться с ложью Трампа – возродило опасения по поводу его пригодности для работы на этом посту. Определив его как подходящего человека в нужное время для предстоящих выборов 2020 года, демократы теперь мучаются из-за вероятности того, что они выбрали не того кандидата на 2024 год.



Возник вопрос о том, скрывало ли ближайшее окружение Байдена его слабые стороны от внимания общественности в течение некоторого времени. Конгрессмен Нэнси Пелоси, 84 года, бывший спикер Палаты представителей, задалась вопросом в эфире телеканала MSNBC: "Это эпизод или это условие? Это законно – для обоих кандидатов".



Пообщавшись с советниками и членами семьи, Байден признал, что он чуть "не заснул на сцене" во время неудачного выступления на дебатах, обвинив в этом простуду и смену часовых поясов, хотя он вернулся из Европы 12 днями ранее. Во время предвыборной кампании он заявил: "Я баллотируюсь. Я кандидат от Демократической партии. Никто меня не выдвигает. Я не ухожу".



Предвыборный штаб Байдена уперся и отмахнулся от критиков, назвав их "мочащимися в постель", - пренебрежительное отношение, которое вызвало отвращение у некоторых высокопоставленных демократов и усугубило ситуацию. Возникло также разочарование из-за того, что Байден ждал несколько дней, чтобы напрямую разобраться с высокопоставленными членами своей собственной партии. Некоторые говорили, что реакция была хуже, чем само проведение дебатов.



Два члена Конгресса от Демократической партии призвали Байдена выйти из предвыборной гонки, и недовольство на Капитолийском холме, как говорят, стало гораздо сильнее, поскольку многие демократы опасаются, что Байден также может стоить партии места в Палате представителей и Сенате. Крупный спонсор от Демократической партии, соучредитель Netflix Рид Хастингс, также призвал президента уйти в отставку.



Норман Соломон, национальный директор компании RootsAction.org, спонсор программы "Отойди, Джо!" сказал: "Крушение поезда не за горами, если он все еще остается кандидатом, если он все еще кандидат. Есть аварийный шнур, за который можно потянуть".



Соломон предупреждает: "В последние дни появились убедительные признаки того, что угроза демократии стала больше, чем когда-либо. Это один из двух ударов. Очевидное доказательство того, что Байден не справится ни с победой над Трампом, ни с тем, чтобы стать президентом, если его переизберут. Тогда это решение Верховного суда и все остальное подчеркивает, что довольно солипсические устремления верхушки клана Байденов ставят под угрозу демократию таким образом, о котором мечтают крайне правые в Соединенных Штатах. Выступление Байдена было подарком в подарочной упаковке республиканцам из MAGA (трампистский лозунг "Сделаем Америку снова великой"). Оставалось только развернуть бант и снять оберточную бумагу".



Последние опросы общественного мнения вызывают тревогу. Опрос, проведенный New York Times и Siena College, показал, что Трамп опережает Байдена с показателями 49-43% среди вероятных избирателей по всей стране, что на три балла больше, чем было у республиканца до дебатов. Опрос, проведенный Wall Street Journal, показал, что 80% избирателей считают, что Байден слишком стар, чтобы баллотироваться на второй срок. Опрос, проведенный политической организацией Our Revolution, показал, что двое из трех прогрессистов хотят, чтобы Байден приостановил свою предвыборную кампанию.



Но времени на перемены мало. Несколько недель назад Национальный комитет Демократической партии объявил, что проведет виртуальное поименное голосование для официального выдвижения кандидатов перед национальным съездом партии, который начнется 19 августа. Камала Харрис становится фаворитом на замену Байдену, если тот уйдет в отставку, хотя губернаторы Калифорнии Гэвин Ньюсом и Мичигана Гретхен Уитмер остаются жизнеспособными альтернативами.



Беспорядочный, вызывающий разногласия съезд, на котором уже ожидаются протесты по поводу войны в Газе, только укрепит подозрения в том, что в условиях, когда американская демократия висит на волоске, Демократическая партия не справляется с ситуацией.



Ларри Джейкобс, директор Центра изучения политики и управления при Университете Миннесоты, сказал: "Американской демократии и силе консервативного движения, которую мы наблюдаем в Верховном суде, не хватает последовательного, энергичного контрапункта. Демократическая партия просто не готова к борьбе. Консерваторы идут напролом, а демократы топчутся на месте".



Джейкобс добавил: "Разумно спросить: почему дело дошло до этого в отношении Байдена? Почему партийные лидеры не вмешались полтора года назад, чтобы отстранить Байдена и создать реальную конкуренцию? Вместо этого они оставляют это для обсуждения, в ходе которого реалистичные лидеры могли бы предвидеть, чем все это обернется. Тот факт, что Трамп лгал и издевался, был известен еще при вступлении в должность, а Байден казался таким неспособным ответить и таким удивленным этим. Это был очень сильный сигнал о его слабости, но также и о слабости партии, которая обошла его. Джо Байден почти наверняка не сможет победить, и партия, похоже, не в состоянии осознать это и принять меры".



Андрей Яшлавский Источник - МК

