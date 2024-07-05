Битва за Казахстан в ШОС: Си поставил вопрос ребром, Путин ответил

15:00 07.07.2024 БИТВА ЗА КАЗАХСТАН В ШОС: СИ ЦЗИНЬПИН ПОСТАВИЛ ВОПРОС РЕБРОМ, ПУТИН ОТВЕТИЛ



СЕРГЕЙ ЛАТЫШЕВ

05 ИЮЛЯ 2024



Евразия самоорганизуется. Утрачивающий глобальную гегемонию Запад не сможет остановить этот объективный процесс, изолировать его участников и скоро начнет испытывать на себе его последствия. В этом заключается суть саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане. На нем эта авторитетная и все более влиятельная международная структура пополнилась новым, десятым полноправным участником - Белоруссией, которая стала первой неазиатской страной - членом ШОС. Батька снова успел, но в Астане были и другие герои. Кто они и почему у них получилось?



Пока в США не могут решить вопрос о власти, а Европу лихорадит выборная горячка, ведущие политики Евразии встретились и обсудили в Астане на саммите ШОС пути построения взаимовыгодного экономического порядка в Евразии, добившись в этом значительных результатов. Все объективные предпосылки для этого налицо. Страны - члены ШОС занимают около 70% территории Евразии. В них проживают 3,5 млрд человек - половина населения планеты. Четыре из десяти крупнейших экономик мира также входят в это объединение.



На саммите в Астане было подписано 24 документа. Центральным из них стала декларация Совета глав государств ШОС, в которой выражен консолидированный подход стран-участниц по "актуальным региональным и международным проблемам". В ней зафиксировано право народов на самостоятельный путь развития. В декларации много пунктов. Мое внимание привлекли следующие:



- несовместимость односторонних экономических санкций с международным правом;

- увеличение заинтересованными странами доли нацвалют в расчетах;

- открытость и заинтересованность во вступлении новых членов в ШОС.



Важных событий на форуме было много. Я собрал и расскажу лишь о некоторых из них - наиболее, на мой взгляд, интересных.



Токаев пугает Запад



Запад, особенно англосаксы, питают большие надежды на Казахстан. Некоторые основания для этого у них есть. Но их становится все меньше, поскольку Россия с Китаем не позволят устроить там пожар, который подожжет весь регион, создав между нами пропасть. Это стало окончательно ясно на саммите в Астане.



Товарищ Си поставил этот вопрос предельно ясно по отношению ко всем членам ШОС:



Перед лицом реальных вызовов, таких как вмешательство и фрагментация, нам необходимо объединить силы, проявив солидарность. Мы должны рука об руку противостоять внешнему вмешательству, оказывать друг другу твердую поддержку.



Отметив, что "проблемы в ходе сотрудничества необходимо решать, опираясь на общие позиции", лидер КНР подчеркнул, что мирное развитие региона находится в руках государств - членов организации.



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев признал:



Совместными усилиями, укрепляя шанхайский дух и продвигая шанхайские принципы, мы превратили ШОС в одну из самых влиятельных и авторитетных структур.



Он подчеркнул, что плодотворное взаимодействие стран ШОС задает "вектор развития всего Евразийского континента". Токаев напомнил, что за год председательства Астаны в ШОС в рамках объединения прошло более 150 мероприятий по всему спектру сотрудничества.



Батька - согласен



В настоящее время организация состоит из 26 стран - 10 государств-членов, 2 наблюдателей и 14 партнеров по диалогу. Зачем они оказались в этой структуре, доходчиво объяснил игравший одно время в "многовекторность" президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью информагентству "Казинформ":



Убежден, что сегодня государства - члены ШОС выступают локомотивами роста мировой экономики и центрами притяжения инвестиций и инновационных производств. ШОС для Беларуси не просто международная организация. Это стратегическая перспектива. Прежде всего - в торгово-экономическом и инвестиционном взаимодействии, развитии транспортно-логистической, информационно-коммуникационной и иной инфраструктуры.



Другими важными сферами взаимодействия в сотрудничестве со странами ШОС Лукашенко назвал "безопасность, борьбу с организованной преступностью, наркотрафиком, торговлей людьми". Именно такое взаимодействие, кстати, помогло Токаеву подавить у себя путч коррумпированных Западом олигархов, прикрывавшихся недовольством народа, ими же обиженного и обобранного.



Связи Казахстана с Россией и Китаем растут



Токаев подчеркнул в Астане "огромный вклад России в усиление потенциала Шанхайской организации сотрудничества" и выразил "благодарность" за это Владимиру Путину, который принял его приглашение посетить в ноябре Казахстан. Президент России, со своей стороны, констатировал, что товарооборот между Россией и Казахстаном растет и достиг уже почти 30 млрд долларов.



Мы с вами в постоянном контакте… У нас много важных направлений. Очень высокая кооперация. Много интересных проектов,

- добавил Путин.



Токаев согласился с этим, признав "стратегический характер взаимодействия наших государств". Еще недавно он вел другие речи.



Что касается Китая, то его товарооборот с Казахстаном составил в минувшем году 41 млрд долларов, и его планируется в ближайшее время удвоить. Токаев, подписавший в Астане с Си Цзиньпином Совместное заявление с перечнем достижений и перспективных задач сотрудничества, сообщил, что за последние 15 лет в страну было привлечено из Китая около 25 млрд долларов в качестве инвестиций. В 2023 году, отметил он, объем китайских инвестиций в экономику Казахстана вырос на 16%. На сегодняшний день реализуются 45 проектов на общую сумму 14,5 млрд долларов. Всего в Казахстане действует более 4700 предприятий с китайским капиталом.



В ходе официального визита Си Цзиньпина в Астану было подписано свыше 30 документов в области технико-экономического сотрудничества, транспорта, энергетики и взаимодействия в освоении космоса. Речь на переговорах шла, разумеется, не только об экономике, но и развитии образования, культуры.



Председатель КНР поддержал желание Казахстана вступить в БРИКС, отметил стремление двух стран продолжить тесное сотрудничество в международных делах, совместно реализовывать китайские глобальные инициативы в сферах развития, безопасности и культуры.



Си Цзиньпин заявил, что видит Казахстан в роли "средней державы, вносящей должный вклад в глобальное управление". Лидеры двух стран в режиме телемоста торжественно открыли культурные центры Казахстана в Пекине и Китая в Астане с целью "укрепления взаимопонимания между народами двух дружественных стран". Этому же служит открытие главами государств Пекинского университета языка и культуры на базе Международного университета "Астана".



Важнейшая двусторонка



Разумеется, на форуме в Астане состоялись также очень важные двусторонние встречи президентов и министров иностранных дел евразийских стран. Из них хотел бы отметить следующие.



- Примерно час общались между собой Путин и Си Цзиньпин. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, переговоры прошли "прекрасно", лидеры двух стран продемонстрировали по отношению друг к другу "полное понимание". Обсуждался весь комплекс вопросов, которые стоят на повестке дня, в том числе Украина - с точки зрения как двустороннего сотрудничества, так и взаимодействия на международной арене - в ООН, БРИКС, ШОС и других форматах. Реакция Лаврова показывает, что все находится под контролем.



- Путин пообщался в Астане и с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Однако ответа на вопрос, когда же он приедет с несколько раз откладывавшимся визитом в Турцию, это не дало, что тоже своего рода результат. Эрдоган, по сообщениям, заявил, что ждет коллегу в гости в "самое ближайшее время". Путин пообещал, что "обязательно приедет". А его пресс-секретарь Дмитрий Песков констатировал: сроки визита "будут согласованы по дипканалам".



Короче, президентские графики согласовать пока не удалось, и вряд ли этому причина лишь сильная занятость обоих президентов. Видимо, какие-то принципиальные вопросы двусторонних отношений пока не решены.



Можно даже предположить какие: Турция слишком прогибается под западные антирусские санкции или делает что-то не то на Украине. В последний раз Путин приезжал к Эрдогану в Турцию в январе 2020 года. С Си Цзиньпином, страна которого имеет полный суверенитет, он встречается намного чаще.



- Путин встретился в последний день астанинского форума с и.о. президента Ирана Мохаммадом Мохбером, заявив, что Москву и Тегеран "объединяют стремление к созданию многополярного мироустройства", а двусторонние отношения носят "действительно дружественный и конструктивный характер". Президент России выразил уверенность, что они "будут укрепляться вне зависимости от исхода выборов" в Иране. Несомненно, так оно и будет, поскольку интересы двух независимых стран нигде не противоречат друг другу и совершенно комплементарны.



Интрига с Алиевым, Индией и Китаем



Очень важным гостем Астаны был президент Азербайджана Ильхам Алиев, чья страна является "партнером по диалогу" ШОС, будучи активно обхаживаемой в то же время (из-за ее ресурсов и стратегического положения) англосаксами и Израилем.



Во-первых, у Алиева была двусторонка с Путиным. Президент Азербайджана подчеркнул "решительную" заинтересованность Баку в развитии инфраструктуры международного транспортного коридора Север - Юг на своей территории. Он отметил, что "хотя она физически существует, но не соответствует тем намерениям, которые есть у наших партнеров и соседей по максимальному задействованию этого проекта".



Лидер Азербайджана указал также на некие "новые идеи" в энергетической сфере, в отношении которых "наши соответствующие структуры находятся в постоянном контакте". "Все позитивно развивается", - согласился с ним президент России.



По словам Алиева, подписанная в 2022 году Декларация о союзническом взаимодействии между двумя странами успешно реализуется. "Все пункты декларации находят отражение в реальной жизни. Мы уже два года работаем совместно как союзники и демонстрируем хорошие результаты", - добавил он.



Во-вторых, президент Азербайджана провел переговоры в Астане и с Си Цзиньпином. Они приняли совместную декларацию об установлении стратегического партнерства, согласившись "расширять сотрудничество в политической, экономической и культурной сферах, укреплять взаимодействие в международных делах, совместно защищать общие интересы двух стран, а также сообща продвигать дело регионального и глобального мира, стабильности и развития".



В документе отмечается, что Азербайджан и Китай рассматривают друг друга как приоритетных и надежных партнеров и "самостоятельно определяют политику двусторонних отношений вне зависимости от внешних факторов". При этом Пекин приветствует желание Баку повысить юридический статус Азербайджана в ШОС и сотрудничать с БРИКС, куда "азербайджанская сторона выражает желание вступить".



Стороны также блестяще разрулили один деликатный момент. Баку поддержал Пекин по вопросу Тайваня (принцип "одного Китая"). А Китай - "мирную повестку, предложенную азербайджанской стороной", назвав "контрпродуктивными геополитические интриги, направленные на поддержание конфронтации" на Южном Кавказе.



То есть Си Цзипьпин поддержал Алиева против Армении Пашиняна и вмешательства Запада во главе с Францией в отношения между Баку и Ереваном. Высший пилотаж. Алиев - молодец. Товарищ Си - тоже.



Одним из важнейших мероприятий форума были переговоры глав МИД Индии и Китая - Субраманьяма Джайшанкара и Ван И. Статус последнего - даже больше, чем просто министр, он еще и партийный куратор внешней политики КНР, второй человек в стране, своего рода Молотов при Сталине.



Так вот, они договорились прикладывать вдвое больше усилий, чтобы разрешить проблемы на пограничных территориях, на которых пытаются играть США и Ко. Зачем? Чтобы столкнуть лбами в пограничном конфликте Нью-Дели с Пекином, парализовать ШОС, поставить в невыносимое положение его третьего "кита" - Россию, имеющую отличные отношения с обеими державами-миллиардниками.



Обсудили скорейшее решение остающихся проблем в приграничных районах. Согласились удвоить усилия по дипломатическим и военным каналам с этой целью,



- написал Джайшанкар, большой друг России, в одной из запрещенных у нас социальных сетей. Он назвал также три принципа, которые будут определять отношения между Индией и КНР: "взаимное уважение, взаимную чувствительность и взаимный интерес".



Будем надеяться, что у них получится, как в свое время у России с Китаем. Ибо речь идет о мелочах, зато потерять можно все. И в Нью-Дели, и в Пекине должны это понимать. Уверен, что Россия им поможет договориться.



Что с того?



Саммит ШОС в Астане прошел вскоре после триумфального визита Путина в Пхеньян. Эти два события связаны между собой вот каким образом. Москва и Пекин, что делает им честь и указывает на цивилизационную искушенность, не только не мешают, но даже рады активности друг друга в своих сферах влияния. Поскольку, как видим, на практике они слились в одну общую, что уже есть залог победы.



Потому что не важно, кто тут будет действовать более активно, с большим эффектом - мы или китайцы. Главное, чтобы это были не американцы, британцы и прочие шведы. Потому что эти господа построить Великую Евразию нам с китайцами и индийцами (если последние захотят в этом активно участвовать) не дадут, а между собой мы всегда сможем договориться.



Кстати, уже официально: 8-9 июля премьер-министр Индии Нарендра Моди будет находиться с первым после переизбрания визитом в Москве. Еще один плевок в сторону США. Источник - Царьград

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