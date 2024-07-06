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На Крите найден лабиринт Минотавра?
15:06 07.07.2024

"Множество комнат и повсюду кости". Ученые нашли страшное в древних руинах
На Крите найден ритуальный комплекс, напоминающий лабиринт Минотавра

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости, Сергей Проскурин. Обнаруженное на Крите сооружение может пролить свет на одну из величайших тайн древности. Кошмар, описанный в греческих мифах, возможно, был реальностью. О сенсационных раскопках на родине Минотавра - в материале РИА Новости.

Эхо далеких времен

Строительство радиолокационной станции для нового аэропорта близ Кастелли пришлось отложить из-за найденных рядом необычных руин. Место геодезистов быстро заняли археологи.

С высоты птичьего полета развалины напоминают гигантское автомобильное колесо площадью 1800 квадратных метров и диаметром почти полсотни. Восемь витиеватых коридоров высотой приблизительно 170 сантиметров соединяют между собой многочисленные комнаты.

По планировке - лабиринт, не иначе. Осмотрев обломки керамики, обнаруженные во время раскопок, специалисты предварительно датировали круглое сооружение 2000-1700 годами до нашей эры.

В те далекие времена на острове переживала расцвет могущественная минойская цивилизация, о которой в учебниках почти ничего не сказано. При этом многим она известна с раннего детства - благодаря мифам Древней Греции.

На самом деле минойцы появились задолго до греков и римлян. Считается, что они уже существовали в XXX веке до нашей эры. Тогда как начало истории Эллады традиционно относят к VIII столетию до нашей эры.

Обитателей Крита считают первой европейской цивилизацией. У них было два вида сложнейшей письменности - буквенная и иероглифическая, над расшифровкой которой ученые бьются до сих пор.

Минойские купцы торговали со всеми крупными средиземноморскими государствами своего времени. А здешних мастеров искусств часто нанимали иностранные правители. В том числе египетские фараоны.

Считается, например, что первую настольную игру придумали именно критяне. Найденную при раскопках деревянную доску с фигурками из слоновой кости, золота и серебра датируют XVII веком до нашей эры. Даже шахматы появились на две тысячи лет позже.

Однако произошло необъяснимое.

Похож, но не он

Минойская цивилизация неожиданно исчезла.

Специалисты предполагают: всему виной мощнейшие природные катаклизмы - цунами, землетрясение - либо же экспансия, когда неведомые "народы моря" вторглись на остров и камня на камне не оставили от местной державы.

Так или иначе, но уже в XII-X веках до нашей эры могущественный Крит надолго канул в Лету. Правда, кое-что до пришедших на смену древних эллинов все же дошло. Например, одна жуткая легенда.

Якобы жена критского царя Миноса (в честь него культура и получила свое название) обольстила быка и родила от него чудовище - Минотавра. Правитель держал его в специально построенном лабиринте. И время от времени бросал на съедение зверю семь девушек и семь юношей, специально присланных из Афин.

Кошмар продолжался до тех пор, пока герой Тесей не вошел в лабиринт и не убил монстра. А обратный путь нашел с помощью волшебной нити, подаренной царской дочерью Ариадной.

Разобраться, не лгут ли мифы, решили лишь в начале прошлого столетия. Английский археолог Артур Эванс выкупил участок земли на Крите и приступил к работе. За пару месяцев его команда буквально достала из-под земли внушительных размеров архитектурный комплекс.

Фасад полностью восстановленного комплекса трона Кносского дворца, расположенного в окрестностях Ираклиона на острове Крит

В плане он был прямоугольным, а многочисленные помещения располагались вокруг большого внутреннего двора. Человек, оказавшийся здесь впервые, запросто заблудился бы в хаотичной череде анфилад и залов.

Поэтому Эванс предположил: постройка могла быть если не легендарным лабиринтом, то хотя бы его прообразом.

Торопиться не стоит

Версию британца подвергали сомнению еще его современники. И сейчас ученые не уверены в том, что Кносский дворец был обиталищем свирепого Минотавра.

Неожиданным поворотом в историческом расследовании может стать недавняя находка на месте будущего аэропорта близ Кастелли. Помимо глиняных черепков, там обнаружили множество фрагментов костей и остатки ритуальной утвари.

Правда, после проведенного анализа выяснилось: останки не человека, а животных. Тем не менее греческие специалисты рук не опускают - говорят, что обследовано далеко не все круглое сооружение. И возможно, мир еще ждет громкая сенсация.

Но критики и тут хватает. Во-первых, круговая в сечении планировка была характерна лишь для критских гробниц. Во-вторых, некоторые исследователи полагают: лабиринт Минотавра, как гласит миф, следует искать именно под дворцом Миноса.

А от ритуального комплекса в Кастелли до древнего Кносса - не менее трех десятков километров пути. Так что пока разгадка одной из тайн древности ждет своего часа.

Источник - РИА Новости
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