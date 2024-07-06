Ближневосточная банда разжигает новую войну, - Сергей Кожемякин

21:11 07.07.2024 Ближневосточная банда разжигает новую войну



Вслед за Палестиной тень войны нависла над Ливаном. Причины те же - стремление правящих кругов Израиля отвлечь население от своих провалов. США, желающие сохранить контроль над регионом, заняли лицемерную позицию.



Прибыль на геноциде



Одна из самых больших (и дорого обходящихся) ошибок - верить, что буржуазный режим может руководствоваться мотивами, выходящими за рамки прибыли. Спекуляции на "защите сербов", "возвращении Эльзаса" и т.п. позволили втянуть народы в Первую мировую войну. Лозунги расширения "жизненного пространства" увлекли многих немцев под знамена фашизма. Сегодня захваты оправдываются защитой демократии и прав человека, спасением религиозных и национальных меньшинств от "тиранов". Благородные, на первый взгляд, предлоги развязывают капиталистам руки для экспансии.



Десятилетиями власти Израиля подвергали насилию и унижениям палестинское население. Захваченные земли обогащали местную буржуазию, и даже отчаянные попытки сопротивления на руку последней. Под крики о "террористической угрозе" обогащается военно-промышленный комплекс, привлекается помощь из-за рубежа, а запуганный и обозленный обыватель готов поддержать любую авантюру. Наработанные методы помогли крайне правому кабинету Биньямина Нетаньяху. Октябрьская атака ХАМАС отвела от премьера угрозу ареста за коррупцию, а от правительства в целом - народный гнев за непопулярные реформы. "Гуманитарная катастрофа, массовые казни, принесенные в жертву жизни заложников, - все служит выживанию кровавого и преступного правительства", - заявляют израильские коммунисты.



Сектор Газа превращен в громадную живую мишень. Число погибших приближается к 40 тыс., большинство из которых женщины и дети. При этом 10 тыс. с лишним пропали без вести: это люди, чьи тела не смогли извлечь из-под руин. Среди убитых - 500 медработников, это больше, чем во всех военных конфликтах в 2021-2022 годах. Свыше 3 тыс. детей стали инвалидами, потеряв конечности. По данным ООН, отсутствие продовольственной безопасности испытывают 96 процентов двухмиллионного населения, полмиллиона страдают от катастрофической нехватки продовольствия и могут умереть от голода.



Израильские власти блокируют доставку продовольствия, воды, медикаментов. Дошло до того, что Нетаньяху обрушился с критикой на вооруженные силы, объявившие гуманитарную паузу. В этом ему подпевают члены крайне правых религиозных сил вроде министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира и министра финансов Бецалеля Смотрича. Они настаивают на полной блокаде, утверждая, что за действия ХАМАС должны ответить все жители. В будущем сектор Газа, согласно их планам, должен перейти под бессрочный контроль Израиля, с изгнанием большей части арабского населения.



Сегодня удары сосредоточились на Рафахе. В этот город на юге региона стеклось почти все его население. Пообещав безопасность, израильские власти обрушили на его головы тонны бомб и снарядов. Так, в результате обстрела лагеря беженцев Таль-ас-Султан погибли более 40 человек. И это несмотря на резолюции Генеральной ассамблеи ООН, требующие остановить наступление на Рафах. В Управлении Верховного комиссара по правам человека обвинили Израиль в нарушении фундаментальных законов войны, требующих избегать ущерба гражданскому населению. Преступления против человечности обнаружил в действиях Тель-Авива Международный уголовный суд. Его прокурор Карим Хан запросил ордера на арест Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта.



Отношение к международным организациям выразил постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан, публично разорвавший ее Устав и назвавший генерального секретаря Антониу Гутерриша "соучастником террора" и "агентом ХАМАС". Подобное нахальство, которое бы не спустили большинству других стран, для еврейского государства не имеет никаких последствий. Объяснение - в чувстве безнаказанности. Израиль вряд ли совершил бы даже десятую часть своих злодеяний, не стой за его спиной Вашингтон.



Эту поддержку не поколебала даже критика со стороны Белого дома. Скорее напоминающая дружеские упреки, она вызвана не реальным возмущением, а вполне меркантильными мотивами. У правящих демократов на носу выборы, а их "железный" электорат размывается. В то время как жесткие антимиграционные меры оттолкнули избирателей латиноамериканского происхождения, помощь Израилю возмутила американских мусульман. Тревожные тенденции вынудили администрацию Байдена заблокировать поставку тяжелых бомб и предложить план урегулирования, включающий прекращение огня в секторе Газа, вывод израильских войск и т.д.



Цена у этой решимости оказалась невысока. После визита в США Галанта стало известно о скором возобновлении поставок бомб. Остальная военная помощь и вовсе поступает без заминок. Напомним, в апреле конгрессмены одобрили выделение на эти цели 26 млрд долл., что Нетаньяху назвал "защитой западной цивилизации".



Преступный синдикат



США готовы стать сообщниками Тель-Авива и в новых преступлениях. Понимая, что вечно продолжать агрессию в секторе Газа не получится, Израиль ищет новые жертвы. 11 июня его самолеты уничтожили одного из руководителей движения "Хезболла" - командира дивизии "Наср" Талеба Сами Абдаллу. От налетов погибло более ста мирных жителей, около 100 тыс. ливанцев стали беженцами.



Ответные удары использованы как предлог для наращивания сил. Военное командование утвердило оперативный план наступления. По словам Галанта, Израиль имеет все возможности "вернуть Ливан в каменный век". Еще резче высказался глава МИД Исраэль Кац, заявивший, что "решение о полномасштабной войне" будет принято в ближайшее время. С 300 до 350 тыс. увеличено число израильских резервистов.



Запад отреагировал так же двулично, как в случае с Палестиной. На словах его представители взывают к миру, но тут же обещают поддержать союзника. Посетив Бейрут, спецпосланник Байдена Амос Хохштейн поставил жесткий ультиматум. Он потребовал вывести силы "Хезболлы" за реку Литани, развернув на юге страны подразделения ливанской армии. Учитывая слабость последней, это развяжет руки израильской военщине. Также Хохштейн призвал надавить на "Хезболлу", чтобы она вступила в переговоры с Тель-Авивом, и предупредил: в случае войны США выступят на стороне Израиля.



Подобные намеки посылаются и по другим каналам. Американское издание "Политико" со ссылкой на источники в Пентагоне и Белом доме сообщило, что на первом этапе Вашингтон поддержит союзника развединформацией и боеприпасами, а если "Хезболла" предпримет серьезные ответные действия, США непосредственно вмешаются в конфликт. Давлению подвергся командующий ливанской армией Джозеф Аун во время визита в Вашингтон. Посулив увеличение финансовой помощи, от него потребовали вытеснить отряды "Хезболлы". С аналогичными заявлениями выступила Франция.



Поднимает голову прозападная оппозиция Ливана. Частым гостем западных СМИ стал лидер праворадикальной партии "Ливанские силы" Самир Джааджаа. Обвиняя правительство в беспомощности перед "террористами" "Хезболлы" и Ираном, он призывает к внешнему вмешательству.



Поддержка еврейского государства - не единственная составляющая ближневосточной стратегии Запада. В США пытаются создать региональный блок, стержнями которого станут Израиль и Саудовская Аравия. Опасаясь возмущения подданных, власти королевства обусловили согласие рядом условий. Одно из них - провозглашение, пусть формальное, независимости палестинского государства. Второе - гарантии безопасности со стороны США, включающие доступ к передовым западным технологиям и поставку наступательного оружия, замороженную после прихода Байдена к власти. И третье - создание для монархии гражданской ядерной программы "под ключ". Если первый пункт тормозится из-за упрямства Израиля, а по третьему Вашингтон еще колеблется, то военное соглашение, если верить утечкам в СМИ, уже разработано. За образец взят японо-американский договор о взаимной обороне 1960 года.



Параллелей немало. Как и в Японии, США имеют здесь базы, на которых расквартировано около 3 тыс. военнослужащих, высока оперативная совместимость двух армий. В мае госдепартамент одобрил поставку систем подготовки и материально-технической поддержки для саудовских ВМС. С американской компанией Pratt & Whitney заключен контракт на продажу запчастей для парка истребителей F-15.



Развивается экономическое сотрудничество. Здесь следует прокомментировать многочисленные, но не подкрепленные необходимыми аргументами слухи об отказе Эр-Рияда продлевать действовавшее полвека соглашение о продаже нефти за доллары. Как такового подобного договора никогда не существовало, хотя в 1974 году действительно была заключена важная сделка. США согласились начать продажу оружия в обмен на обязательства монархии инвестировать средства в американские казначейские облигации. Договоренность продолжает действовать. Вложения Эр-Рияда в облигации достигли исторического максимума - 136 млрд долл., а государственный инвестфонд только в 2017-2023 годах вложил в американскую экономику более 100 млрд долл.



Что касается использования валют при продаже нефти, то королевство оставило для себя свободу действий, используя, например, британский фунт стерлингов, а в последние годы - китайский юань. Доминирование доллара вызвано хотя бы тем, что саудовский риал привязан к американской валюте, и отказываться от этого власти пока не намерены. В то же время династия использует международные противоречия. Недавно монархия присоединилась к системе цифровых валют mBridge, в которую уже входят центробанки Китая, Гонконга, Таиланда и ОАЭ. Но о кардинальной смене внешнеполитической ориентации речи не идет. Заигрывая с другими державами, монархия просто пытается добиться от Запада более выгодных условий сотрудничества.



"Справедливость для всех"



Любые буржуазные игры - внутри- и внешнеполитические - заканчиваются, если трудящиеся находят в себе силы сорвать шоры и розовые очки. В Израиле каждую неделю проходят многотысячные акции протеста. Их участники требуют отставки правительства, досрочных выборов и переговоров с ХАМАС. Усиливаются разногласия внутри правящих кругов. Лидер оппозиционной партии "Государственный лагерь" Бени Ганц, вошедший в "чрезвычайное" правительство, потребовал от Нетаньяху плана с изложением будущего сектора Газа. Когда этого не произошло, он вышел из кабмина, призвал к досрочным выборам и присоединился к протестам.



Нарастают противоречия между премьером и министром обороны. Вслед за Ганцем Галант призвал обнародовать план действий в отношении сектора Газа. По его мнению, руководить регионом должны умеренные палестинские силы, а призывы ультраправых установить постоянный контроль министр считает ошибочными. Глава совета национальной безопасности Цахи Ханегби выразил сомнение в возможности ликвидации ХАМАС как организации, опирающейся на доверие миллионов палестинцев. Такие же мысли высказывает глава пресс-службы вооруженных сил контр-адмирал Даниэль Хагари.



Ударом по властной группировке стало решение Верховного суда о призыве на военную службу "харедим" - ультраортодоксальных евреев. Посвящая всю жизнь изучению Торы, они получают полное государственное обеспечение. В армии служат менее 10 процентов "харедим" призывного возраста. И хотя речь пока идет о призыве небольшого числа - порядка 3 тыс. человек, в правительстве назвали это "объявлением войны".



Нетаньяху продолжает идти на поводу у религиозных партий. Поправки в бюджет, помимо увеличения военных расходов, направили новые средства на нужды "харедим". Произошло это за счет сокращения расходов на экономику и социальную сферу. Создан новый правительственный орган - управление еврейской национальной идентичности во главе с крайне правым политиком Ави Маозом. Расширения полномочий добился Смотрич. Возглавляя минфин, он занимает специально созданный для него пост в министерстве обороны, курирующий политику на Западном берегу реки Иордан. Управление палестинскими территориями теперь фактически перешло в его руки, что грозит тяжелейшими последствиями. Смотрич является рьяным сторонником расширения еврейских поселений и дискриминации арабского населения. "Миссия моей жизни - помешать созданию палестинского государства", - признается он.



За этими химерами плетутся не все. Несмотря на преследования, левые силы разоблачают шовинистический угар. "Мы не дадим фашистам заставить нас замолчать, - говорит депутат-коммунист Офер Кассиф. - Мы выступаем против резни в секторе Газа, этнических чисток на оккупированном Западном берегу и в Восточном Иерусалиме, в поддержку справедливости для всех, пока не стало слишком поздно".



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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