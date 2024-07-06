Партия Ле Пен проиграла на выборах, победил левый "Новый Национальный фронт"

21:16 07.07.2024

Во Франции подведены предварительные итоги завершившихся сегодня внеочередных парламентских выборов. Фаворитами стали левый "Новый народный фронт" (NFP) и "Национальное объединение" (RN) Марин Ле Пен. Крайне правые могут получить 115-150 мест, а левые 175-205 в Национальной ассамблее. Всего в парламенте 577 мест.



C полудня на выборах была зафиксирована самая высокая явка за последние сорок с лишним лет. По данным Министерства внутренних дел, в 12:00 по европейскому времени на выборы уже пришло 26,63% избирателей. Это немного больше, чем в прошлое воскресенье во время первого тура (25,9%). К концу дня согласно оценке Ipsos-Talan для France Tlvisions и Radio France, общее участие составило 67,1%. В первом туре 30 июня на участки пришли 66,71% зарегистрированных избирателей.



Руководители избирательных блоков ждали результатов в своих избирательных штабах, а президент Эмманюэль Макрон собрал своих соратников, в том числе премьер-министра Габриэля Атталя, в Елисейском дворце.



Алексей Тарханов, Париж