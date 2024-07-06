Мигранты изнасиловали сотрудницу РосТВ у Останкинского пруда

00:00 08.07.2024

Тина Канделаки прокомментировала изнасилование сотрудницы "Матч ТВ"

Канделаки подтвердила информацию об изнасиловании сотрудницы канала "Матч ТВ"

Дарья Колаш



Заместитель генерального директора "Газпром-Медиа Холдинга", гендиректор ТНТ Тина Канделаки в своем Telegram-канале подтвердила информацию об изнасиловании сотрудницы канала "Матч ТВ" возле телецентра "Останкино".



По ее словам, она находится на связи с пострадавшей и всячески поддерживают ее.



"Все наши мысли - с ней. Насильники будут наказаны по всей строгости закона. Справедливость восторжествует. Приложим для этого все наши усилия", - заявила телеведущая.



Всех троих подозреваемых задержали. Одним из них оказался 24-летний Мухриддин, который приехал в Москву из Узбекистана. Затем рядом со станцией метро "ВДНХ" сотрудники полиции задержали еще двоих его соотечественников - 25-летнего Бунеда и 22-летнего Жавохира, сообщал Telegram-канал Baza.



Следователи возбудили уголовное дело по статье 131 УК РФ "Изнасилование, совершенное группой лиц". По этой статье назначается лишение свободы на срок от четырех до десяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.



Ранее россиянка отбилась от насильника и помогла его задержать.