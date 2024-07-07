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МОДИфикация отношений: индийский премьер летит в Москву
00:05 08.07.2024

7 июля 2024,

Вместе с президентом РФ Владимиром Путиным они проведут саммит после трехлетнего перерыва
Ксения Логинова

В Москву 8–9 июля приедет премьер-министр Индии Нарендра Моди. После трехлетнего перерыва он вместе с российским президентом Владимиром Путиным проведут ежегодный саммит. Нью-Дели как лидер среди стран Глобального Юга и Москва заинтересованы в формировании многополярного мира. На фоне визита главы индийского правительства в российскую столицу на Нью-Дели оказывает давление Вашингтон. Подробности - в материале "Известий".

Давно не виделись
На саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане президент России Владимир Путин встречался с лидерами разных стран, за исключением премьер-министра Индии Нарендры Моди. Индийский политик пропустил встречу из-за первой сессии парламента нового созыва, на которой он вступил в должность главы правительства после переизбрания на третий срок.

Издание The South China Morning Post связало отсутствие Моди на саммите ШОС с "неразрешенной напряженностью между Нью-Дели и Пекином по пограничным вопросам".

Президент РФ Владимир Путин на совместном фотографировании глав делегаций государств - членов ШОС, государства-наблюдателя в ШОС, приглашенных государств и приглашенных международных организаций

Вместо него на саммите присутствовал глава индийского МИДа Субраманьям Джайшанкар, подтвердивший приверженность Нью-Дели реализации в рамках ШОС программы SECURE (подразумевает безопасность граждан, экономическое развитие, региональные связи, единство, уважение государственного суверенитета и защиту окружающей среды), которую Моди представил на саммите Шанхайской организации сотрудничества шесть лет назад.

Между тем индийский премьер решил посетить Москву. Последний раз Нарендра Моди приезжал в Россию в 2019 году на Дальневосточный экономический форум во Владивостоке.

Как отмечает агентство Bloomberg, нынешний визит "подчеркивает важность, которую Нью-Дели придает своим контактам с Москвой". The South China Morning Post, в свою очередь, отметило, что решение Моди приехать в российскую столицу "подчеркивает его желание поддерживать прочные связи с Москвой и оказывать стратегические усилия по балансированию отношений между двумя государствами".

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Bloomberg подчеркнуло, что в последние годы Индия - один из крупнейших потребителей сырой нефти в мире - "зависит от поставок российской военной техники", покупает все больше энергоресурсов у Москвы. Помимо этого, как полагает агентство, в настоящее время "отношения Нью-Дели и Пекина находятся на самом низком уровне как минимум с 2020 года", и Индия обеспокоена углублением российско-китайских отношений.

При этом, как сообщили источники агентства, лидеры не будут обсуждать никаких прорывных соглашений. Однако предполагается подписание документа, который "связан с военной логистикой", возобновление сотрудничества в области ядерной энергетики и обсуждение совместной разработки истребителя пятого поколения.

Отмечается, что визит Моди в Москву проходит накануне саммита НАТО в Вашингтоне, где США и их союзники в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе будут прорабатывать вопросы военного противостояния с РФ.

Как пишет The Tribune, Моди собирается обсудить с российским лидером "стратегические интересы" Индии. Издание также отмечает, что этот визит имеет большое значение, поскольку поездка не приурочена к саммиту БРИКС в Казани в октябре.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что лидеры затронут все вопросы повестки дня, "учитывая весьма доверительный" характер отношений.

"У нас есть совместное участие в интеграционных процессах, поэтому региональные дела, вопросы региональной безопасности и глобальной безопасности всегда высоко стоят в повестке дня. Кроме того, конечно, наше двустороннее торгово-экономическое взаимодействие - это тоже всегда один из главных вопросов, которые обсуждаются", - пояснил официальный представитель Кремля.

Уравновесить отношения
Одновременно с этим усиливается давление на индийское правительство со стороны американской администрации. Недовольство Нью-Дели вызвал ежегодный доклад Госдепа США о свободе вероисповедания в мире, в список неблагонадежных стран наряду с РФ попала Индия.

Официальный представитель индийского МИДа Рандхир Джайсвал отметил, что в Индии отвергают подобные оценки со стороны Вашингтона, назвав американский доклад предвзятым, искаженным, в котором "отсутствует понимание социальной структуры Индии".

А первый замгоссекретаря США Курт Кэмпбелл и вовсе выразил недовольство отношениями Нью-Дели и Москвы, поскольку они, по его мнению, "мешают американо-индийскому технологическому сотрудничеству".

"Углубление стратегического сближения между Москвой и Пекином неудобно для Нью-Дели, это как если бы ваш лучший друг спал с врагом", - отметил научный сотрудник Института оборонных исследований и анализа Манохара Паррикара Свасти Рао.

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В свою очередь, профессор международных отношений в Королевском колледже Лондона Харш Пант полагает, что своим визитом Нарендра Моди "подчеркивает важность этих отношений".

"Индия не хотела бы, чтобы Россия полностью попала в сферу влияния Китая, поэтому Моди считает, что связи между Индией и Россией уравновесят отношения Москвы с Пекином", - уверен эксперт.

Сыграть роль миротворца
Руководитель Центра Индоокеанского региона ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Алексей Куприянов в беседе с "Известиями" отметил, что из Москвы Нарендра Моди полетит сразу в Австрию.

- Это такой совмещенный визит. У России с Индией хорошие отношения. Скорее всего, будет политический диалог, поскольку в последнее время он был поставлен на паузу, последний раз лидеры встречались в 2021 году, когда Путин летал в Индию. А Моди был в РФ в последний раз в 2019 году, - пояснил политолог.

По словам индолога, вероятно, также внимание уделят экономическим вопросам.

- У нас сейчас товарооборот - $65 млрд с большим профицитом в пользу РФ. Скорее всего, будет обсуждаться, как его дальше увеличивать и что с ним делать. Потом, возможно, речь пойдет об Украине, но, в каком именно аспекте, пока не очень понятно, - считает эксперт.

Он добавил, что сейчас подходящий момент для того, чтобы все демонстрировали свою готовность сыграть роль миротворца.

- Саудовцы работают в этом направлении, [премьер-министр Венгрии Виктор] Орбан посещает Москву, почему бы Моди тоже не съездить? Что касается давления со стороны США на Индию, то сейчас оно не настолько сильное. Американцы в принципе не против того, чтобы Индия покупала у РФ нефть, главное, чтобы соблюдала потолок, - резюмировал специалист.

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Директор Института международных политических и экономических стратегий - РУССТРАТ Елена Панина полагает, что индийский премьер едет на встречу с российским лидером, "чтобы лишний раз проговорить пределы допустимого в отношениях с третьими сторонами".

"Индию, как уже очевидно, не оставляет равнодушной углубление отношений между Россией и Китаем, с которым у нее имеется ряд трений. Со своей стороны Нью-Дели активно маневрирует на американском направлении, что вызывает интерес уже у России", - отметила политолог.

УгольФото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
По мнению эксперта, у предстоящего визита Моди есть и "сугубо экономическая подоплека".

"Продажи российской нефти в Индию растут каждый месяц, ее НПЗ перерабатывают примерно по 2 млн баррелей нашей нефти в день, что составляет 40% общего индийского импорта. После чего продукты нефтепереработки с прибылью продаются в Европу, отказавшейся покупать топливо у России напрямую", - пояснила специалист.

Она добавила, что, помимо этого, из Кемерово в Индию по коридору Север – Юг через Иран отправилась первая партия угля.

"Это еще раз подчеркивает актуальность энергетического сотрудничества двух стран. Также сохраняется интерес Нью-Дели и к российскому оружию. Наконец, стоит ожидать обсуждения вопросов более глобальных - это торговля в национальных валютах и создание платежных систем, независимых от США. И Россия, и Индия в них кровно заинтересованы", - подытожила аналитик.

Источник - известия
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