Иран ушел на перемену, - Э.Байназаров

00:07 08.07.2024 07.07.2024,



Иранцы избрали президентом реформатора, но на Западе от него многого не ждут

Избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан принимает поздравления и готовится к вступлению в должность. Лидеры дружественных Тегерану стран, включая Россию, уже поздравили с победой 69-летнего политика - сторонника выхода Ирана из международной изоляции, кардиохирурга по образованию, отца-одиночку, этнического азербайджанца и последовательного реформатора с 1997 года. От остальных заявлений по своей тональности отличались те, что прозвучали из США: там заверили, что иранские выборы не были свободными и справедливыми, а также выразили уверенность, что фундаментальных изменений в Исламской Республике ждать не стоит. Как будет на самом деле - зависит не только от Масуда Пезешкиана. Главная интрига теперь - не помешают ли его планам и инициативам аятолла Али Хаменеи и крайне консервативный парламент.



"Я протягиваю вам свою руку и заверяю, что не оставлю вас одних. Не оставляйте меня одного. Трудный путь впереди не будет гладким без вашего общения, сочувствия и доверия",- обратился к согражданам Масуд Пезешкиан в соцсети X сразу после оглашения итогов второго тура выборов, состоявшегося в пятницу.



Масуд Пезешкиан получил 16,3 млн голосов из 30 млн, его конкурент Саид Джалили - 13,5 млн.



Явка составила 49%, что существенно больше, чем во время первого тура. Тогда на участки пришло менее 40% избирателей - столь низкого показателя страна не видела с 1979 года.



Победа Масуда Пезешкиана примечательна хотя бы потому, что в марте текущего года реформисты потерпели поражение на парламентских выборах, а в 2021 году Совет стражей конституции не допустил до президентских выборов ни одного кандидата-реформатора.



Эксперты и сами умеренные политики отмечали, что пик иранского реформизма давно прошел. Жесткое подавление протестов против обязательного ношения хиджаба в 2022 году только усилило ощущение, что путь к переменам через урну для голосования закрыт. Многие высокопоставленные реформаторы последние два года призывали к бойкоту любых выборов.



Однако в этом году картина изменилась. Наиболее влиятельные представители лагеря умеренных сил - бывшие президенты Мохаммад Хатами и Хасан Роухани, а также экс-глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф - призвали иранцев прийти на участки и отдать голоса за кандидата-реформатора. Экс-министр Зариф, "отец ядерной сделки", по сути, стал главным напарником Масуда Пезешкиана. "Те, кто не участвовал в первом туре, вы отправили свое послание, теперь вы должны дополнить свой месседж своим присутствием",- написал экс-дипломат в соцсетях 5 июля.



Активнее всего кандидата реформатора поддержали этнические меньшинства Исламской Республики.



Это наглядно видно на карте от ЦИК Ирана: Масуд Пезешкиан получил абсолютное большинство во всех этнических "окраинах" страны, в то время как за Саида Джалили голосовал в основном Центральный Иран, где расположены основные религиозные центры страны.



Новоизбранный президент Ирана - этнический азербайджанец, говорящий на азербайджанском, персидском и курдском языках.



Это первый с 1979 года президент из западной части Ирана, которая считается более толерантной из-за языкового и религиозного многообразия.



Именно терпимость и открытость стали лейтмотивами предвыборной кампании господина Пезешкиана.



Например, во время серии митингов в различных городах Ирана, а также в ходе дебатов на телевидении реформатор неоднократно подчеркивал, что выступает за расширение прав женщин и осуждает репрессии за неправильное ношение хиджаба. "Мы выступаем против любого жестокого и бесчеловечного поведения по отношению к кому-либо, особенно к нашим сестрам и дочерям, и мы не допустим, чтобы эти действия происходили",- отмечал Масуд Пезешкиан. И обещал привлечь в свое будущее правительство женщин и этнические меньшинства.



Кроме того, Масуд Пезешкиан открыто выступил за ослабление ограничений в интернете, а также против гонений на оппозицию и силовых методов разгона протестов. Во время предвыборной кампании он неоднократно обещал "быть голосом безмолвных" и подчеркивал, что мирные протесты не должны подавляться "полицейской дубинкой".



Между тем большой вопрос - дадут ли реформатору воплотить все обещанные изменения в жизнь.



Вся полнота власти в Иране принадлежит верховному лидеру аятолле Али Хаменеи. Именно он определяет внешнюю и внутреннюю политику Исламской Республики. Президент имеет лишь ограниченное влияние в этих вопросах, его главная задача - воплощать в жизнь поручения верховного лидера. Мешать президенту может и парламент, где с 2020 года доминируют консерваторы. Спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф был одним из двух главных конкурентов Масуда Пезешкиана в предвыборной гонке.



Новоизбранный президент уже выразил свою верность аятолле, но подчеркнул, что уйдет в отставку, если почувствует, что ему мешают проводить изменения. Тот, в свою очередь, поздравляя политика с победой, посоветовал ему "продолжать путь" погибшего президента-консерватора Эбрахима Раиси.



То, что реформ в Иране может и не быть, сразу дали понять идеологические противники Тегерана.



Как заявили агентству ТАСС в Госдепартаменте США, выборы не были свободными и справедливыми, в Вашингтоне не ожидают, что они в конечном счете "приведут к фундаментальным изменениям в направлении развития Ирана или большему соблюдению прав человека". "Выборы не окажут значительного влияния на наш подход к Ирану",- резюмировал собеседник агентства.



Между тем другой иранский противник - Израиль - итоги выборов воспринял несколько иначе. "Народ Ирана ясно дал понять на выборах, что требует перемен и оппозиции режиму аятоллы",- заявил глава израильского МИДа Исраэль Кац.



Тем временем союзники Ирана в минувшие выходные отправляли в Тегеран телеграммы со словами поддержки и выражением надежд на укрепление связей.



Так, президент России Владимир Путин заявил в телеграмме Масуду Пезешкиану: "Рассчитываю, что ваша деятельность на президентском посту будет способствовать дальнейшему наращиванию конструктивного двустороннего сотрудничества по всем направлениям на благо наших дружественных народов в интересах упрощения региональной безопасности и стабильности".



"При Пезешкиане вряд ли будет пересмотр многих линий иранской внешней политики. В частности, вряд ли изменится курс на серьезное сближение с Россией. Тактика президента - усилить то, что уже было при его предшественнике Раиси",- заверил в разговоре с "Ъ" иранист из Израиля Владимир Месамед. И уж совершенно точно, как считает востоковед, не стоит ждать изменений в политике Тегерана на израильском направлении: "Политики различных взглядов - и либералы, и умеренные, и фундаменталисты - едины в вопросе Израиля и согласны, что отношений с еврейским государством не может быть".



Инаугурация президента Пезешкиана, как ожидается, состоится в конце июля или начале августа. Первой его задачей будет назначение министров. Каждый портфель должен получить индивидуальное одобрение в парламенте, контролируемом консерваторами. Кандидатов на критически важные посты - министров иностранных и внутренних дел, а также главу разведывательного ведомства должен одобрить верховный лидер. И уже тут может стать ясно, удастся ли новому президенту воплощать задуманное в жизнь.



Эльнар Байназаров Источник - Коммерсантъ

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