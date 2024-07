New York Times: Американские вояки расстреливают на Украине пленных русских солдат

00:10 08.07.2024

7 июля 24

Безоружный раненый российский солдат полз, ища помощи у международного отряда добровольцев - в этот момент один из наемников Chosen Company выстрелил в него

В ВСУ действует подразделение, которое расстреливает сдающихся в плен россиян. По словам Каспара Гроссе, немецкого медика, оказавшегося на передовой, это разведрота Chosen Company ("Избранная рота"), которая воюет в составе 59-й бригады ВСУ. Можно даже не сомневаться, речь идет о натовском спецподразделении, воюющем под фальшивым флагом. Кстати, карателей возглавляет американец Райан О’Лири, якобы отставной вояка Соединенных Штатов.



Такую шокирующую информацию опубликовала газета New York Times со ссылкой на вышеуказанного немца, с уточнением, что он тоже принимал участие в боях, но после убийств решил обнародовать эти факты.



Статья, опубликованная в NYT, называется "На Украине убийства сдающихся в плен русских осуществляет подразделение, возглавляемое американцем". В ней, в частности, рассказывается: "Через несколько часов после боя на востоке Украины в августе прошлого года раненый и безоружный российский солдат полз по почти разрушенному окопу, ища помощи у захвативших его - международного отряда добровольцев во главе с американцем.



Каспар Гроссе видел, как русский солдат просил о медицинской помощи на смеси ломаного английского и русского. В этот момент один из наемников Chosen Company выстрелил из своего оружия в торс русского солдата. Тот упал, но был еще жив. Другой вояка из "Избранной роты", согласно рассказу Гросса, "просто выстрелил ему в голову".



Немец сказал командиру убийц Райану О’Лири: "Это не есть хорошо", но военные преступления продолжились, что и вынудило медика обратиться в редакцию The New York Times. Справедливости ради, американские журналисты не стали замалчивать "подвиги" соотечественника и дали свой комментарий:



"Очень необычно для солдата публично рассказывать о поведении на поле боя, особенно, если речь идет о людях, которых он по-прежнему считает друзьями. Но Гроссе сказал, что был слишком обеспокоен, чтобы молчать…



Расстрел безоружного раненого российского солдата - одно из нескольких убийств, которые не дают покоя "Избранной роте" (The Chosen Company), одному из самых известных международных подразделений, воюющих на стороне Украины.



Свидетельские воспоминания Гроссе - единственное доступное свидетельство об убийстве в окопе. Но рассказ о других эпизодах подкрепляется его заметками того времени, видеозаписями и текстовыми сообщениями.



Во втором эпизоде один из "Избранных" бросил гранату в сдающегося русского солдата, поднявшего руки, и убил его (есть видеозапись, уточняет NYT).



В третьем эпизоде члены подразделения хвастались в групповом чате, что убили российских военнопленных во время задания в октябре, свидетельствуют текстовые сообщения.



Греческий солдат, известный как Зевс, был в центре всех трех эпизодов - он бросил гранату и, по словам Гроссе, стрелял в раненого русского в окопе и хвастался очередным убийством. Он не ответил на сообщения с просьбой прокомментировать ситуацию, оставленные на его телефоне".



Ожидаемо, американский Институт изучения войны (ISW) проигнорировал публикацию New York Times, что лишний раз подтверждает антироссийскую сущность звездно-полосатого государства.



Само собой, О’Лири отрицает, что члены его "избраной" банды совершали военные преступления. Он оправдывал убийства якобы возможным сопротивлением русских.



Профессор Юго-Западной школы права и бывший юрист ВВС США Рэйчел Ванландингем заявил, что видео, на котором запечатлено убийство сдавшегося в плен солдата, независимо от обстоятельств, должно стать поводом для немедленного расследования.



Согласно комментарию Ванландинга, Вашингтон игнорирует факты расстрела пленных российских бойцов подразделением, которым командует американец. И Министерство юстиции США ничего не предпринимает.



Судя по всему, Белый дом опасается, что другие звездно-полосатые захисники откажутся ехать на Украину, потому что многие наемники - это патологические садисты. Собственно, чему удивляться. В Сети опубликовано множество кадров, на которых ВСУ по каждому своему солдату, идущему в плен, даже раненому, пускают коптер, чтобы его убить. Если сдаются два и более - "побратимы" разносят их артиллерией.



Адекватная часть украинской "телеги" убеждена, что незалежная превратилась в территорию, управляемую бандой. Поэтому ждать даже намеков на законность не приходится. Янки это знают, но их устраивает попрание демократии и правопорядка в "це Європе", в которой рыба гниет с головы. В частности, экс-нардеп Мосийчук заявил, что гражданин Зеленский еще до 20 мая стал игнорировать Конституцию, то есть до истечения каденции его президентства.



"Президент Зеленский еще до того, как перешел в разряд граждан, повесил Конституцию на гвоздик у себя в клозете! Он узурпировал власть, не проводит выборы, также с нарушением Конституции сменил омбудсмена, сменил еще ряд чиновников", - заявил самостийный правдоруб.



Добавим, что киностудия Зеленского "Квартал 95" ежедневно размещает постановочные хорроры о якобы злодеяниях "орков", чтобы остановить волну сдачи в плен украинцев. Однако правда все равно пробивается через завалы лжи. Вот совсем свежий пример: Четверо украинских военнослужащих, используя самодельные плоты из пустых пластиковых бутылок, переплыли Днепр с правого берега на левый и организованно сдались в плен российской армии в Херсонской области.



Особо отметим, что противник совершает военные преступления не только против пленных русских солдат, но и в отношении гражданских лиц. Военкор Александр Сладков недавно разместил ролик с пояснением: "Вот интересно, третий пленный подряд рассказывает о командах, которые им давали на расстрел мирных жителей. Хоть бы кто возбудился, забил тревогу, уголовные дела, расследования там… Привожу рассказ еще одного украинского пленного. Его тоже заставляли стрелять по мирным горожанам Красногоровки. Наши спасают, те - убивают. И кто враг?".