Черную Камалу - в Белый дом. Американские демократы сплачиваются вокруг Камалы Харрис, - Е.Мур

00:11 08.07.2024 Перед вице-президентом замаячило повышение



Программное интервью Джо Байдена телеканалу ABC, которое было призвано заставить его критиков замолчать, лишь вызвало большую панику в стане демократов: многие однопартийцы президента задумались, не живет ли он в параллельной реальности. Демократы теперь не просто призывают господина Байдена выйти из гонки, но и начинают собирать коалицию вокруг вице-президента Камалы Харрис.



Как сообщил телеканал CNN, все больше демократов начинают формировать коалицию вокруг вице-президента Камалы Харрис, не слишком высокая популярность которой их уже пугает не так сильно, как перспективы "застрять с Байденом". Тем более что на текущий момент позиции вице-президента в гипотетической схватке с республиканцем Дональдом Трампом не так уж безнадежны.



Как следует из опроса, проведенного в конце июня CNN и SSRS, в случае битвы госпожи Харрис и господина Трампа первая бы получила 45% голосов, второй - 47%.



Из того же опроса следовало, что в противостоянии Джо Байдена и Дональда Трампа расклад сил несколько иной: 43% к 49%.



Десятки однопартийцев президента Байдена, опрошенных CNN, сообщили, что "в высших демократических кругах" от простого обсуждения возможности кандидатуры Камалы Харрис уже перешли к разговорам о том, кто мог бы стать кандидатом на пост вице-президента при ней. Среди прочих назывались имена губернаторов Роя Купера, Энди Бешира, Джоша Шапиро, Джея Притцкера и Тима Уолза.



Американские СМИ обращают внимание, что у госпожи Харрис есть возможности для начала процедуры освобождения президента от должности по причине его недееспособности, это допускает 25-я поправка к конституции. И такой вариант, недавно совсем фантастический, многие уже таковым не считают.



Тем временем штаб Джо Байдена в конце недели предпринял сразу несколько попыток убедить лидеров и рядовых членов Демократической партии в том, что американский президент, неделю назад неудачно выступивший на теледебатах, готов ко второму президентскому сроку. Глава Белого дома принял участие в предвыборных митингах и дал несколько интервью, но в ходе них не обошлись без новых скандалов.



Так, одна из журналисток, общавшихся с президентом, сообщила: команда Джо Байдена заранее прислала ей восемь вопросов на согласование, из которых ею было выбрано четыре. Это вызвало очередную волну обвинений в адрес предвыборного штаба президента, что там пытаются контролировать нарратив и ограничивать свободу прессы.



Самые высокие ставки штаба президента - на другое двадцатиминутое общение господина Байдена с журналистом ABC Джорджем Стефанопулосом - тоже не оправдались.



Хотя президент выглядел в ходе этой беседы гораздо увереннее, чем на дебатах, интервью не заставило однопартийцев изменить свое мнение о Джо Байдене. Более того, голоса некоторых критиков стали лишь громче.



Речь шла не столько о том, уверенно ли держался и отчетливо ли говорил Джо Байден, а о том, что он говорил. Отдельные ответы заставили американцев удивиться. Например, отвечая на вопрос журналиста, пересматривал ли господин Байден свое выступление на дебатах, тот всерьез задумался, после чего сказал: "Я не думаю (что пересматривал.- "Ъ"). Нет". Кроме того, американскому лидеру задали вопрос по поводу его отставания в опросах от республиканца Дональда Трампа. Но, несмотря на существенный отрыв, в который экс-президент ушел за последние дни, господин Байден заверил, что они идут вровень и лишь согласно одному из опросов он серьезно отстает от конкурента.



Это утверждение, как и слова о том, что в противостоянии с президентом РФ Владимиром Путиным по Украине Джо Байден одержал победу, газета The New York Times в своем анализе назвала "преувеличением". Издание, которое одним из первых призвало Джо Байдена выйти из гонки, также поставило под сомнение утверждение главы Белого дома, что после неудачных дебатов он участвовал "в десяти крупных мероприятиях": журналисты припомнили только три, на одном из которых президент умудрился перепутать Францию и Италию.



Джо Байден в ходе интервью отказался признавать, что его популярность находится на самом низком уровне за все президентское правление и в принципе на одном из самых низких уровней за всю историю таких наблюдений.



"Господин президент, я никогда не видел, чтобы президент, получивший 36% одобрения, был переизбран",- увещевал журналист президента. И на это получил ответ: "Я не думаю, что это мой рейтинг одобрения (реальный.- "Ъ"). Это то, что показывают опросы". Джо Байден добавил, что на самом деле все обстоит иначе и вряд ли кто-то еще может собирать на предвыборных митингах столько людей, сколько он. А в ответ на резонный комментарий журналиста, что Дональд Трамп тоже не испытывает недостатка в сторонниках на митингах, Джо Байден дал понять, что "качество электората" у него гораздо лучше. Тем самым он наступил на грабли бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, проигравшей Дональду Трампу в гонке в 2016 году. Тогда из-за неаккуратного комментария, что сторонники экс-президента "ущербны" (deplorable), она потеряла немало потенциальных голосов.



Как минимум странным выглядел и пассаж Джо Байдена, что заставить его выйти из гонки могут только высшие силы. "Я имею в виду, что, если бы Господь Всемогущий спустился бы и сказал: "Джо, выйди из гонки", я бы вышел из гонки... Это гипотетически",- отметил господин Байден.



И наконец, больше всего сторонников Джо Байдена разочаровали уклончивые ответы на вопросы о том, проходил ли он тест на когнитивные способности и не считает ли, что такое обследование нужно пройти немедленно, а результаты сделать открытыми для публики. "Я прохожу полное обследование каждый день",- отметил президент, отсылая журналиста к интенсивному президентскому графику в Белом доме. Хотя ранее ведущие американские СМИ, наоборот, сообщали, что график президента из-за его утомляемости ограничили шестью часами, с 10:00 до 16:00.



В результате интервью, от которого ждали так много, либо было встречено без энтузиазма, либо привело к еще большей панике у демократов.



"Комментарии Байдена показали, что его партия, возможно, движется к наихудшему сценарию, при котором президент в значительной степени некомпетентен как участник предвыборной кампании, но не настолько последовательно и вопиюще некомпетентен, чтобы его неспособность выиграть переизбрание стала неоспоримой истиной для него самого",- написал колумнист Vox Эрик Левитц. "Спасение шансов Демократической партии хоть на какую-то победу потребует мудрой и смелой демонстрации неповиновения со стороны ее руководства в Конгрессе",- добавил он.



Телеканал ABC News рассказал, что после интервью президента лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис организовал с членами Демократической партии виртуальную встречу по теме ситуации с Джо Байденом. Один из высокопоставленных помощников Демократической партии заявил ресурсу, что господину Байдену следует "пристегнуться ремнями безопасности перед предстоящей бурной неделей", поскольку призывы к нему выйти из гонки зазвучат от однопартийцев еще громче.



А известный обозреватель Мегин Келли выразила мнение, что сейчас демократы находятся на первом этапе переживания горя - в фазе отрицания. "Потом, я думаю, мы постепенно перейдем к торгу, гневу и, наконец, к принятию",- иронично отметила она.



Екатерина Мур, Вашингтон Источник - Коммерсант

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