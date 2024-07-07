Российское наступление под Харьковом забуксовало

00:12 08.07.2024

Волонтер: Задача наступления под Харьковом не выполнена

Максим Столяров. 07.07.2024 Харьков



Российской армии за два месяца с начала майского наступления так и не удалось создать буферную зону в Харьковской области, которая бы обезопасила Белгород от ежедневных обстрелов врага.



Об этом в своем видеоблоге заявил помогающий бойцам СВО волонтер Владимир Романов, передает корреспондент "ПолитНавигатора".



"Глубокое, за ним Липцы, откуда очень активно действует команда небезызвестного "Мадьяра". Все, что было на Крынках – постоянное минирование дорог, контроль пространства, это все есть на Глубоком с направления Липцов и вглубь к нашей границе. Противник работает дальше, чем мы, и ему зачастую складки местности нипочем – за счет того, что у противника очень много ретрансляторов, в том числе на "крыльях". У нас в этом моменте пока подвижек нет, соответственно противник доминирует в этом отношении", – рассказал Романов.



При этом он привел пример провала охоты на пусковые установки США.



"В Новом Коротиче стоят "Хаймарсы", прикрытые "Пэтриотами". Они выезжают в лес и с него работают, но никто у нас туда не долетает, ничто у нас туда не бьет. Рассказывали парни, они выпасли "Пэтриот", дали картинку, какой-то один генерал заявил, что "это ложная цель". В итоге "ложная цель" снялась и уехала, там не просто установка, а полный расчет их стоял".



Он посетовал в целом на несогласованность действий на данном направлении.



"Когда пошел замес, у нас "Панцири" в Белгородской области стояли на одних и тех же местах. А это единственное средство, которое может работать по БПЛА-камикадзе. Но их вышибли, благодаря тому, что они стоят на месте, после чего полетели на Белгородскую область БПЛА-камикадзе. Ничему мы не учимся. На границе с Харьковской областью у нас стоят срочники. "Тик-токеры" стоят за ними, а срочники впереди", – рассказал Романов.



Обозреватель Михаил Онуфриенко на своем канале подтверждает тяжелую ситуацию в Глубоком.



"В Глубоком под Липцами складывается весьма тяжелая ситуация. Со стороны врага задействовано очень большое количество натурально смертников. Сейчас укропам удалось продавить только северную часть Глубокого.



По сообщениям парней Глубокое будет вторым Работино. Совместное кладбище техники с отсутствием хоть одного целого здания", – написал Онуфриенко.