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"Сладкий мальчик" Атталь покидает пост премьера Франции. Макрон опять выкрутился в кресле
00:17 08.07.2024

Премьер Франции Атталь подаст в отставку 8 июля
Премьер-министр Франции Габриэль Атталь после объявления предварительных результатов парламентских выборов заявил, что 8 июля представит президенту Эмманюэлю Макрону прошение об отставке. Господин Атталь возглавил правительство в январе 2024 года.

"Сегодня вечером политическая партия, которую я представлял в этой кампании, не получила большинства. Завтра утром я подам прошение об отставке президенту республики",- сказал Габриэль Атталь, обращаясь к нации (цитата по Le Figaro). При этом он отметил, что продолжит исполнять обязанности премьера столько, сколько потребуется, до формирования нового правительства.

Габриэль Атталь указал, что по итогам выборов президентская коалиция "Вместе" "получает в три раза больше депутатских мест, чем показывали некоторые прогнозы в начале кампании". "Я знаю, что могу рассчитывать на то, что наши новоизбранные депутаты действительно оправдают ожидания, которые охватывают нашу страну",- cказал он.

Вечером 7 июля во Франции завершился второй тур выборов в Национальную ассамблею (нижняя палата парламента). Согласно предварительным результатам, лидирует левый "Новый народный фронт" (NFP), он может получить 175–205 мест в парламенте. Президентская коалиция "Вместе" набирает от 150 до 175 мандатов, а правая партия "Национальное объединение" (RN) - от 115 до 150 мест.

Лусине Баласян

Источник - Коммерсантъ
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