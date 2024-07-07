Выборы в Великобритании: хрен редьки не слаще, - В.Малышев

00:18 08.07.2024 7.07.2024 | ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ



Кто такой Ник Стармер, который стал новым премьер-министром Великобритании и что от него ждать России?



"Большие перемены" пообещал англичанам новый премьер-министр Британии Кир Стармер, выступая с первой речью, после того как король Карл III поручил ему сформировать новый кабинет. Это произошло после того, как его Лейбористская партия буквально разгромила консерваторов на внеочередных выборах в парламент.



"Вы дали нам четкий мандат, и мы воспользуемся им, чтобы осуществить перемены. Чтобы восстановить служение и уважение к политике. Положить конец эпохе шумного представления. Будьте более осторожны в своих жизнях. И объедините нашу страну", – заявил Стармер на Даунинг-стрит, 10, где в Лондоне расположена резиденция премьер-министра. Он сказал, что перемены будут срочные, но тут же признал, что на их реализацию уйдет время. "Изменить страну – это не щелкнуть выключателем, – добавил новоиспеченный премьер. – Это займет некоторое время".



По его словам, новое правительство будет работать над улучшением положения Национальной службы здравоохранения (NHS), усилением безопасности границ, снижением преступности на улицах и уменьшением счетов за энергию и т. д. Другими словами, пообещал с три короба, как это обычно делают сегодня западные политики, которые потом с треском проваливаются. Так за последнее время в Британии за короткий срок уже провалились три его предшественника из партии консерваторов: экстравагантный Борис Джонсон, больше всего запомнившийся своей оригинальной прической, Лиз Трасс, которые ставила рекорды по нелепым высказываниям, и Риши Сунак, выходец из семьи индийских мультимиллионеров, который, кроме этого, вообще ничем особенным не запомнился.



Кир Стармер внешне на них совсем не похож. И не потому, что он первый за последние 14 лет лейборист в кресле британского премьера. В отличие от Джонсона, он всегда на английский манер аккуратно причесан, а в отличие от Трасс, очевидных глупостей на публике обычно не говорит, а всегда аккуратно взвешивает слова. А в-третьих, он может похвастаться тем, что является выходцем "из народа".



61-летний Кир Стармер и в самом деле родился в Лондоне в рабочей семье. Его отец работал слесарем, а мать – медсестрой. Он рано проникся идеями социализма и вступил в Лейбористскую партию, когда ему было всего 16 лет. После чего сумел окончить университет Лидса со степенью бакалавра права, затем изучал гражданское право в Сент-Эдмунд-Холле, колледже Оксфордского университета. Отучившись, начал юридическую карьеру, став барристером. Это в Британии – отдельная категория адвокатов, которые специализируются на защите клиентов в суде, а он сам занимался преимущественно вопросами прав человека. И в итоге получил престижный статус королевского адвоката. С 2008 по 2013 год Кир Стармер возглавлял Королевскую прокурорскую службу. В 2014 году он получил титул рыцаря-командора Ордера Бани и статус почетного рыцаря. Другими словами, к британским "трудящимся" он на самом деле давно уже не имеет никакого отношения. В 2015 году он стал депутатом парламента, а в 2020 году – руководителем Лейбористской партии.



Тем не менее именно этим своим "народным происхождением" Стармер постоянно похвалялся в ходе предвыборной кампании, противопоставляя себя своему сопернику Сунаку. Как отмечает Guardian, "в телевизионных выступлениях и интервью он неоднократно ссылался на свое рабочее происхождение, чтобы опровергнуть идею о том, что он был элитным левым лондонским адвокатом. Стармер так часто упоминал, что его отец был слесарем-инструментальщиком, работавшим на фабрике, что в одном из телевизионных выступлений зрители посмеялись над ним, когда он повторил это снова".



Ответ насмехавшимся над ним Стармер дал вполне в духе незабвенного Владимира Жириновского, показав, что он тоже все-таки не лишен чувства юмора. "Это правда – моя мама была медсестрой, и мы не могли свести концы с концами. И это не повод для смеха", – сказал он.



Однако Кира Стармера, несмотря на привычку широко улыбаться, считают начисто лишенным харизмы и эмоций. Рассказывают, что однажды, когда он выступал на предвыборном мероприятии в театре, женщина из публики рухнула в обморок. Да так неудачно, что разбила своим телом стекло. Вместо того чтобы ей посочувствовать, Стармер лишь меланхолично произнес: "Кажется, кому-то нехорошо". И как ни в чем не бывало продолжил свою речь.



Некоторые аналитики вообще считают, что лейбористы так убедительно победили не благодаря своему лидеру, а только потому, что британцам смертельно надоели консерваторы с их провальной политикой, ввергнувшей страну в пучину кризиса. Избиратели устали от роста стоимости жизни, непрерывных забастовок и политических потрясений, из-за которых Консервативная партия в течение нескольких недель в 2022 году отправила в отставку двух премьер-министров – Джонсона и Трасс, – прежде чем назначить Сунака, чтобы попытаться стабилизировать ситуацию, но и тот провалился.



В США, где последние 14 лет привыкли иметь дело с послушными консерваторами, победа лейбористов в Британии была встречена более чем прохладно. "Г-н Стармер обвиняется критиками как слева, так и справа в отсутствии убежденности, – пишет, например, один из комментаторов New York Times. – Его называют загадкой, человеком, который ничего не стоит, без планов и принципов. Его предвыборный манифест, который газета Telegraph назвала "самым скучным из когда-либо существовавших", похоже, подтверждает ощущение, что он – пустота и что характер его администрации не поддается прогнозированию".



"В ходе предвыборной кампании Киру Стармеру не удалось вызвать большого энтузиазма среди избирателей, которые восприняли его публичный имидж как нехаризматичный", – пишет, в свою очередь, итальянская газета Giornale. "Последние опросы перед голосованием фактически показали, что Лейбористская партия ценится больше, чем ее лидер. Однако, по мнению некоторых наблюдателей, именно этот факт способствовал успеху нового премьер-министра на выборах после многих лет "театрального" правления", – отметила газета, указывая, что "Стармер представляет собой исключение в британском политическом ландшафте. В отличие от многих своих предшественников и современников, он все-таки фактически не принадлежит элитарному контексту. Вам придется вернуться во времена Маргарет Тэтчер, чтобы найти партийного лидера, который не был частью высшего общества".



Впрочем, все эти детали биографии нового премьера и его обещания "перемен" могут больше интересовать британских избирателей, а нам интересно знать, какую политику будет проводить его правительство по отношению к России. И тут следует произнести сакраментальную фразу о том, что "хрен редьки не слаще". Судя по всему, тут перемен явно не будет, она ничем не будет отличаться от того сугубо русофобского курса, который проводили Риши Сунак и его предшественники.



Как отъявленный русофоб Стармер проявил себя давно. В 2007 году он представлял в Европейском суде по правам человека интересы Марины Литвиненко, чей муж Александр якобы был отравлен полонием "по указанию из России". Хотя доказать ему, разумеется, ничего не удалось, вдова Литвиненко при помощи Стармера отсудила €122 500 за то, что РФ будто бы "мешала расследованию". Естественно, что наша страна эти деньги выплачивать отказалась.



Такой же русофобской была и предвыборная программа нового премьера. Ее частью стали обещания добиться конфискации замороженных на Западе российских активов в пользу Украины и требования "наказать Россию" за СВО. Стармер считает, что Украина должна вступить в НАТО, а сокращать военную помощь Киеву ни в коем случае нельзя.



Не случайно, что сразу после назначения Стармера премьером ему позвонил Зеленский, который после этого сообщил, что новый премьер Британии заверил его в "неизменности и принципиальности" помощи.



"Мы скоординировали позиции перед саммитом НАТО в Вашингтоне и другими международными мероприятиями и обсудили продолжение двустороннего сотрудничества", – похвастался глава киевского режима в своем телеграм-канале, добавив, что на повестке у двух стран "подготовка документа о столетнем партнерстве".



А отношение Кремля к новому премьеру Британии ясно выразил 5 июля пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, который в беседе с журналистами сообщил, что в Кремле не рассчитывают на улучшение отношений с Лондоном на фоне состоявшихся выборов. Победившие лейбористы во главе с новым премьер-министром Великобритании Киром Стармером не заинтересованы в налаживании отношений с Россией, заявил Песков. "Едва ли Владимир Путин поздравит лидера лейбористов с победой на выборах", – добавил он. Источник - fondsk.ru

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