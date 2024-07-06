БритПремьер Стармер - рыцарь-командор и юрист-скукотище, - Кирилл Сарханянц

00:24 08.07.2024 Капитан Навалившаяся Скукотища

Кто такой сэр Кир Стармер - новый премьер Британии

В четверг в Великобритании прошли всеобщие парламентские выборы, победу на которых, ожидаемо сокрушительную, одержала Лейбористская партия. Это событие положило конец 14-летнему правлению консерваторов и привело к назначению на пост премьер-министра страны Кира Стармера - человека, который оказался в политике всего девять лет назад. Половину этого срока он мастерски оставался в тени.



Очень скучный, по отзывам знающих его людей, Кир Стармер добился высот в юриспруденции благодаря своему уму и дотошности



Мало кто спорит в Британии с тем, что сэр Кир Стармер, новый премьер-министр страны,- чудовищно скучный человек. Его главными чертами, судя по многочисленным отзывам коллег, однопартийцев и политических противников, были и остаются полное отсутствие харизмы и тотальная невыразительность. В свои 60 (точнее, 61) он больше всего любит футбол (болеет за "Арсенал"), а его любимый способ проводить время - это пропустить пинту-другую пива в старом пабе рядом с домом. Короче говоря, до скукоты обычный британец.



Когда его просят рассказать о себе, он обычно повторяет: "Я - сын слесаря", как если бы это как-то могло его характеризовать. Куда более красочное описание ему сумел дать Борис Джонсон, один из его предшественников на посту премьер-министра. В ходе дебатов в Палате общин в 2022 году он обозвал его Капитаном Навалившаяся Скукотища. Тем не менее нет ничего удивительного в том, что Стармер, в отличие от большинства других скучных и невзрачных людей, кажется, за всю свою жизнь не потерпел ни одной неудачи. Объясняется все очень просто.



При всей своей невыразительности Стармер - блестящий и дотошный профессионал.



"Он не занимается показухой в политике, не блещет красноречием, а просто делает свое дело, уделяя все внимание практическому решению проблем, укладывая один кирпичик за другим. Никто не будет на это смотреть. Это скучно. Но в конце концов выяснится, что дом построил именно он",- говорит о нем один из его биографов.



Образцовый карьерист

Сэр Кир Стармер родился в очень простой семье в рабочем районе Лондона в 1962 году. Он не был единственным ребенком в семье, но был, безусловно, самым талантливым и самым целеустремленным. "Супермальчик" - называли его брат и две сестры. И это не было преувеличением. За что бы ни брался юный Кир Стармер, он становился в этом деле отличником. Он блестяще учился, был превосходным футболистом и, наконец, прекрасно играл на флейте. Он стал первым Стармером, получившим высшее образование. Сначала в заштатном университете Лидса, который окончил с отличием. Затем в Оксфорде, из которого уехал с красным дипломом бакалавра гражданского права.



Кир Стармер с 2008 по 2013 год возглавлял Королевскую прокурорскую службу в должности главного государственного обвинителя



Кир Стармер с 2008 по 2013 год возглавлял Королевскую прокурорскую службу в должности главного государственного обвинителя



В 1987 году Кир Стармер вернулся в Лондон и начал искать работу по специальности. Прекрасно зная себе цену, юный выпускник Оксфорда отправился на собеседование в одну из весьма престижных адвокатских контор Британии - Doughty Street Chambers. О том, что случилось в конторе, любит рассказывать основатель фирмы, королевский адвокат Джеффри Робертсон.



По его словам, Кир едва не провалил собеседование.



"Ему не хватало уверенности в себе. Он не умел одеваться. И выглядел он лет на 14",- вспоминает Робертсон. На вопрос о том, почему же он не прогнал молодого человека, королевский адвокат отвечает, что Кир и здесь оказался отличником.



Его письменная работа была настолько блестящей, что Робертсону уже дела не было до того, как юноша выглядит, во что он одет или как держится. По словам адвоката, он ни разу не пожалел о своем решении. "Кир был моим новым секретным оружием",- говорит он.



История экс-премьера Риши Сунака: красавчик, богатей, счастливчик

История экс-премьера Риши Сунака: красавчик, богатей, счастливчик

Говоря об адвокатской карьере Стармера, чаще всего вспоминают так называемое дело McLibel. Тогда корпорация McDonald’s подала иск к двум экоактивистам, которые выпустили брошюру "Что не так с McDonald’s: все, что они не хотят, чтобы вы знали". Дело казалось довольно простым: в суде первой инстанции сети ресторанов быстрого обслуживания удалось доказать, что значительная часть содержащейся в брошюре информации - клевета. Ответчиков приговорили к штрафу в 60 тыс. фунтов стерлингов. Но ответчиков защищал Кир Стармер, который сначала добился в апелляционном суде сокращения суммы штрафа втрое, а затем выиграл дело вчистую - уже в Европейском суде по правам человека. Суд согласился с его доводами о том, что Великобритания нарушила права авторов брошюры на свободу слова и не обеспечила право экоактивистов на беспристрастный и честный суд. В итоге деньги получила не корпорация, а ответчики - 57 тыс. фунтов стерлингов.



Сам же Стармер называет своим главным адвокатским достижением победу даже не в британском суде, а в суде Уганды, где он взялся, кажется, за совсем провальное дело. Он взялся спасти жизнь сотням заключенных, приговоренных там к смертной казни.



"Когда мы наконец выиграли судебный процесс в Уганде, который спас жизни сразу более 400 человек, приговоренных к смертной казни... это был совершенно необыкновенный момент,- рассказал Стармер в интервью Financial Times.- У многих из них никогда не было законного представителя, многие из них находились в камере смертников более десяти лет, и значительному числу из них не исполнилось 18 лет".



Это дело принесло ему общенациональную известность и стало трамплином к государственной деятельности. В 2008 году Стармера пригласили занять должность генерального прокурора в Королевской прокуратуре Англии и Уэльса.



Работавшие с ним в этот период времени говорят, что прекрасно знавший о своих недостатках - неумении играть на публику, отсутствие харизмы и красноречия - Стармер совершенно не пытался обаять жюри присяжных.



Его главным оружием в зале суда были знание законов, фактов дела, обращался он не к присяжным, которых ему никогда не удалось бы впечатлить или сделать своими союзниками, а непосредственно к судье.



"Он не умеет давать шоу. Зато он выиграл большинство своих дел, потому что он знает свое дело,- говорит о Стармере лорд Кен Макдональд, предшественник Стармера на посту генерального прокурора.- Я думаю, что к политике у него такой же подход, как к юриспруденции".



Ненавистный трудовик

То, что Кир Стармер возглавит Лейбористскую партию, кажется, было начертано ему самой судьбой. Во всяком случае, его родители, ярые сторонники левых, дали имя сыну в честь Кира Харди - шотландского профсоюзного деятеля и первого лидера Лейбористской партии. Самому Стармеру, к слову, это не очень нравилось. В юности он признавался, что хотел бы иметь какое-нибудь заурядное британское имя, вроде Дэйва или Пита. Впрочем, это не мешало ему уже в 16 лет стать членом Лейбористской партии. Пусть и ее молодежного отделения.



В 2014 году Стармер получил титул рыцаря-командора Ордера Бани: в Британской системе наград это четвертая по старшинству



Политическую карьеру Стармер начал в 2014 году, выдвинув свою кандидатуру в Палату общин. И победил. Что, впрочем, не говорит о том, что он вдруг перестал быть скучным и внезапно научился завоевывать умы и сердца избирателей откуда-то взявшимся у него красноречием. Скорее, его победа стала следствием умения строить отношения с теми, кто принимает решения. С незапамятных времен у ведущих политических партий есть так называемые безопасные округа - те, в которых избирателей интересуют не личные качества кандидата, а его партийная принадлежность. И делают это десятилетиями. Один такой "безопасный округ" лейбористов - Холборн и Сент-Панкрас - и достался Стармеру.



В самом парламенте Стармер долгое время делал то, что у него, кажется, получается лучше всего,- оставался в тени, будучи заднескамеечником (рядовым членом парламента, не имеющим должности ни в правительстве, ни в теневом правительстве). А когда некоторые активисты попросили его выставить свою кандидатуру на пост главы Лейбористской партии после отставки Эда Милибенда, Стармер отказался, сославшись на отсутствие опыта. В итоге партию возглавил Джереми Корбин.



Почему британцы устали от консерваторов и выбрали лейбористов

Почему британцы устали от консерваторов и выбрали лейбористов

Именно в период руководства Корбина Кир Стармер впервые продемонстрировал то, каким политиком он будет. Непредсказуемым и необыкновенно жестким. Стармер, получивший от Корбина должность теневого министра по вопросам иммиграции, уже в июне 2016 года отказался от нее. Затем он участвовал в попытке сместить Корбина с поста лидера партии. В 2020 году, после очередного поражения партии на выборах, Стармеру удалось это сделать. Более того, именно он занял место Корбина.



Тогда же Стармеру впервые удалось по-настоящему шокировать своих однопартийцев. К лидерству партии он пришел с программой из десяти ключевых пунктов, подавляющее большинство из которых были позаимствованы у Корбина. Так Стармер убедил соратников, придерживающихся крайне левых взглядов и имевших тогда достаточный вес, чтобы повлиять на исход выборов внутри партии, что он продолжит дело своего предшественника. Но стоило ему заполучить власть, как он выбросил список с этими пунктами на помойку истории. Стармер перекроил Лейбористскую партию, превратив ее фактически из левой в центристскую политическую силу, отвернувшись от старых социалистов-ортодоксов в пользу молодых прогрессистов и выкинув из ее рядов самого Джереми Корбина.



Многие лейбористы считают Стармера предателем. 60% опрошенных YouGov относятся к нему негативно, а 47% респондентов ему не доверяют.



Иан Дункан Смит, который возглавлял Консервативную партию с 2001 по 2003 год, считает, что Стармер - "это такая теневая фигура, которая, кажется, в любое время могла стать кем угодно в зависимости от того, в какую сторону дул ветер".



"Этот парень - пустое место",- заявил в прошлом месяце Бенджи Шендорфф, основатель левацкого журнала Socialist Alternatives, для которого еще будучи студентом писал Стармер.- Я говорю это с точки зрения политики, потому что в личном плане этот парень мне очень нравится".



Но кем бы ни считали Стармера его соратники, оппоненты и избиратели, он уже сделал для Лейбористской партии больше, чем его предшественники,- привел ее к власти после 14-летнего перерыва. Впрочем, даже здесь его заслуги, кажется, нет. Избиратели, как утверждают эксперты, не столько голосовали за лейбористов и Стармера, сколько хотели наказать консерваторов.



Кирилл Сарханянц

6.07.24 Источник - Коммерсантъ

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