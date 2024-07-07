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Почему казахстанские "селебритиз" такие утырки? - Orda.kz
00:29 08.07.2024

Аида Балаева прокомментировала поведение казахстанских звезд
07 июля 2024
Дана Баширова

Министр культуры и информации Казахстана опубликовала пост в социальной сети о некорректном поведении известных деятелей казахстанской культуры, сообщает Orda.kz.

Аида Балаева напомнила, что культура - это не просто искусство и просвещенность, изысканный вкус и эстетическое превосходство, а цивилизованная основа народа и главный духовный измеритель любого общества.

"К сожалению, в последнее время участились случаи некорректного, а зачастую незаконного поведения известных деятелей культуры.
Каждому из нас не чужды человеческие слабости, но их следствием не должно быть нарушение закона! И само звание деятеля культуры не терпит хоть малейшего проявления неуважения к общественным принципам нравственности и порядка.
Деятели культуры должны понимать свою ответственность перед обществом и особенно перед молодым поколением.
И, конечно, очень тревожно, когда известные личности, любимцы публики преступают закон.
Вне зависимости от должности, степени популярности, регалий и положения в обществе закон един для всех. Государство обязано обеспечивать соблюдение этих принципов, и каждый гражданин должен чувствовать себя в безопасности и защищенным", - написала министр.
Балаева призвала всех казахстанцев помнить об ответственности перед обществом и строить будущее, основываясь на взаимоуважении, правопорядке и культурном наследии.

Источник - Orda.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1720387740


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