Почему казахстанские "селебритиз" такие утырки? - Orda.kz

00:29 08.07.2024

Аида Балаева прокомментировала поведение казахстанских звезд

07 июля 2024

Дана Баширова



Министр культуры и информации Казахстана опубликовала пост в социальной сети о некорректном поведении известных деятелей казахстанской культуры, сообщает Orda.kz.



Аида Балаева напомнила, что культура - это не просто искусство и просвещенность, изысканный вкус и эстетическое превосходство, а цивилизованная основа народа и главный духовный измеритель любого общества.



"К сожалению, в последнее время участились случаи некорректного, а зачастую незаконного поведения известных деятелей культуры.

Каждому из нас не чужды человеческие слабости, но их следствием не должно быть нарушение закона! И само звание деятеля культуры не терпит хоть малейшего проявления неуважения к общественным принципам нравственности и порядка.

Деятели культуры должны понимать свою ответственность перед обществом и особенно перед молодым поколением.

И, конечно, очень тревожно, когда известные личности, любимцы публики преступают закон.

Вне зависимости от должности, степени популярности, регалий и положения в обществе закон един для всех. Государство обязано обеспечивать соблюдение этих принципов, и каждый гражданин должен чувствовать себя в безопасности и защищенным", - написала министр.

Балаева призвала всех казахстанцев помнить об ответственности перед обществом и строить будущее, основываясь на взаимоуважении, правопорядке и культурном наследии.