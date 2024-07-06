США пытаются блокировать строительство АЭС "Аккую" в Турции

00:35 08.07.2024

США пытаются блокировать строительство АЭС "Аккую" в Турции. Старт к реализации проекта давал лично Путин

Лихачев завил о попытке США блокировать строительство АЭС "Аккую" в Турции



США пытаются повлиять на проект строительства атомной электростанции (АЭС) в Турции, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Однако несмотря ни на что реализация проекта не остановится.



По его словам, под ударом находится система взаиморасчетов.



Они арестовывают деньги. Они - это американцы, которые ходят между нашими юридическими лицами, между нашими банками. Ну и по мелочи много чего прилетает. Ну как бы собаки лают - караван идет



Алексей Лихачев

гендиректор госкорпорации "Росатом"

В то же время Лихачев подчеркнул, что турецкие партнеры видят серьезное отношение госкорпорации к проекту АЭС, будто Россия строит "у себя и для себя".



Физический пуск АЭС запланирован на 2024 год

В апреле 2023 года Лихачев заявил, что физический пуск АЭС запланирован на 2024 год. Ожидается вывести реактор на минимально контролируемый уровень мощности и начать поэтапный ее набор, чтобы в 2025 году устойчиво выдавать электроэнергию. Глава "Росатома" отметил, что соответствующие сроки зафиксированы в договоренностях между странами в рамках межправительственных соглашений.



Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси осмотрел макет станции перед церемонией завоза ядерного топлива на АЭС, отметив оригинальный дизайн проекта. "Я очень впечатлен дизайном станции, очень оригинальное решение сделать ее такой, сочетая художественные черты с функциональными. Довольно интересно", - заявил он.



Фото: Rosatom / Globallookpress.com



В декабре первый энергоблок российско-турецкой атомной электростанции получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Гендиректор "Аккую Нуклеар" Анастасия Зотеева подчеркивала, что выдача разрешения подтверждает, что компания выполнила все требования законодательства Турции и международных стандартов сооружения АЭС.



После этого должна была стартовать процедура получения лицензии на эксплуатацию энергоблока, которая позволит начать загрузку ядерного топлива в реактор.



Создание "Аккую" обсуждали Путин и Эрдоган

Во время переговоров в сентябре президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудили энергетический проект АЭС "Аккую". Главы государств затронули тему создания на турецкой территории газового хаба, который обеспечил бы поставки российского сырья в Европу и возместил бы транзит газа, утраченный в результате подрыва газопроводов "Северный поток".



АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция в Турции. После ввода в эксплуатацию всех четырех блоков, которые оснастят российскими реакторами ВВЭР-1200, станция будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покрывать 10 процентов потребности Турции в электроэнергии. Это первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй - владей - эксплуатируй". Строительство первого энергоблока началось в апреле 2018 года. Путин и Эрдоган лично дали старт началу строительства.