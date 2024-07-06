 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 08.07.2024
01:44  По следам европейских выборов и партогенеза, - Зайнидин Курманов
01:30  "Понимающие Путина" создали фракцию в Европарламенте
01:11  В Пекине подготовили ежегодный доклад "О нарушениях прав человека в США в 2023 году"
00:36  Если русские своих не бросают, то настало время определить, кто эти "свои", - Петр Акопов
00:35  США пытаются блокировать строительство АЭС "Аккую" в Турции
00:21  Планы Бжезинского до сих пор живут, - Андрей Паршев
00:16  Невероятно. Россия создала квантовый компьютер с рекордными характеристиками

00:10  New York Times: Американские вояки расстреливают на Украине пленных русских солдат
00:05  МОДИфикация отношений: индийский премьер летит в Москву
00:02  Исламизм в РФ начали прикрывать с никаба, - А.Мельников
Воскресенье, 07.07.2024
21:16  Партия Ле Пен проиграла на выборах, победил левый "Новый Национальный фронт"
21:11  Ближневосточная банда разжигает новую войну, - Сергей Кожемякин
15:06  На Крите найден лабиринт Минотавра?
15:00  Битва за Казахстан в ШОС: Си поставил вопрос ребром, Путин ответил
14:56  Байден несколько ожил, но демократам не легче.., - А.Яшлавский
14:42  Боевая часть ракеты Storm Shadow попала в руки к российским специалистам
13:29  Идеология инстасамок должна быть уничтожена, - А.Дугин
13:19  Чем известен Кир Стармер - лидер лейбористов, главред журнала "Троцкий", ставший премьером Британии
13:12  "Старые раны". FT узнала о столкновении кланов Байдена, Клинтон и Обамы
11:13  Как создавался ШОС (история), - Данияр Ашимбаев
10:51  В США будет как в СССР, - Д.Косырев
10:41  ИИ на войне. Часть II, - Е.Ларина, В.Овчинский
10:39  Медленно, но доходит. Европа начала понимать, как США поймали ее на крючок, - Иво Шебестик
10:20  "Патриоты за Европу" поднимают голову, - Е.Пустовойтова
10:17  "Спроси Зеленского, где деньги": Карлсона посылают в Киев
06:50  Горсуд Ташкента оставил в силе приговор по делу о массовой гибели детей от сиропа Док-1 Макс
05:22  Эрдоган предложил Путину открыть "зерновой коридор" через Турцию
01:48  Израиль истребляет лидеров "Хезболлы" - в Баальбеке убит главком ПВО Мустафа Альтаар
00:55  Каталонский проходимец Жозеп Боррель – как зеркало деградации европейского "цветущего сада"? - И.Лисицын
00:50  Узбекистан планирует запустить платформу для торговли акциями зарубежных компаний
00:44  Глава ЦБ Ирана анонсировал подписание первого валютного соглашения с Россией
00:14  Партию Ле Пен оттесняют от власти самыми грязными методами
00:10  Аластер Крук: Запад без сомнений потерял Россию, а теперь теряет и Евразию
Суббота, 06.07.2024
23:15  Российская генеральша Шевцова нашлась на родине... в Кремле
21:28  Теннис. Казахстанка Юлия Путинцева вынесла с Уимблдона первую ракетку мира - полячку Швентек
21:17  Буркина-Фасо, Мали и Нигер создали новую Африканскую конфедерацию
17:21  Ушел из жизни певец и актер, солист Большого театра Адхам Халиков
16:10  Религиозный экстремизм в Центральной Азии и на Кавказе: кто тянет орудие из рук Бога? - Рената Алимова
13:32  Что известно о новом президенте Ирана Масуде Пезешкиане
13:06  Большой друг Назарбаева продал активы в Казахстане в 21 раз дешевле их стоимости
13:00  Ближний Восток: Израиль примеряет роль энергетического хаба
12:56  Почему Индия ходит по натянутому канату между США и Россией
12:49  Древний алфавит исчезнувшей цивилизации Тартес обнаружен в Испании
12:42  Актауский морской порт получит статус международного
10:09  Зачем Россия продолжает продавать уран США? Это трудно объяснить севастопольским детям...
10:05  Токаев прибыл с рабочим визитом в Азербайджан
10:02  США подбираются к Средней Азии: зачем в Баку прибыл "коридорный" из-за океана, - СП
09:28  Бишкек. Депутат парламента Ажибаев подрался с охранником ТЦ
09:19  Россия готова спасти Ассанжа. Решение – за ним
09:18  "Третья сила" Глобального Юга, - Вл.Можегов
09:17  В Узбекистане законодательно запретили иностранные политические партии
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
США пытаются блокировать строительство АЭС "Аккую" в Турции
00:35 08.07.2024

США пытаются блокировать строительство АЭС "Аккую" в Турции. Старт к реализации проекта давал лично Путин
Лихачев завил о попытке США блокировать строительство АЭС "Аккую" в Турции

США пытаются повлиять на проект строительства атомной электростанции (АЭС) в Турции, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Однако несмотря ни на что реализация проекта не остановится.

По его словам, под ударом находится система взаиморасчетов.

Они арестовывают деньги. Они - это американцы, которые ходят между нашими юридическими лицами, между нашими банками. Ну и по мелочи много чего прилетает. Ну как бы собаки лают - караван идет

Алексей Лихачев
гендиректор госкорпорации "Росатом"
В то же время Лихачев подчеркнул, что турецкие партнеры видят серьезное отношение госкорпорации к проекту АЭС, будто Россия строит "у себя и для себя".

Физический пуск АЭС запланирован на 2024 год
В апреле 2023 года Лихачев заявил, что физический пуск АЭС запланирован на 2024 год. Ожидается вывести реактор на минимально контролируемый уровень мощности и начать поэтапный ее набор, чтобы в 2025 году устойчиво выдавать электроэнергию. Глава "Росатома" отметил, что соответствующие сроки зафиксированы в договоренностях между странами в рамках межправительственных соглашений.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси осмотрел макет станции перед церемонией завоза ядерного топлива на АЭС, отметив оригинальный дизайн проекта. "Я очень впечатлен дизайном станции, очень оригинальное решение сделать ее такой, сочетая художественные черты с функциональными. Довольно интересно", - заявил он.

Фото: Rosatom / Globallookpress.com

В декабре первый энергоблок российско-турецкой атомной электростанции получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Гендиректор "Аккую Нуклеар" Анастасия Зотеева подчеркивала, что выдача разрешения подтверждает, что компания выполнила все требования законодательства Турции и международных стандартов сооружения АЭС.

После этого должна была стартовать процедура получения лицензии на эксплуатацию энергоблока, которая позволит начать загрузку ядерного топлива в реактор.

Создание "Аккую" обсуждали Путин и Эрдоган
Во время переговоров в сентябре президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудили энергетический проект АЭС "Аккую". Главы государств затронули тему создания на турецкой территории газового хаба, который обеспечил бы поставки российского сырья в Европу и возместил бы транзит газа, утраченный в результате подрыва газопроводов "Северный поток".

АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция в Турции. После ввода в эксплуатацию всех четырех блоков, которые оснастят российскими реакторами ВВЭР-1200, станция будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покрывать 10 процентов потребности Турции в электроэнергии. Это первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй - владей - эксплуатируй". Строительство первого энергоблока началось в апреле 2018 года. Путин и Эрдоган лично дали старт началу строительства.

Источник - Лента.Ру
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1720388100


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Как создавался ШОС
- Про ШОС и ШОС+
- Маулен Ашимбаев и Гурбангулы Бердымухамедов открыли памятник туркменскому поэту Махтумкули Фраги
- Вопросы развития кормопроизводства обсудили в Правительстве
- Канат Бозумбаев провел совещание по разработке пакета срочных мер развития западных регионов страны
- Как мотивировать ребенка к учебе: 5 полезных советов родителям
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- Руслан Жаксылыков принял участие в заседании Совета министров обороны СНГ
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  