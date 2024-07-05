Если русские своих не бросают, то настало время определить, кто эти "свои", - Петр Акопов

00:36 08.07.2024 Петр Акопов

Обозреватель РИА "Новости"



5 июля 2024



Кто такой русский? И кто из проживающих за границей иностранных граждан является нашим соотечественником, то есть должен иметь право на облегченное получение российского гражданства? Это уже давно не абстрактные, а конкретные вопросы. Но в этом году они стали еще более актуальными.



Потому что если раньше у нас была просто "госпрограмма по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом", то с начала этого года в ней появился статус репатрианта.



Для того, чтобы его получить, достаточно иметь родственников по прямой линии, проживавших когда-либо на территории нынешней России - хоть в царские, хоть в советские времена.



Это по идее должно сузить количество претендентов до в основном потомков этнических русских (и других коренных народов России), хотя все остальные народы бывшего СССР все равно попадают под понятие соотечественников. Однако для начала нужно дать определение понятию "коренной народ России". И вот тут уже начались споры и поправки в законопроекты.



Начнем с русских. Тут же вроде бы все должно быть понятно? Если один из родственников по прямой русский и ты считаешь себя русским, этого достаточно для переезда хоть из Парагвая, хоть из Узбекистана.



Но что будет, если кто-то попытается "проскочить" на основании того, что у него была русская бабушка, а сам он натуральный узбек из Ташкента, не говорящий по-русски, исповедующий ислам и с большой семьей? Не дискредитирует ли это само понятие "репатриант"?



Нет, потому что такие случаи если и будут, то крайне редко. Число смешанных браков было не настолько велико, да и представить себе не владеющего русским потомка русской учительницы очень сложно.



Так что критерий "русскости" в любом случае является ключевым. И его нужно не стесняться, а, наоборот, подчеркивать - вопросы крови имеют во всем мире огромное значение. Если, конечно, мы говорим действительно обо всем мире, а не о Западе, где сейчас просто играют в "кровь не важна".



Да, русским можно стать и при минимальном количестве русской крови, но для этого нужно, чтобы твои предки и ты сам родились и жили в России. А мы говорим о репатриантах, о тех, кто давно оторван от Родины, но сохранил любовь и тягу к ней. У таких людей в любом случае есть русские корни, так что критерий крови никак им не повредит.



То же самое, кстати, касается и представителей малых, но коренных народов России - от совсем немалочисленных татар до адыгов, от бурятов до якутов.



Понятно, что в первую очередь речь идет о последствиях многомиллионой эмиграции кавказских народов в Османскую империю в период кавказской войны. Очень много их потомков до сих пор живут в Турции, а некоторые даже возвращаются на Кавказ. Все они мусульмане - и никаких препятствий по религиозному признаку нет и быть не может.



Но ведь русский значит православный, так почему бы не ввести критерий вероисповедания в перечень необходимых условий получения статуса "репатрианта"? Увы, сейчас далеко не все русские осознают себя православными (или старообрядцами), так что этот критерий неприменим.



Хотя православные нам очень нужны. Можно даже ввести отдельную программу для людей любой национальности, принявших православие (ставших прихожанами РПЦ) и желающих переселится в Россию. Речь тут не пойдет о каких-то больших цифрах, но это стало бы очень важным свидетельством заботы о своих единоверцах.



Но как же все-таки быть с территорией большой России, с жителями бывшего СССР и Российской империи? Мы что, отказываем им в статусе соотечественника и значит отказываемся даже от идеи собирания нашего исторического пространства? Нет, не отказываемся и не отказываем.



Любой житель бывшего СССР может переселится в Россию, но статус репатрианта он не получит. А программа "добровольного переселения соотечественников" не должна превращаться в программу переселения таджиков и армян, у которых есть собственные национальные государства (а в прошлом году от 50 до 70 процентов заявлений приходилось на Таджикистан, Армению и Казахстан).



Поэтому так важно дать правильное определение "коренного народа России" - это башкиры и ханты, тувинцы и чеченцы, алтайцы и калмыки. Но не азербайджанцы, армяне, евреи, грузины и все те, у кого есть свои национальные государства, в основном из числа отделившихся от России.



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Каким должно быть кардинальное обновление миграционной политики

И, конечно, при приеме в гражданство России недопустимо сохранение старого, да и просто наличие второго - это обязательный критерий.



Да, нам нужны не только репатрианты-русские, но и трудовые мигранты, знающие русский язык, уважающие русские обычаи и имеющие хотя бы косвенное отношение к большой России. Но зачем смешивать две эти совершенно разные задачи?



Русские репатрианты - это часть нашей семьи, возвращающаяся к родному очагу. Трудовые мигранты - это временные работники, небольшая часть из которых может стать в будущем нашими согражданами, если захочет и сможет связать свою судьбу с русским народом.



Точно так же следует поступать, если и представители любых других народов Земли в будущем захотят переселиться в Россию. Мы можем принять очень много миллионов самых разных иммигрантов, главным критерием для которых всегда должно быть одно - любовь к России и уважение к обычаям и укладу жизни русского народа.



То есть то, что у репатриантов проверять не нужно - они ведь и так являются его частью. Источник -

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