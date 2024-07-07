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В Пекине подготовили ежегодный доклад "О нарушениях прав человека в США в 2023 году"
01:11 08.07.2024

7.07.2024 | АЛЕКСЕЙ БЕЛОВ

Бревно в американском глазу, или Фальшь сломавшегося "камертона"
В Пекине подготовили ежегодный доклад "О нарушениях прав человека в США в 2023 году"

Состоявшийся накануне саммит ШОС, разумеется, не мог остаться без внимания со стороны коллективного Запада. Внимания, надо сказать, своеобразного.

Так, агентство Bloomberg решило поинтересоваться мнением президента Финляндии Александра Стубба о роли Китая в международных процессах. И вот что он сказал:

"Я уверен, что Россия настолько зависит от Китая сейчас, что один звонок от Си закончил бы этот конфликт. Если бы он сказал: "Пора начинать переговоры о мире", Россия была бы вынуждена это сделать. У них не было бы другого выбора. Если Китай искренне хочет мира между странами, он не может позволить России вести империалистическую, колониальную и агрессивную войну против независимого государства".

К "пламенному" спичу финского лидера Bloomberg присовокупил некие данные, полученные, как водится, у анонимных источников о том, что КНР совместно с РФ якобы разрабатывают новый ударный беспилотник по образцу иранского "Шахеда".

"Один человек, знакомый с этим вопросом, сказал, что, по мнению США, Китай взвешивает, стоит ли отправлять полностью готовые беспилотные летательные аппараты, а пока отправляет комплекты, которые можно переделать в ударные беспилотники. США все еще не пришли к выводу, что Китай отправляет России летальную помощь", – пишет издание.

Упоминание в тексте статьи США вовсе неслучайно. И слова Стубба, и пояснения Bloomberg преследовали одну цель – выставить Китай стороной конфликта, обвинить Пекин в его эскалации и тем самым нивелировать усилия китайского руководства по поиску мирных путей разрешения украинского кризиса.

Проще говоря, Штаты хотят демонизировать Поднебесную в глазах мировой общественности. С той же целью Госдеп США из года в год представляет многостраничный отчет о "нарушениях прав человека в мире", уделяя в нем особое мнение России, Ирану и, конечно же, Китаю.

Вот как, скажем, презентовал подобный документ госсекретарь США Энтони Блинкен в прошлом году.

"Отчеты охватывают 198 стран и территорий и содержат фактическую, объективную информацию, основанную на достоверных данных о событиях, произошедших в течение 2022 года. В некоторых отчетах освещаются рекордные нарушения, которые поражают масштабом и серьезностью. Главным объектом критики США вновь стали Россия, Китай и Иран. По данным Госдепартамента, специальная военная операция России на Украине привела к массовым нарушениям прав человека, в Иране власти жестоко реагировали на мирные протесты, а в китайском Синьцзяне продолжают происходить преступления против уйгуров и представителей других этнических и религиозных меньшинств".

И все бы ничего, если бы, выступая в роли самопровозглашенного морального камертона, Соединенные Штаты хотя бы иногда заглядывали в зеркало, чтобы увидеть в нем огромное "бревно, торчащее у них в глазу".

Но так как ожидать подобной самокритики от Вашингтона бессмысленно, сбором фактов вопиющих нарушений прав человека самими США как внутри страны, так и за ее пределами занялись дотошные китайские специалисты.

В конце мая 2024 года пресс-канцелярия Госсовета КНР представила ежегодный доклад "О нарушениях прав человека в США в 2023 год", содержащий массу прелюбопытнейших фактов.

В "Белой книге", как ее называют в Пекине, грехов мирового гегемона можно прочесть о том, что "гражданские и политические права превращаются в пустую болтовню", "расизм стал хронической болезнью США", о "растущем экономическом и социальном неравенстве", о "постоянных нарушениях прав женщин и детей", о "душераздирающей борьбе нелегальных мигрантов" и, наконец, о том, что пресловутая "американская гегемония порождает в мире гуманитарные кризисы".

"В то время как правящее меньшинство занимает доминирующее положение в политике, экономике и обществе, большинство простых людей все больше подвергается маргинализации, а их основные права и свободы игнорируются", – говорится в докладе.

Сказано в нем и о том, что ежедневное насилие с применением огнестрельного оружия до сих пор остается характерной чертой американской жизни, как будто времена "Дикого запада" так никогда и не заканчивались.

Так, согласно данным отчета, в течение 2023 года в США произошло по меньшей мере 654 крупных инцидента со стрельбой, в результате которых погибло около 43 000 человек, что составляет в среднем 117 смертей в день.

"Число смертей в результате жестокого обращения со стороны полиции достигло рекордно высокого уровня. Жестокость полиции сохранялась, и по меньшей мере 1247 смертей были связаны с насилием со стороны полиции, то есть в среднем сотрудники полиции убивали примерно три человека в день", – сказано в "Белой книге".

Как отметил один из составителей доклада директор исследовательского центра по правам человека при Нанькайском университете в Тяньцзине Чанг Цзянь, утверждения властей США, что они являются маяком демократии, – не более чем пустой лозунг.

В Америке свобода слова давно превратилась в миф. По скрупулезно собранным китайскими экспертами данным, количество преподавателей в университетах США, наказанных или уволенных в 2023-м за свои убеждения, достигло 20-летнего максимума.

"Полное соблюдение прав человека – это привилегия, предоставляемая лишь немногим, кто обладает политической, экономической и социальной властью. В то же время права большинства людей ущемляются", – подчеркнул Чанг Цзянь.

В наиболее экономически высокоразвитой (как они сами думают) державе мира число бездомных составляет 650 000 человек, что является самым высоким показателем с 2007 года. От года к году продолжает стремительно расти злоупотребление наркотиками и психотропными веществами и, как следствие, уровень самоубийств.

Насколько мало все это похоже на "страну мечты" и "место тысячи возможностей" говорить, полагаю, не нужно. Единственная возможность, которая гарантирована в сегодняшних США, – это умереть раньше срока.

Ну ладно, если б американское руководство разрушало бы жизни только собственных граждан. Так нет, с каким-то садистским наслаждением оно еще и сеет хаос и смерь по всему миру.

Как пишет издание Global Times, опубликовавшее доклад, военное вмешательство США в дела других стран на протяжении последних десятилетий привело к гибели 4,5-4,7 миллиона человек из числа гражданского населения. Причем эти данные не плод фантазий китайских специалистов, а взяты из открытых американских источников и публикаций в тамошних СМИ.

Не обошли стороной составители отчета и санкционную политику США, нарушающую все принятые нормы международного права.

"Начиная с 1950 года Соединенные Штаты ввели больше санкций, чем любая другая страна мира. Согласно данным, опубликованным Министерством финансов США 28 декабря 2023 года, Вашингтон ввел санкции против более чем 20 государств", – сказано на страницах китайского доклада.

В результате санкционного давления со стороны Запада во многих странах и даже регионах мира возникает настоящая гуманитарная катастрофа. Так, в Сирии, где Штаты попытались насильственным способом сменить режим, а когда это не вышло (в том числе и благодаря своевременному вмешательству России), решили задушить страну санкциями, 70% населения испытывают нехватку продовольствия.

"12 млн человек не знают, где взять еду для следующего приема пищи, а 2,9 млн человек рискуют оказаться в состоянии голода", – свидетельствует "Белая книга".

Как отмечают китайские эксперты, на сегодняшний день сложно найти страну за пределами коллективного Запада, на которую США еще не наложили какие-то санкции, а рекордсменом по американскому "вниманию" является Россия.

В конце своего доклада китайские правозащитники призывают правительство США "принять конкретные меры по решению проблем страны в области прав человека, соответствовать ожиданиям американского народа и обратить внимание на вопросы, вызывающие обеспокоенность международного сообщества".

Впрочем, на этот счет никто особо не обольщается, ибо иллюзий по поводу истинной сущности американского режима не осталось уже в этом мире ни у кого.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1720390260


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