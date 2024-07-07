"Понимающие Путина" создали фракцию в Европарламенте

01:30 08.07.2024

7.07.2024



Орбан объединяет правопопулистов, но вряд ли навяжет свою повестку всему ЕС

Геннадий Петров



Премьер Венгрии Виктор Орбан и лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен могут найти общий язык.

Буквально за несколько дней венгерский премьер-министр Виктор Орбан смог развалить одну из двух фракций правопопулистов в Европарламенте "Идентичность и демократия" и вопреки прогнозам создал на ее обломках собственную фракцию – "Патриоты за Европу". Если ему удастся перетянуть на свою сторону "Национальное объединение" Марин Ле Пен, есть вероятность, что его единомышленникам отойдет пост главы европейской дипломатии. Впрочем, даже в этом случае Орбан вряд ли сможет кардинально поменять политику ЕС в отношении российско-украинского конфликта.



Начавшееся всего лишь 1 июля полугодовое председательство Венгрии в Евросоюзе уже принесло сюрпризы. Орбан использовал новый статус своей страны для активного продвижения своих взглядов на внешнюю политику ЕС – даром, что сам ЕС его на это не уполномочивал. Его визит в Москву и в меньшей степени в Азербайджан вызвал большое недовольство у многих европейских стран. Критика в адрес Орбана со стороны канцлера ФРГ Олафа Шольца привела даже к отмене по инициативе венгерской стороны встречи глав внешнеполитических ведомств двух стран в Будапеште. Она была намечена на понедельник, 8 июля, и там, по некоторым данным, главе МИД Венгрии Петеру Сийярто, будет передано послание от некоторых европейских лидеров, в том числе президента Франции Эмманюэля Макрона. Будто вместо нее Орбан в интервью швейцарскому порталу Die Weltwoche пообещал в тот же день (точнее, утро) провести "неожиданную встречу". Утром будут известны итоги второго тура парламентских выборов во Франции, где, как ожидается, "Национальное объединение" выступит так же неплохо, как в первом. Поэтому напрашивается предположение, что Орбан объявит о присоединении сторонников Ле Пен к новой фракции Европарламента, фактически созданной в субботу, 6 июля.



Напомним, что на прошедших в начале июня выборах в эту весьма важную, хотя и не главную для ЕС институцию те, кого именуют евроскептиками и правопопулистами, выступили относительно неплохо.



Они не получили столько много, сколько им прочили многие прогнозы. Тем не менее общеевропейская партия "Европейские консерваторы и реформисты" (в ней задают тон "Братья Италии" итальянского премьер-министра Джорджии Мелони) увеличила свою фракцию с 68 до 73 евродепутатов. А фракция партии "Идентичность и демократия" возросла с 47 до 58, из которых 30 приходится на "Национальное объединение". Правящая в Венгрии партия "Фидес", несмотря на отчаянные усилия Орбана, выступила плохо. В прежнем составе Европарламента она контролировала 13 мест, теперь – лишь 11. Несмотря на это Орбан не примкнул ни к одной из двух правопопулистских фракций и объявил о том, что создаст свою собственную. Эта затея, изначально выглядящая авантюрой, как ни странно, удалась и очень быстро.



Во фракцию, с рабочим названием "Патриоты за Европу" (или "Альянс патриотов"), помимо "Фидес" вошли австрийская и нидерландские Партии свободы, чешская "Акция недовольных граждан" (более известная по аббревиатуре ANO), португальская "Сhega!" ("Хватит!"), испанская Vox ("Голос"), Датская народная партия и бельгийская партия "Фламандский интерес". Последние две присоединились как раз в субботу. Таким образом, выполнено условие, предусмотренное регламентом Европарламента: во фракцию должны входить минимум 23 депутата, представляющие минимум семь стран. Датская народная партия, "Фламандский интерес" и австрийская Партия свободы входили в "Идентичность и демократию". Эта фракция теперь может вообще развалиться. Оттуда уже подумывает уйти, уведя своих сторонников, лидер итальянской партии "Лига" Маттео Сальвини. По данным Bloomberg, это вызвало большое недовольство Мелони. Если верить агентству, ссылающемуся на источники, она полагает, что новая фракция может стать объединением тех сил в Европе, кто выступает за пересмотр курса на поддержку Украины – так называемых "понимающих Путина".



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Глава партии "Лига" Маттео Сальвини –

один из тех, на кого надеется Орбан.

Фото ReutersДействительно, "Лига", как и австрийская "Партия свободы" и, отчасти, ANO (эту силу возглавляет экс-премьер-министр Чехии Андрей Бабиш), разделяет позицию Орбана по российско-украинскому конфликту. Правда, то же самое в отношении других участников новой фракции с уверенностью сказать нельзя. Если в "Патриоты за Европу" войдет "Национальное объединение", тогда "понимающие Путина" получат перевес – при условии, что сторонники Ле Пен окажутся теми, кем их зачастую представляют в западных, да и российских СМИ. Последнее между тем – не факт. Сама Ле Пен, а также формальный глава ее партии Жордан Барделла в целом действия РФ осуждают. При этом в ходе нынешней кампании по выборам французского парламента кандидаты от "Национального объединения" старались не высказываться о России и Украине.

Как бы то ни было, Орбан может получить весьма внушительную фракцию. На первые и вторые позиции в Европарламенте, насчитывающем 705 депутатов, она, конечно, претендовать не сможет. А вот за третье место "Патриоты за Европу" вполне способны побороться. Если они эту борьбу выиграют, "трофеем" Орбана и его единомышленников окажется пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Сейчас его занимает Жозеп Боррель, а претендентом номер один в его преемники считается премьер-министр Эстонии Кая Каллас, известная своей жесткой проукраинской риторикой.