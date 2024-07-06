Кадровые перестановки в Таджикистане: громкое отстранение депутата парламента и продолжение ротации силовиков

01:33 08.07.2024 КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ В ТАДЖИКИСТАНЕ: ГРОМКОЕ ОТСТРАНЕНИЕ ДЕПУТАТА ПАРЛАМЕНТА И ПРОДОЛЖЕНИЕ РОТАЦИИ СИЛОВИКОВ

После непродолжительного затишья в Таджикистане продолжилась масштабная ротационная кампания. Так же, как и в прошлые месяцы, она в первую очередь затронула силовой блок. Но главным событием прошедшего месяца стало задержание бывшего руководителя Демократической партии и депутата парламента с обвинениями в попытке госпереворота. Подробнее - в материале ia-centr.ru.

Кадровые перестановки в Таджикистане: громкое отстранение депутата парламента и продолжение ротации силовиков



Аресты действующих и бывших чиновников

В июне был арестован бывший глава Демократической партии Таджикистана (ДПТ) и действующий на тот момент депутат парламента Саидджафар Усмонзода. После ареста во время заседания нижней палаты парламента он был лишен депутатской неприкосновенности.



Саидджафар Усмонзода подозревается в попытке "насильственного захвата власти". Согласно заявлению генерального прокурора республики, экс-депутат вступил в сговор с представителями запрещенного в республике "Национального альянса Таджикистана" (НАТ) и планировал совершить госпереворот.

В мае во время внеочередного съезда ДПТ Саидджафар Усмонзода был отстранен от руководства партией. Он до своего ареста пытался обжаловать это решение и считал, что он был отстранен от руководства ДПТ незаконно.



Кроме того, согласно сообщениям некоторых СМИ, в прошлом месяце также были арестованы другие бывшие и действующие высокопоставленные чиновники, среди которых значатся имена бывшего министра иностранных дел республики Хамрохона Зарифи и бывшего председателя Верховного совета Акбаршо Искандарова. Власти пока никак не прокомментировали ситуацию вокруг них. Еще доподлинно неизвестно, связаны ли эти события с делом Саидджафара Усмонзоды.



Масштабные ротации в МВД

После недолгого перерыва ротации в силовом блоке Таджикистана продолжились. В прошлом месяце президент провел кадровые перестановки в структурах МВД.



Президент освободил от должностей начальника УМВД по городу Душанбе Баротали Хамидзоду и главу УМВД по Согдийской области Абдулло Навджувонова. Новым начальником УМВД по городу Душанбе стал Шохрух Саидзода. Он семь лет возглавлял Управление уголовного розыска МВД. Новым начальником УУР МВД стал Тохир Баротзода. Баротали Хамидзода был переведен на должность начальника Управления общественного порядка МВД. Новым начальником УМВД по Согдийской области стал Махмадсафар Пирзода.



Также были назначены главы ОВД в некоторых городах и районах. В частности, новым руководителем ОВД в городе Худжанд стал подполковник милиции Авазхон Азиззода. Ранее он занимал должность главы ОВД в городе Истиклол.



Читайте также: Политические процессы в Таджикистане: о долгожителях таджикистанской политики и профилактике религиозного экстремизма



Кадровые перестановки в Таджикистане прокомментировал старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Грозин.



- В прошлом месяце был арестован бывший глава Демократической партии Таджикистана с обвинениями в госперевороте. Согласно официальным заявлениям, он вступил в сговор с оппозицией и запрещенными группировками за рубежом. Мы правильно понимаем, что до процесса транзита вероятность таких эксцессов может только расти?



Полагаю, что до транзита, в процессе транзита и после транзита риски повторения подобного рода "эксцессов", как вы выразились, останутся достаточно высокими. Дело ведь не в одном С. Усмонзоде, которого арестовали.



Судя по всему, с середины прошлого месяца в республике наблюдается политический кризис.

Арестованы несколько человек. Не все фамилии обозначены, но, в частности, говорится о том, что за С. Усмонзодой, который был депутатом парламента и с которого сняли депутатскую неприкосновенность, последовали аресты ряда других фигур. Бывший министр иностранных дел Зарифи (ранее Зарифов), экс-председатель Верховного совета А. Искандаров и еще несколько человек, не все фамилии даже называют. Не знаю, будут ли все эти задержания объединены в единое дело и все ли люди - проходящие по делу Усмонзоды, либо это разные события. Пока очень мало информации.



Тот же, например, Искандаров, не просто рядовой чиновник, это экс-председатель Верховного совета. Был момент, когда он исполнял обязанности главы страны на начальных этапах. Х. Зарифи, бывший министр иностранных дел - это очень крупная фигура первого десятилетия независимого существования Таджикистана после окончания гражданской войны. Его подпись стоит под гигантским количеством межгосударственных документов.



Поэтому сейчас нет недостатков в разнообразных конспирологических версиях, связывающих все эти события последних двух недель в некую единую общую систему. Я пока не возьму на себя смелость вынести некий окончательный вердикт, но, опираясь на официальную информацию, которая дозированно выдается официальным Душанбе, можно сделать вывод о том, что да, вы вопрос изначально поставили верно. Насколько все эти события связаны с магистральной линией Таджикистана, а именно транзитом власти. Так или иначе, даже если об этом не говорится, но это всегда подразумевается и, что называется, является "базой". Все-таки переход власти от Э. Рахмона к кому-то из его преемников - это альфа и омега как минимум внутриэлитной ситуации, а как максимум - всей политической обстановки в республике. Поэтому связаны эти события с транзитом или нет, неважно. С точки зрения экспертного сообщества и массового общественного мнения они связаны. Любые события, особенно касающиеся крупных политических фигур, они в любом случае всегда будут трактоваться исходя из представлений о том, как эти события могли быть связаны с передачей власти.



Очевидно, таджикская элита оказывается не настолько монолитной, и об этом говорит очередной открытый заговор. Посмотрите на новейшую историю Таджикистана, сколько было этих заговоров. Ни в одной другой стране региона такого количества официально заявленных предотвращенных мятежей и заговоров нет. Некую конкуренцию может составить Киргизия - и то там меньше.



В Таджикистане все обычно брутальнее происходит. Начиная с мятежей М. Худойбердиева, двух попыток захвата власти с использованием крупных по таджикским меркам воинских контингентов, обычно именно силовики объявляются источником того или иного неудавшегося заговора или переворота. Сейчас видим несколько иную ситуацию, потому что перечисленные выше фигуры - все люди сугубо гражданские. Они изначально входили как минимум в лоялистскую часть элиты, они всегда были частью элиты, победившей в гражданской войне. Тот же Зарифи был одним из соратников президента, или тот же Искандаров. То есть мы видим здесь нехорошую тенденцию. Когда в таких вещах обвиняют людей гражданских, изначально являвшихся частью большого правящего политического режима, это, конечно, не есть хорошо и вызывает серьезные сомнения в том, насколько элита сама по себе монолитна. Способна ли элита пережить масштабный кризис, который объективно возникнет в политической системе при передаче власти.



- Данная ситуация заставляет задуматься о роли системной оппозиции. Получается, в критические моменты от нее все же может исходить угроза власти?



- Я полагаю, именно партия здесь не играла никакой роли. Хотя следствие еще разберется. Исходя из официальных заявлений, обвиняемому вменяется подготовка госпереворота, но не с опорой на аппарат Демпартии, а с опорой на ПИВТ (организация, деятельность которой запрещена в России), которая находится за рубежом. Якобы он вступил с ними в сговор, начал собирать деньги, якобы какое-то необозначенное лицо из какого-то необозначенного иностранного государства должно было выдать 10 млн долларов. Демпартия пока в обнародованных материалах никак не фигурирует.



- В прошлом месяце мы увидели продолжение масштабных ротаций в силовом блоке, теперь они коснулись руководства ОВД почти двух десятков городов и районов, в том числе Душанбе и Худжанда. Получается, в течение полугода ротации коснулись большей части руководства всего силового блока. Это никак не отразится на его эффективности? Или система настолько слажена, что персоналии неважны?



- Я не думаю, что система настолько слажена. Все вышесказанное как раз указывает на то, что в системе полно дыр. Система внешне может казаться достаточно эффективной, но малейший кризис, недочет, недостаток контроля, просчет в том или ином кадровом решении - и мы получаем политический кризис. Тем более это касается силового блока.



Очевидно, что в период, когда часть элиты оказывается обвиняемой в подготовке мятежа, страна живет в перманентном ожидании передачи власти, постоянные ротации силовиков, на мой взгляд, не прибавляют устойчивости системе.

Есть объективные административные законы. Человек новый приходит вместо старого, ему необходимо входить в курс дела. Ему необходимо тащить во власть тех, на кого он может опереться, ротировать, проверять на лояльность старые кадры, сталкиваться иногда со скрытым саботажем этих старых кадров. Как бы идеально ни проходили такого рода перемены, технически сам по себе процесс порождает большое количество противоречий, нестыковок, сложностей. Необходимо время, чтобы новые люди освоились на месте, понимали круг своих задач и существующие возможности для их реализации, собрали новую команду и проверили ее эффективность. Все это требует времени и далеко не всегда проходит гладко.



Если внимательно посмотреть на историю перемен в МВД на уровне районов за последние лет пять, мы увидим, что там ротации происходят достаточно часто. Часто новые назначенцы пребывают на своих должностях менее года или двух. Не все приживаются, кто-то проходит "кастинг", кто-то нет. Все это, наоборот, добавляет большее количество новых вызовов. В условиях перманентного ожидания передачи власти все это работает в минус для руководства, а не в плюс.



6.07.24 См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - ИАЦ МГУ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1720391580





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Как создавался ШОС

- Про ШОС и ШОС+

- Маулен Ашимбаев и Гурбангулы Бердымухамедов открыли памятник туркменскому поэту Махтумкули Фраги

- Вопросы развития кормопроизводства обсудили в Правительстве

- Канат Бозумбаев провел совещание по разработке пакета срочных мер развития западных регионов страны

- Как мотивировать ребенка к учебе: 5 полезных советов родителям

- Рабочий график главы государства

- Кадровые перестановки

- Руслан Жаксылыков принял участие в заседании Совета министров обороны СНГ

