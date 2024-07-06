РосАрмия освободила первые села Сумской области

08:52 08.07.2024

Русские точно откроют новый фронт: Генштаб ВСУ отдал войскам приказ вгрызаться в землю под Сумами

В Киеве признали, что украинские пограничники убежали при виде нашей ДРГ и сдали сразу два населенных пункта

Александр Ситников

Русские точно откроют новый фронт: Генштаб ВСУ отдал войскам приказ вгрызаться в землю под Сумами



Западные наблюдатели со ссылкой на свои источники в Генштабе ВСУ сообщили, что 6 июля российские войска активизировали диверсионно-разведывательную деятельность на северо-востоке Украины. Появилась информация, что наши бойцы вошли в Александровку и Поповку в Сумской области (к северо-западу от Золочева и непосредственно на границе с Белгородской областью). Причем, по данным Института изучения войны (ISW), "украинских войск больше нет в этих двух населенных пунктах". Они при виде русских солдат убежали в неизвестном направлении.



Эксперты ISW делают предположение, что ВС РФ пока еще не начинали наступательных операций в этом районе и якобы не удерживают устойчивые позиции в населенном пункте. "Российская диверсионно-разведывательная деятельность, вероятно, направлена на сковывание украинских войск на более широком фронте, хотя эта деятельность может предвещать будущие российские наступательные операции", - пишут аналитики Института Грейс Мэппс, Анжелика Эванс, Кристина Харвард.



Кстати, еще 26 мая нелегитимный президент незалежной Зеленский заявил в зомбоящик, что армия России концентрирует группировку неустановленного размера вблизи украинской границы в 90 километрах к северо-западу от Харькова в рамках подготовки к новым наступательным действиям.



По словам Зеленского российские войска могут начать наступательные операции из этого района на юг в направлении Золочева и Богодухова, двух украинских городов к северо-западу от Харькова в пределах 25 километров от международной границы, или на запад в направлении населенных пунктов вдоль автомагистрали Р-45, которая соединяет Богодухов с городом Сумы.



Зе-"телега" ожидаемо успокоила щирых громадян дружным спичем, примерно такого содержания: "Российская диверсионно-разведывательная деятельность, вероятно, направлена на поддержку усилий Москвы по созданию оперативной неопределенности в этом районе". Но мудрые украинские генералы во главе с главкомом Сырским на эту удочку не клюнут.



Иначе провалятся все усилия по выдавливанию ВС РФ из Липцев и Волчанска. Что показательно: такие же предположения озвучивались после освобождения нашими бойцами приграничного села Сотницкий Казачок. Дескать, русские "похулиганят и уйдут", однако, начиная с 4 июля на карте военного аналитического паблика Deep State (заблокированного в РФ) территория указанного населенного пункта закрашена в красный (российский) цвет.



Ситуация с этой деревней остается окутанной "туманом войны", но очень похоже на то, что Сырскому банально нечем реагировать. Зато житомирский ЦИПсО начал разгонять тему о якобы успехах захисников, пусть и очень маленьких, на севере Харьковской области, точнее, в районе Липцев.



Офицер Генштаба ВСУ на условиях анонимности опубликовал свою видимость захвата россиянами Александровки и Поповки в Сумской области, мол, "в последние дни активность русских ДРГ заметно возросла на границе между Белгородом и Сумами. Это происходит в то время, когда украинской армии удалось удержать фронт к северу от Харькова и она даже начала восстанавливать утраченные позиции после прибытия многочисленных подразделений (и, что еще более важно, прибытия новой военной техники из-за рубежа)".



Отдельно им отмечается, что хоть и преждевременно говорить об открытии нового фронта в Сумах, но целью российских войск однозначно является создание буферной зоны вокруг Белгорода, в том числе за счет Сумской области. "Регион они будут брать", - уверен самостийный штабист.



Если не завтра, то послезавтра, возможно, ранней осенью, новый фронт будет открыт, что оттянет еще больше украинских резервов и ресурсов из Донбасса и будет способствовать накоплению общей нестабильности ВСУ. "Надвигается прогрессирующая эскалация", - подытоживает офицер, вероятно, позицию не только Генштаба ВСУ, но и Пентагона.



По данным мониторинговых каналов незалежной, в Сумах расположены 101-я и 117-я ОБрТрО, состоящие из старичков, а также некоторые подразделения 31-й ОМБр и 48-й артиллерийской бригады. По большому счету, без привлечение новых сил, причем мотивированных и обученных, врагу на этом направлении некем отбиваться.



Показательна реакция бандеровских говорунов. Они, в том числе известный в незалежной "главный по военным новостям" Богдан Мирошников, пишут, что после потери Александровки и Поповки в Сумской области туда, скорее всего, направят "пожарную команду" с большим количеством "мобиков". Затем тот же Сырский объявит о временной стабилизации с целью замыливания глаз щирым громадянам. Даже этот духоподъемный русофоб понял, что долгосрочных решений не будет, зато возникнет еще одна "мясорубка".



"Я уже молчу о том, какой ценой дается эта изменчивая „стабилизация". Такое было уже неоднократно с 2022-го, и продолжается до сих пор. Есть (у Генштаба ВСУ и у Зе-команды) только шаблонные методы из старых военных учебников. Там, где еще нормативы стирания собственных подразделений прописаны", - вещает Мирошников и добавляет, что все, что сейчас происходит в Харьковской области, а теперь назревает в Сумской (да и в целом на "передке"), является ошибкой командования ВСУ.



"Не знаю, что и сказать. Мне больно", - жалуется бандеровец, забывая, что всего-то нужно было выполнять условия "Минска-2".