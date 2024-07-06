 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 08.07.2024
12:35  Оборона ВСУ трещит по швам: Российская армия продолжает освобождать новые территории
12:34  Экс-вице-премьер Киргизии Эркин Асрандиев назначен членом совета директоров Demir Bank
12:33  Невидимая нефть: разведка углеводородов в мире переживает кризис
12:28  Эльмира Барыктабасова избрана председателем Совета по делам правосудия Кыргызстана
12:10  Выборы во Франции: все окончательно запуталось, - СП
09:02  Дмитрий Орехов: Почему "англичанка гадит"
08:56  Туркмения и Иран договорились расширить газопроводы: найдется ли место "Газпрому"?

08:52  РосАрмия освободила первые села Сумской области
01:44  По следам европейских выборов и партогенеза, - Зайнидин Курманов
01:33  Кадровые перестановки в Таджикистане: громкое отстранение депутата парламента и продолжение ротации силовиков
01:30  "Понимающие Путина" создали фракцию в Европарламенте
01:11  В Пекине подготовили ежегодный доклад "О нарушениях прав человека в США в 2023 году"
00:36  Если русские своих не бросают, то настало время определить, кто эти "свои", - Петр Акопов
00:35  США пытаются блокировать строительство АЭС "Аккую" в Турции
00:29  Почему казахстанские "селебритиз" такие утырки? - Orda.kz
00:24  БритПремьер Стармер - рыцарь-командор и юрист-скукотище, - Кирилл Сарханянц
00:21  Планы Бжезинского до сих пор живут, - Андрей Паршев
00:18  Выборы в Великобритании: хрен редьки не слаще, - В.Малышев
00:17  "Сладкий мальчик" Атталь покидает пост премьера Франции. Макрон опять выкрутился в кресле
00:16  Невероятно. Россия создала квантовый компьютер с рекордными характеристиками
00:12  Российское наступление под Харьковом забуксовало
00:11  Черную Камалу - в Белый дом. Американские демократы сплачиваются вокруг Камалы Харрис, - Е.Мур
00:10  New York Times: Американские вояки расстреливают на Украине пленных русских солдат
00:07  Иран ушел на перемену, - Э.Байназаров
00:05  МОДИфикация отношений: индийский премьер летит в Москву
00:02  Исламизм в РФ начали прикрывать с никаба, - А.Мельников
00:00  Мигранты изнасиловали сотрудницу РосТВ у Останкинского пруда
Воскресенье, 07.07.2024
21:16  Партия Ле Пен проиграла на выборах, победил левый "Новый Национальный фронт"
21:11  Ближневосточная банда разжигает новую войну, - Сергей Кожемякин
15:06  На Крите найден лабиринт Минотавра?
15:00  Битва за Казахстан в ШОС: Си поставил вопрос ребром, Путин ответил
14:56  Байден несколько ожил, но демократам не легче.., - А.Яшлавский
14:42  Боевая часть ракеты Storm Shadow попала в руки к российским специалистам
13:29  Идеология инстасамок должна быть уничтожена, - А.Дугин
13:19  Чем известен Кир Стармер - лидер лейбористов, главред журнала "Троцкий", ставший премьером Британии
13:12  "Старые раны". FT узнала о столкновении кланов Байдена, Клинтон и Обамы
11:13  Как создавался ШОС (история), - Данияр Ашимбаев
10:51  В США будет как в СССР, - Д.Косырев
10:41  ИИ на войне. Часть II, - Е.Ларина, В.Овчинский
10:39  Медленно, но доходит. Европа начала понимать, как США поймали ее на крючок, - Иво Шебестик
10:20  "Патриоты за Европу" поднимают голову, - Е.Пустовойтова
10:17  "Спроси Зеленского, где деньги": Карлсона посылают в Киев
06:50  Горсуд Ташкента оставил в силе приговор по делу о массовой гибели детей от сиропа Док-1 Макс
05:22  Эрдоган предложил Путину открыть "зерновой коридор" через Турцию
01:48  Израиль истребляет лидеров "Хезболлы" - в Баальбеке убит главком ПВО Мустафа Альтаар
00:55  Каталонский проходимец Жозеп Боррель – как зеркало деградации европейского "цветущего сада"? - И.Лисицын
00:50  Узбекистан планирует запустить платформу для торговли акциями зарубежных компаний
00:44  Глава ЦБ Ирана анонсировал подписание первого валютного соглашения с Россией
00:14  Партию Ле Пен оттесняют от власти самыми грязными методами
00:10  Аластер Крук: Запад без сомнений потерял Россию, а теперь теряет и Евразию
Суббота, 06.07.2024
23:15  Российская генеральша Шевцова нашлась на родине... в Кремле
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
РосАрмия освободила первые села Сумской области
08:52 08.07.2024

Русские точно откроют новый фронт: Генштаб ВСУ отдал войскам приказ вгрызаться в землю под Сумами
В Киеве признали, что украинские пограничники убежали при виде нашей ДРГ и сдали сразу два населенных пункта
Александр Ситников
Русские точно откроют новый фронт: Генштаб ВСУ отдал войскам приказ вгрызаться в землю под Сумами

Западные наблюдатели со ссылкой на свои источники в Генштабе ВСУ сообщили, что 6 июля российские войска активизировали диверсионно-разведывательную деятельность на северо-востоке Украины. Появилась информация, что наши бойцы вошли в Александровку и Поповку в Сумской области (к северо-западу от Золочева и непосредственно на границе с Белгородской областью). Причем, по данным Института изучения войны (ISW), "украинских войск больше нет в этих двух населенных пунктах". Они при виде русских солдат убежали в неизвестном направлении.

Эксперты ISW делают предположение, что ВС РФ пока еще не начинали наступательных операций в этом районе и якобы не удерживают устойчивые позиции в населенном пункте. "Российская диверсионно-разведывательная деятельность, вероятно, направлена на сковывание украинских войск на более широком фронте, хотя эта деятельность может предвещать будущие российские наступательные операции", - пишут аналитики Института Грейс Мэппс, Анжелика Эванс, Кристина Харвард.

Кстати, еще 26 мая нелегитимный президент незалежной Зеленский заявил в зомбоящик, что армия России концентрирует группировку неустановленного размера вблизи украинской границы в 90 километрах к северо-западу от Харькова в рамках подготовки к новым наступательным действиям.

По словам Зеленского российские войска могут начать наступательные операции из этого района на юг в направлении Золочева и Богодухова, двух украинских городов к северо-западу от Харькова в пределах 25 километров от международной границы, или на запад в направлении населенных пунктов вдоль автомагистрали Р-45, которая соединяет Богодухов с городом Сумы.

Зе-"телега" ожидаемо успокоила щирых громадян дружным спичем, примерно такого содержания: "Российская диверсионно-разведывательная деятельность, вероятно, направлена на поддержку усилий Москвы по созданию оперативной неопределенности в этом районе". Но мудрые украинские генералы во главе с главкомом Сырским на эту удочку не клюнут.

Иначе провалятся все усилия по выдавливанию ВС РФ из Липцев и Волчанска. Что показательно: такие же предположения озвучивались после освобождения нашими бойцами приграничного села Сотницкий Казачок. Дескать, русские "похулиганят и уйдут", однако, начиная с 4 июля на карте военного аналитического паблика Deep State (заблокированного в РФ) территория указанного населенного пункта закрашена в красный (российский) цвет.

Ситуация с этой деревней остается окутанной "туманом войны", но очень похоже на то, что Сырскому банально нечем реагировать. Зато житомирский ЦИПсО начал разгонять тему о якобы успехах захисников, пусть и очень маленьких, на севере Харьковской области, точнее, в районе Липцев.

Офицер Генштаба ВСУ на условиях анонимности опубликовал свою видимость захвата россиянами Александровки и Поповки в Сумской области, мол, "в последние дни активность русских ДРГ заметно возросла на границе между Белгородом и Сумами. Это происходит в то время, когда украинской армии удалось удержать фронт к северу от Харькова и она даже начала восстанавливать утраченные позиции после прибытия многочисленных подразделений (и, что еще более важно, прибытия новой военной техники из-за рубежа)".

Отдельно им отмечается, что хоть и преждевременно говорить об открытии нового фронта в Сумах, но целью российских войск однозначно является создание буферной зоны вокруг Белгорода, в том числе за счет Сумской области. "Регион они будут брать", - уверен самостийный штабист.

Если не завтра, то послезавтра, возможно, ранней осенью, новый фронт будет открыт, что оттянет еще больше украинских резервов и ресурсов из Донбасса и будет способствовать накоплению общей нестабильности ВСУ. "Надвигается прогрессирующая эскалация", - подытоживает офицер, вероятно, позицию не только Генштаба ВСУ, но и Пентагона.

По данным мониторинговых каналов незалежной, в Сумах расположены 101-я и 117-я ОБрТрО, состоящие из старичков, а также некоторые подразделения 31-й ОМБр и 48-й артиллерийской бригады. По большому счету, без привлечение новых сил, причем мотивированных и обученных, врагу на этом направлении некем отбиваться.

Показательна реакция бандеровских говорунов. Они, в том числе известный в незалежной "главный по военным новостям" Богдан Мирошников, пишут, что после потери Александровки и Поповки в Сумской области туда, скорее всего, направят "пожарную команду" с большим количеством "мобиков". Затем тот же Сырский объявит о временной стабилизации с целью замыливания глаз щирым громадянам. Даже этот духоподъемный русофоб понял, что долгосрочных решений не будет, зато возникнет еще одна "мясорубка".

"Я уже молчу о том, какой ценой дается эта изменчивая „стабилизация". Такое было уже неоднократно с 2022-го, и продолжается до сих пор. Есть (у Генштаба ВСУ и у Зе-команды) только шаблонные методы из старых военных учебников. Там, где еще нормативы стирания собственных подразделений прописаны", - вещает Мирошников и добавляет, что все, что сейчас происходит в Харьковской области, а теперь назревает в Сумской (да и в целом на "передке"), является ошибкой командования ВСУ.

"Не знаю, что и сказать. Мне больно", - жалуется бандеровец, забывая, что всего-то нужно было выполнять условия "Минска-2".

Источник - Политнавигатор
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1720417920


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Вопросы инфраструктуры и логистики обсудил Спикер Сената с жителями Шымкента
- Кадровые перестановки
- О выборах на Западе
- О встрече глав внешнеполитических ведомств Казахстана и Беларуси
- ЕБРР планирует в 2024 году удвоить объем инвестиций в казахстанские проекты
- Легендарному ветерану войны Изгилику Дабаеву – 102 года
- О заседании Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств
- Приговор в отношении Мухамедулы А. и других пересмотрен в апелляционном порядке
- О ликвидации наркоканала
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  