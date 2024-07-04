Туркмения и Иран договорились расширить газопроводы: найдется ли место "Газпрому"?

08:56 08.07.2024

4 июля 2024



Иранская и туркменская стороны подписали контракт на поставку газа для Ирака и соглашение о расширении газопроводов.

Туркмения и Иран договорились о поставках газа для Ирака и расширении мощности межграничных газопроводов. Эксперты считают, что соглашения больше играют на руку "Газпрому", так как российский газ планируют поставлять в Иран именно через Туркмению.



"По итогам состоявшихся встреч туркменской и иранской сторонами был подписан контракт купли-продажи природного газа в объеме до 10 миллиардов кубометров газа в год, который будет поставляться из Туркменистана в Республику Ирак через территорию Исламской Республики Иран по схеме „SWAP"",

- сообщает Министерство иностранных дел Туркмении.

Такая схема обмена газом выгодна для обеих сторон. Туркмения увеличивает экспорт. В то же время Иран получает газ для своих северных регионов и путем бартера частично решает проблему их газоснабжения, так как основные добывающие мощности страны находятся на юге - в Персидском заливе. А инфраструктура поставок внутри страны недостаточно развита.



Также МИД Туркмении сообщил о том, что для расширения газотранспортной инфраструктуры иранские компании построят в Туркмении новый газопровод протяженностью 125 километров и три газокомпрессорные станции, необходимые для поставок дополнительных объемов газа в Иран.



"В дополнение к существующим мощностям планируется увеличить объемы газа, поставляемого в Иран по направлениям Довлетабад - Серахс - Хангеран и через газоизмерительную станцию Чалоюк до 40 миллиардов кубометров в год",

- добавили в министерстве.

В июле 2022 года о больших планах в Иране заявил и "Газпром". Тогда компания подписала с иранской National Iranian Oil Company меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству.



"Документ предполагает анализ возможностей взаимодействия, в частности, по следующим направлениям: разработка нефтегазовых и нефтяных месторождений Ирана, осуществление обменных операций с природным газом и нефтепродуктами, реализация крупнотоннажных и малотоннажных СПГ-проектов, строительство магистральных газопроводов, научно-техническое и технологическое сотрудничество", - сообщал "Газпром".



Вице-премьер Александр Новак говорил о том, что на первом этапе свопы по российскому газу могут быть около 10 млрд кубометров в год.



С момента подписания меморандума прошло почти два года. Не устал ли Иран ждать?



"Думаю, что договоренности Ирана и Туркмении больше похожи на движение в том же направлении - развития газового хаба в Иране, чем прямую конкуренцию",

- говорит заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач.

Эксперт отмечает, что для попадания российского газа в иранскую газотранспортную систему с восточной стороны Каспия топливу так или иначе нужно будет пройти через Туркмению.



"Поэтому расширение соединительных газопроводов до 40 млрд кубометров в год укладывается в эту логику",

- замечает замдиректора ФНЭБ.

Косвенно подтверждает продолжение работы над поставками российского газа в Иран и через него активное посещение страны главой "Газпрома" Алексеем Миллером. Они приезжал в Тегеран в мае и июне.



После последнего визита "Газпром" сообщил, что подписан стратегический меморандум с National Iranian Gas Company о проработке организации трубопроводных поставок российского природного газа в Иран.



Из-за санкций и контрсанкций поставки российского газа в Европу снизились почти в пять раз. И "Газпром" ищет пути перенаправления топлива на новые рынки. Один из них - Иран, через который компания может реэкспортировать топливо на Ближний Восток и в Азию. Правда, для этого еще необходимо достроить терминал СПГ и газопроводы в Пакистан и Оман.