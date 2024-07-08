Выборы во Франции: все окончательно запуталось, - СП

12:10 08.07.2024 Выборы во Франции: Ле Пен проиграла, Макрон в задумчивости, Зеленский считает варианты, Путину - без разницы

Победа левых сил вряд ли поменяет внешнюю политику, но войска на Украину Париж сейчас не пошлет

Ирина Мишина

8.07.24

На фото: подсчет голосов по итогам второго тура досрочных выборов в Национальное собрание во Франции (Фото: AP/TASS)

Материал комментируют:

Дмитрий Журавлев Дмитрий Солонников



Франция до сих пор не может оправиться от сенсации.



Победителями второго тура выборов во французский парламент - Национальное собрание - стала коалиция левых сил. "Новый народный фронт" левых лидирует по итогам 2-го тура выборов, получая 182 места в парламенте. Коалиции "Вместе" Макрона достанется в парламенте 168 мест, а партии Марин Ле Пен - 143.



В прежнем парламенте союзники президента имели 250 мандатов.



Очевидно, что все это радикально изменит во Франции политический пейзаж. Нынешний глава правительства Габриэль Атталь уже заявил, что подаст в отставку.



Эммануэль Макрон был настолько озадачен итогами голосования, что не стал обращаться к нации. Выступления президента французы ждут в понедельник.



Победу социалистов во 2-м туре выборов в парламент Франции можно было просчитать и чисто математически.



Все политические силы страны, обеспокоенные тем, что "Национальное объединение" может прийти к власти, объединились, чтобы не дать партии Ле Пен взять необходимые 289 мандатов. С этой целью 210 кандидатов от левого Народного фронта, макронисты и республиканцы снялись в пользу друг друга. То есть сделали ставку на более сильного кандидата, который в округе мог бы победить представителя партии Ле Пен.



Так происходит во Франции еще с 90-х: в первом туре "Национальное объединение" правых набирает большинство, а во втором терпит крах. Так случилось и в этом году.



"На краю кошмара", "Вглядываясь в бездну", "Готовьтесь к гневу, слезам и беспорядкам": французская пресса, именующая ультраправых чуть ли не вселенским злом, всю эту неделю готовила сограждан к катастрофе в случае победы правых. Это сработало: явка 7 июля превысила 60%, побив рекорд 43-летней давности.



Но почему тогда правые победили в первом туре?



Победа Ле Пен объяснима: французы голосовали против засилья мигрантов (этническому французскому ребенку подчас трудно попасть в школу, потому что все места заняты выходцами из арабских и африканских стран). Плюс непопулярная пенсионная реформа Макрона, которая вызвала во Франции шквал протестов, протесты "желтых жилетов", вопросы о сомнительной помощи Украине вместо помощи национальной экономике…



Но второй тур показал совершенно другую Францию. Люди пришли голосовать, чтобы не пропустить Марин Ле Пен к власти.



Чтобы все это понять, надо немного знать Францию.



"Это традиция: правые, как правило, побеждают в первом туре, а потом вся Франция объединяется против них. Сегодня французы считают: у власти может быть кто угодно, но только не правые. Уж лучше Макрон, чем Ле Пен. И все это несмотря на попытки лидера „Национального объединения" „понравиться" Брюсселю и Вашингтону. В итоге в парламент партия Ле Пен войдет, но существенной роли там играть не будет", - считает научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.



"Левые договорились с Макроном, чтобы не пропустить Ле Пен. Да и стоит ли вообще переоценивать шансы правых, которым все сулили победу и большинство в парламенте? Ведь 33% в первом туре - это не убедительная победа. Это всего лишь треть Франции, даже не половина", - объясняет директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.



Так или иначе, Франция вступает в непростые времена. Что касается Национального собрания, тут все сложно. Поскольку ни одна партия не получила абсолютного большинства, аналитики говорят о двух сценариях.



Первый - в Национальной ассамблее сторонники Макрона попробуют договориться с левыми, чтобы создать коалицию. Однако левые в таком случае будут настаивать на том, чтобы новый премьер не имел никакого отношения к макронистам, а его политика "сдвинулась влево". Речь может зайти, например, об отмене пенсионной реформы Макрона или возвращении налога на богатство. Трудно представить, что сторонники президента примут такие условия.



Что касается правительства, скорее всего оно будет коалиционным, состоящим из сторонников Макрона и левых.



Президент Франции Эммануэль Макрон не стал выступать с обращением к нации сразу после выборов. Это значит, что переговоры о коалиции еще не привели к заметным результатам.



К чему может привести "левое" большинство в правительстве в нынешних условиях? Изменится ли внутренняя политика Франции?



Лидер французских правых считает, что Москва оказала ей "медвежью услугу" перед вторым туром голосования

- Чем сильнее левые - тем больше в стране государственного регулирования, государственной собственности, частная собственность - не в почете. Макрон - человек, которого к власти привели банкиры. Договариваться в такой коалиции будет сложно, - считает Дмитрий Журавлев.



"СП": Премьер-министр Атталь уже сообщил, что подает в отставку. Не исключено, что новым премьером станет кто-то из представителей левых сил. Такие прецеденты в истории Франции уже были. При социалисте Миттеране премьером был "голлист" Жак Ширак. Такое "сожительство" было порой конфликтным. Тем не менее, по французской Конституции, премьер отвечает за национальную оборону, определяет политику государства и руководит вооруженными силами, в том числе их финансированием. При том, что президент - Верховный главнокомандующий, и в руках у него "ядерная кнопка".



Кто может стать новым премьером Франции?



- Это на сегодня самый сложный вопрос. У левых - самая большая фракция в парламенте, теоретически они могут предложить в качестве премьера лидера левых Жан-Люка Меланшона. Но тот уже заявил, что не намерен вступать в коалицию с блоком президента Франции Эммануэля Макрона, потерявшего по итогам выборов значительное количество мест в парламенте, - полагает Дмитрий Солонников.



- Теоретически Меланшон может стать премьером, но может быть предложена и какая-то третья фигура, которая устроит всех - так называемый "технический премьер".



"СП": Как внутренние изменения во французской политике отразятся на отношениях в Россией? Помнится, лидер французских левых Меланшон в прошлом выступал с резкой критикой политики Макрона и его правительства, в том числе в том, что касается ситуации на Украине. В частности, он заявил, что конфликт с Россией может привести лишь к полному уничтожению Франции, отметив, что нужно найти способы поговорить о мире…



- Это было сказано давно. Придя к власти, левые во Франции станут иными. Я не думаю, что во внешней политике Франции что-то радикально изменится.



Продолжатся поставки оружия ВСУ, туда будут посылать наемников из Франции. Единственное, что прямое направление вооруженных сил Франции на Украину скорее всего не состоится. По крайней мере, сейчас.



"Сейчас левые во Франции громче других кричат о том, что россияне - это „агрессоры" и поддерживают дружеские отношения с США, особенно с демократами", - поясняет Дмитрий Журавлев.



В любом случае после прошедших выборов маневр президента Франции будет ограничен. И это - уникальная ситуация для ядерной державы, члена НАТО. Не исключено, что произойдут изменения в отношениях Франции с союзниками. По крайней мере, создание единых ядерных сил в Европе может быть отложено. Источник - свободная пресса

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1720429800





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Вопросы инфраструктуры и логистики обсудил Спикер Сената с жителями Шымкента

- Кадровые перестановки

- О выборах на Западе

- О встрече глав внешнеполитических ведомств Казахстана и Беларуси

- ЕБРР планирует в 2024 году удвоить объем инвестиций в казахстанские проекты

- Легендарному ветерану войны Изгилику Дабаеву – 102 года

- О заседании Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств

- Приговор в отношении Мухамедулы А. и других пересмотрен в апелляционном порядке

- О ликвидации наркоканала

